Польша поставит на границе с РФ камеры и датчики движения

Поляки установят на границе с Россией систему камер и датчиков движения.

Об этом сообщила представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

По ее словам, в штабе Варминско-Мазурского отдела пограничной службы в Кентшине начали работу над центром наблюдения, принимающим сигналы электронного заграждения на границе с Россией.

"На этой неделе также приступят к подготовке к работе на границе", - сообщила Михальская.

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Система камер и датчиков создаст так называемое электронное заграждение. Радиус его действия будет охватывать всю сухопутную границу Польши с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где уже несколько лет граница охраняется электронными средствами.

На этой неделе на границу завозят необходимые для монтажа материалы. Работы на границе должны начаться в первой половине апреля.

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Электронное заграждение на границе с Россией строят на основании Закона о строительстве объектов охраны государственной границы. Этот закон вступил в силу 4 ноября 2021 года. Он был принят в связи с миграционным давлением на польско-белорусской границе.