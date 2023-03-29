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Новости Война
18 415 23

Россияне захватили 65% территории Бахмута, - ISW

бахмут

Боевики Вагнера продвинулись еще на 5% территории Бахмута. В настоящее время они занимают около 65% города.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что силы силы ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться в глубь города.

Возможно, они пытаются при этом закрепить успехи в северной и центральной части города, чтобы продвинуться в его центр и расширить зону своего контроля на западную часть Бахмута.

Также читайте: Будут защищать Бахмут до тех пор, пока нам это будет необходимо, - в Минобороны рассказали об ИПСО роспропаганды по ситуации в городе

По оценкам ISW, за последние семь дней российские войска продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута, и сейчас они занимают около 65 процентов города.

армия РФ (19143) Бахмут (1601) ЧВК Вагнер (1332) ISW (493)


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Топ комментарии
+40
Дай боже воїнам України витримки, хлопці молимось за вас, ви титани, як би не сталось ви справжні воїни честь вам і хвала вічна.
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29.03.2023 08:41
+36
Зеленський теж важливий, але зрештою, це лише шмат м'яса з пульсом.

Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1640935598553722883 1 год

Цитата Зеленського річної давності з The Economist:

«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія»

 Навіть коментувати не хочеться, бо огидніше однак не скажеш(
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29.03.2023 08:43
+14
Москалі пруть, а у нас бюджет Києва збільшили швиденько на 120% майже на 11 ярдів на ремонт тротуарів біля хрущівок та мостів хлопцям волонтери змушені купувати ******* тепловізори, прилади нічного бачення тощо. Воїни за свої "бойові" купують нормальні гвинтівки, щоб з калашами як ідіоти не бігати
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29.03.2023 09:54
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Дай боже воїнам України витримки, хлопці молимось за вас, ви титани, як би не сталось ви справжні воїни честь вам і хвала вічна.
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29.03.2023 08:41 Ответить
Бахмут - не наш?

Наразі в Україні узбережжя Азовського моря - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» мівіноїди в Раді за лічені дні сдали (за заявою Арестовича «про@@@лі») московітам Новоазовськ, Геническ, Скадовськ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ та Запорізьку атомну електростанцію.

65 % міста Бахмута вже окуповано ворогом ПВК Пригожина. Орки смажять шашликі у центрі міста.

Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і Одеси.

Це не його земля. В Україні Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.

Цитата Зеленського річної давності з The Economist:

«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».

Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
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29.03.2023 12:17 Ответить
цей не встигне
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29.03.2023 12:50 Ответить
Згачить Пригожин не ******, коли казав що його вагнер контролює дві третини Бахмута.
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29.03.2023 08:41 Ответить
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29.03.2023 08:44 Ответить
Зеленський теж важливий, але зрештою, це лише шмат м'яса з пульсом.

Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1640935598553722883 1 год

Цитата Зеленського річної давності з The Economist:

«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія»

 Навіть коментувати не хочеться, бо огидніше однак не скажеш(
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29.03.2023 08:43 Ответить
Москалі пруть, а у нас бюджет Києва збільшили швиденько на 120% майже на 11 ярдів на ремонт тротуарів біля хрущівок та мостів хлопцям волонтери змушені купувати ******* тепловізори, прилади нічного бачення тощо. Воїни за свої "бойові" купують нормальні гвинтівки, щоб з калашами як ідіоти не бігати
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29.03.2023 09:54 Ответить
Главный вагнеровский петух лазил по обломкам школы №5,разбомбленной еще летом,а это по прямой линии-500-700м до центра города и городского совета...О чем можно говорить??Только о том,что петухи уже практически в центре города.Есть видео,где наши бойцы прячутся за деревьями в центре и говорят что ****** десь там,за ДК..А ДК это и есть самый центр Бахмута,в 60м от Горсовета.Осталась не занятой лишь часть города за ЖД вокзалом и новым микрорайоном на выезде в Хромово и дороги на Часов Яр..
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29.03.2023 09:56 Ответить
История Бахмута - это история донецкого аэропорта.
Больше эпоса чем собственно военного значения.
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29.03.2023 10:22 Ответить
Може вистачить на зеленому марафоні цирку козломойського, розповідати про чмобиків та зеків, які не нащо не здатні і дохнуть по 1 000 щодня, може треба розповісти про те, чому Україна відступає, поки міністр оборони мародерит у ЗСУ ?
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29.03.2023 10:25 Ответить
Я так понимаю ISW открыли для себя сайт дипстейт, где уже как с неделю более 60% города отображено под орками.
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29.03.2023 10:38 Ответить
Мне кажется, что ЗСУ специально созают у врага впечатление, что он вот-вот, еще немного, и возьмет Бахмут, что обеспечивает бесперебойные поставки мяса для украинской мясорубки. Может, я не прав
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29.03.2023 10:40 Ответить
Одне питання, нащо робити символ, а потім цей символ втрачати?
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29.03.2023 10:54 Ответить
Хочуть свою ганчірку в центрі міста почепити ,тоді ***** виступить по федеральним каналам із новиною для свинособак про '"великі успіхи" а то придворні вже його какахами закидують..
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29.03.2023 11:38 Ответить
"Ворог акумулює медійні зусилля навколо теми боїв за Бахмут", - Маляр.
"Росіяни намагаються змістити акценти у темі Бахмута і розглядати його яка апокаліптичну подію".

Почитав вранці Маляршу. Начебто все правильно сказала. Потім почитав українські ЗМІ, подивився Еспресо, Прямий, коменти наших відомих "військових експертів"...
Висновок: кацапам можна нічого й не робити - українські ЗМІ самі доведуть тему Бахмута до рівня апокаліптичної події...
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29.03.2023 11:40 Ответить
Рухаються суки потроху...
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29.03.2023 12:42 Ответить
Це означає,що дохлі ємелі и ваньки-встаньки валяються на 65 % міста Бахмута,і це дуже добре,легше нашим потім буде...
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29.03.2023 14:34 Ответить
По Бахмуту взагалі багато питань навіть не про моменти що тепер ,а до коли була вся логістика і т.і. і цей момент ігнорували,А зараз по карті фланги які потрібно усувати ,а це вже не просто,навіть не так ці фланги в першу чергу потрібно було недопустити,на жаль.Бої в самому місті це одне, ,а не дати охопити це друге,знову ж таки це дуже проблемно і складно бо гівно закидує м'ясом.Там на верху бачать і знають краще за нас.Але ми всі розуміємо падіння Бахмуту означає далі Слов'янськ і Краматорськ можлива така ж участь.Зараз Бахмут стоїть і великі зусилля хлопців відбивати атаки цього гівна.Це та точка де перемелюють орків по повній.Це дає нам час.
Слова Сирського що там все стабилизувалось і шо чвк вже на здосі ,не знаю.йому видніше.Віримо в хлопців і якщо буде потрібно їх треба буде вивести.
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29.03.2023 16:47 Ответить
Нажаль, дуже багато брехні по Бахмуту
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29.03.2023 17:16 Ответить
 
 