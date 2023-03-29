РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12384 посетителя онлайн
Новости
1 230 8

Польша поставит на границе с РФ камеры и датчики движения

кордон,польща,польський

Поляки установят на границе с Россией систему камер и датчиков движения.

Об этом сообщила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По ее словам, в штабе Варминско-Мазурского отдела пограничной службы в Кентшине начали работу над центром наблюдения, принимающим сигналы электронного заграждения на границе с Россией.

"На этой неделе также приступят к подготовке к работе на границе", - сообщила Михальская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша построила 107 километров заграждений на границе с Калининградской областью РФ

Система камер и датчиков создаст так называемое электронное заграждение. Радиус его действия будет охватывать всю сухопутную границу Польши с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где уже несколько лет граница охраняется электронными средствами.

На этой неделе на границу завозят необходимые для монтажа материалы. Работы на границе должны начаться в первой половине апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремлевский пропагандист Соловьев угрожает "нахрен уничтожить" Польшу ракетными ударами. ВИДЕО

Электронное заграждение на границе с Россией строят на основании Закона о строительстве объектов охраны государственной границы. Этот закон вступил в силу 4 ноября 2021 года. Он был принят в связи с миграционным давлением на польско-белорусской границе.

граница (5262) Польша (8405) россия (95441)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яценюк вже перебрався до Польщі?
показать весь комментарий
29.03.2023 09:03 Ответить
Автоматичні кулемети з датчиками руху ще треба
показать весь комментарий
29.03.2023 09:05 Ответить
Датчики руху й самі собою це непогано.
А набагато краще буде встановити кулемети, керовані датчиками руху.
Рух - черга - нерухомість.
показать весь комментарий
29.03.2023 09:09 Ответить
Це так не працює. Тільки глибоко ешелонована оборона, мінні поля, укріпрайони, і звичайно ядерна парасолька
показать весь комментарий
29.03.2023 09:11 Ответить
Краще персональними камерами...
показать весь комментарий
29.03.2023 09:24 Ответить
І рови з крокодилами та піраньями.
показать весь комментарий
29.03.2023 09:27 Ответить
У поляків немає кордону з РФ. Кенігсберг - не росія...
показать весь комментарий
29.03.2023 09:29 Ответить
Датчики руху прямо необхідно спарити з крупнокаліберними кулеметами!
показать весь комментарий
29.03.2023 11:35 Ответить
 
 