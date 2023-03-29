Байден занепокоєний намірами Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі
Президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі.
Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не трапилося, поки я був у вертольоті", - сказав Байден.
"Звичайно, я стурбований цим. Про що я з вами говорив останній рік? Це небезпечний вид розмов, і це викликає занепокоєння", - додав Байден.
Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.
Топ коментарі
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+2 neverlok lok
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+1 Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар29.03.2023 08:36
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Радбез ООН обговорить наміри Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі.
В тому увесь умовний Захід: ЗАНЕПОКОЄНИЙ і ОБГОВОРИТЬ на правлінні колгоспу ООН, в якому верховодять маріонетки Путіна і т. Сі,... а всі інші просто бз*ять
27 березня сталась стрілянина у школі міста Нешвілл в штаті Теннессі (https://www.stopcor.org/ukr/tag-ssha.html США ). Поліція повідомила про шістьох загиблих. Внаслідок стрілянини загинуло 6-ро осіб: троє дітей; троє дорослих.
Американські оглядачі відзначили, що сьогоднішня стрілянина - 129 випадок, який стався впродовж останнього року (тобто з березня 2022 до березня 2023). Очікується, що до громадян США звернеться Президент Джо Байден - про це повідомила його речниця Карін Жан-П'єр.
https://nypost.com/2023/03/27/bidens-bizarre-ice-cream-joke-in-nashville-shooting-remarks/
MARCH 29, 2023
Biden makes ice cream joke in first statement since Nashville shooting
President Biden joked Monday that he only showed up to a White House event because he heard there would be ice cream - before addressing the horrific mass shooting that lefthttps://nypost.com/2023/03/27/at-least-3-killed-gunman-dead-in-nashville-school-shooting-reports/ six dead at a Nashville elementary school hours earlier.
"My name is Joe Biden. I'm Dr. Jill Biden's husband," the 80-year-old president began his remarks at an East Room gathering of women-owned businesses.
"And I eat Jeni's ice cream - chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream," he said.
"By the way, I have a whole refrigerator full upstairs," Biden added at his only scheduled public appearance of the day. "You think I'm kidding? I'm not.
Напевне, "стурбованість" виглядає саме так. Відео треба хоча б послухати: там 35 сек - так весело і смішно ...