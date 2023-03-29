Россияне захватили 65% территории Бахмута, - ISW
Боевики Вагнера продвинулись еще на 5% территории Бахмута. В настоящее время они занимают около 65% города.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ.
Аналитики отмечают, что силы силы ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться в глубь города.
Возможно, они пытаются при этом закрепить успехи в северной и центральной части города, чтобы продвинуться в его центр и расширить зону своего контроля на западную часть Бахмута.
По оценкам ISW, за последние семь дней российские войска продвинулись еще на пять процентов территории Бахмута, и сейчас они занимают около 65 процентов города.
Топ комментарии
+40 Сергій Хоменко #496223
показать весь комментарий29.03.2023 08:41
+36 Leon #550614
показать весь комментарий29.03.2023 08:43
+14 Алекс Морган #552940
показать весь комментарий29.03.2023 09:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наразі в Україні узбережжя Азовського моря - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» мівіноїди в Раді за лічені дні сдали (за заявою Арестовича «про@@@лі») московітам Новоазовськ, Геническ, Скадовськ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ та Запорізьку атомну електростанцію.
65 % міста Бахмута вже окуповано ворогом ПВК Пригожина. Орки смажять шашликі у центрі міста.
Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і Одеси.
Це не його земля. В Україні Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.
Цитата Зеленського річної давності з The Economist:
«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
https://twitter.com/bryhynets/status/1640935598553722883 1 год
Цитата Зеленського річної давності з The Economist:
«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія»
Навіть коментувати не хочеться, бо огидніше однак не скажеш(
Больше эпоса чем собственно военного значения.
"Росіяни намагаються змістити акценти у темі Бахмута і розглядати його яка апокаліптичну подію".
Почитав вранці Маляршу. Начебто все правильно сказала. Потім почитав українські ЗМІ, подивився Еспресо, Прямий, коменти наших відомих "військових експертів"...
Висновок: кацапам можна нічого й не робити - українські ЗМІ самі доведуть тему Бахмута до рівня апокаліптичної події...
Слова Сирського що там все стабилизувалось і шо чвк вже на здосі ,не знаю.йому видніше.Віримо в хлопців і якщо буде потрібно їх треба буде вивести.