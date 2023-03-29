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Новини Війна
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Байден занепокоєний намірами Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі

зброя,ядерна

Президент США Джо Байден стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі.

Про це він заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не трапилося, поки я був у вертольоті", - сказав Байден.

"Звичайно, я стурбований цим. Про що я з вами говорив останній рік? Це небезпечний вид розмов, і це викликає занепокоєння", - додав Байден.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що РФ розмістить свою тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН обговорить наміри Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі

Автор: 

Байден Джо (2884) Білорусь (7927) путін володимир (23780) росія (65035) ядерна зброя (1149)


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Топ коментарі
+6
А ''дзеркальну відповідь'' слабо? Все ескалації боїтеся? А *уйло не боїться, тому що знає що у відповідь буде ''занепокоєність-стурбованість''
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29.03.2023 08:25
+2
******** ядерною ялдою ...Лякає весь світ ,а якісь там організації хочуть пустити до змагань російських спортсменів і футбольні клуби...Розмістить і що далі ? Вангую розміщення ЯЗ або в динири або менш вірогідно в Ірані .
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29.03.2023 08:41
+1
Кожен хоче наступити на власні граблі, а розумні вчаться на чужих помилках..
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29.03.2023 08:36
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А ''дзеркальну відповідь'' слабо? Все ескалації боїтеся? А *уйло не боїться, тому що знає що у відповідь буде ''занепокоєність-стурбованість''
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29.03.2023 08:25 Відповісти
Кожен хоче наступити на власні граблі, а розумні вчаться на чужих помилках..
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29.03.2023 08:36 Відповісти
мастурбометра...
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29.03.2023 08:34 Відповісти
12 КМеркеля
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29.03.2023 09:50 Відповісти
Чим вища стурбованість тим швидше розпадається плутоній в ворожих боєголовках. Доза в 1меркель прискорює період піврозпаду плутонію на 0.7%, а поллонієвого ініціатора на цілих 1.3%!!!
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29.03.2023 08:38 Відповісти
Байден занепокоєний намірами Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Радбез ООН обговорить наміри Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі.

В тому увесь умовний Захід: ЗАНЕПОКОЄНИЙ і ОБГОВОРИТЬ на правлінні колгоспу ООН, в якому верховодять маріонетки Путіна і т. Сі,... а всі інші просто бз*ять
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29.03.2023 08:39 Відповісти
******** ядерною ялдою ...Лякає весь світ ,а якісь там організації хочуть пустити до змагань російських спортсменів і футбольні клуби...Розмістить і що далі ? Вангую розміщення ЯЗ або в динири або менш вірогідно в Ірані .
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29.03.2023 08:41 Відповісти
Polse dolzni pojavitsia jadernyje raketi,Baltijskix stranx takze otvet za Belorus.
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29.03.2023 08:45 Відповісти
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29.03.2023 08:55 Відповісти
https://www.stopcor.org/ukr/section-zarubezhom/news-divchina-pidlitok-vlashtuvala-strilyaninu-u-shkoli-ssha-zaginulo-shestero-lyudej-27-03-2023.html

27 березня сталась стрілянина у школі міста Нешвілл в штаті Теннессі (https://www.stopcor.org/ukr/tag-ssha.html США ). Поліція повідомила про шістьох загиблих. Внаслідок стрілянини загинуло 6-ро осіб: троє дітей; троє дорослих.

Американські оглядачі відзначили, що сьогоднішня стрілянина - 129 випадок, який стався впродовж останнього року (тобто з березня 2022 до березня 2023). Очікується, що до громадян США звернеться Президент Джо Байден - про це повідомила його речниця Карін Жан-П'єр.

https://nypost.com/2023/03/27/bidens-bizarre-ice-cream-joke-in-nashville-shooting-remarks/

MARCH 29, 2023

Biden makes ice cream joke in first statement since Nashville shooting

President Biden joked Monday that he only showed up to a White House event because he heard there would be ice cream - before addressing the horrific mass shooting that lefthttps://nypost.com/2023/03/27/at-least-3-killed-gunman-dead-in-nashville-school-shooting-reports/ six dead at a Nashville elementary school hours earlier.

"My name is Joe Biden. I'm Dr. Jill Biden's husband," the 80-year-old president began his remarks at an East Room gathering of women-owned businesses.

"And I eat Jeni's ice cream - chocolate chip. I came down because I heard there was chocolate chip ice cream," he said.

"By the way, I have a whole refrigerator full upstairs," Biden added at his only scheduled public appearance of the day. "You think I'm kidding? I'm not.

Напевне, "стурбованість" виглядає саме так. Відео треба хоча б послухати: там 35 сек - так весело і смішно ...
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29.03.2023 09:05 Відповісти
 
 