Россияне захватили 65% территории Бахмута, - ISW

Боевики Вагнера продвинулись еще на 5% территории Бахмута. В настоящее время они занимают около 65% города.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что силы силы ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться в глубь города.

Возможно, они пытаются при этом закрепить успехи в северной и центральной части города, чтобы продвинуться в его центр и расширить зону своего контроля на западную часть Бахмута.

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По оценкам ISW, за последние семь дней российские войска продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута, и сейчас они занимают около 65 процентов города.