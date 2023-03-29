Росіяни захопили 65% території Бахмуту, - ISW
Бойовики "Вагнера" просунулися ще на 5% території Бахмуту. Зараз вони займають близько 65% міста.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ.
Аналітики зазначають, що сили сили ПВК "Вагнер", ймовірно, захопили промисловий комплекс АЗОМ на півночі Бахмуту і продовжують просуватися вглиб міста.
Можливо, вони намагаються при цьому закріпити успіхів в північній та центральній частині міста, щоб просунутися до його центру й розширити зону свого контролю на західну частину Бахмуту.
За оцінками ISW, за останні сім днів російські війська просунулися ще на п'ять відсотків території Бахмута, і наразі вони займають приблизно 65 відсотків міста.
Топ коментарі
+40 Сергій Хоменко #496223
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+36 Leon #550614
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+14 Алекс Морган #552940
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Наразі в Україні узбережжя Азовського моря - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» мівіноїди в Раді за лічені дні сдали (за заявою Арестовича «про@@@лі») московітам Новоазовськ, Геническ, Скадовськ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ та Запорізьку атомну електростанцію.
65 % міста Бахмута вже окуповано ворогом ПВК Пригожина. Орки смажять шашликі у центрі міста.
Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і Одеси.
Це не його земля. В Україні Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.
Цитата Зеленського річної давності з The Economist:
«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
https://twitter.com/bryhynets/status/1640935598553722883 1 год
Цитата Зеленського річної давності з The Economist:
«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія»
Навіть коментувати не хочеться, бо огидніше однак не скажеш(
Больше эпоса чем собственно военного значения.
"Росіяни намагаються змістити акценти у темі Бахмута і розглядати його яка апокаліптичну подію".
Почитав вранці Маляршу. Начебто все правильно сказала. Потім почитав українські ЗМІ, подивився Еспресо, Прямий, коменти наших відомих "військових експертів"...
Висновок: кацапам можна нічого й не робити - українські ЗМІ самі доведуть тему Бахмута до рівня апокаліптичної події...
Слова Сирського що там все стабилизувалось і шо чвк вже на здосі ,не знаю.йому видніше.Віримо в хлопців і якщо буде потрібно їх треба буде вивести.