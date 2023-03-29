Байден занепокоєний намірами Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не трапилося, поки я був у вертольоті", - сказав Байден.

"Звичайно, я стурбований цим. Про що я з вами говорив останній рік? Це небезпечний вид розмов, і це викликає занепокоєння", - додав Байден.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.

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