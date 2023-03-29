Росіяни захопили 65% території Бахмуту, - ISW

Бойовики "Вагнера" просунулися ще на 5% території Бахмуту. Зараз вони займають близько 65% міста.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

Аналітики зазначають, що сили сили ПВК "Вагнер", ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмуту і продовжують просуватися вглиб міста.

Можливо, вони намагаються при цьому закріпити успіхів в північній та центральній частині міста, щоб просунутися до його центру й розширити зону свого контролю на західну частину Бахмуту.

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За оцінками ISW, за останні сім днів російські війська просунулися ще на п'ять відсотків території Бахмута, і наразі вони займають приблизно 65 відсотків міста.