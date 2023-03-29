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Польща поставить на кордоні з РФ камери й датчики руху

кордон,польща,польський

Поляки встановлять на кордоні з Росією систему камер і датчиків руху.

Про це повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

За її словами, у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині почали роботу над центром спостереження, який прийматиме сигнали електронного загородження на кордоні з Росією.

"Цього тижня також розпочнуть підготовку до роботи на кордоні", - повідомила Міхальська.

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Система камер і датчиків створить так зване електронне загородження. Радіус його дії охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняється електронними засобами.

Цього тижня на кордон почнуть завозити необхідні для монтажу матеріали. Роботи на кордоні мають розпочатися в першій половині квітня.

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Електронне загородження на кордоні з Росією будують на підставі Закону про будівництво об’єктів охорони державного кордону. Цей закон набув чинності 4 листопада 2021 року. Його ухвалили у зв’язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.

Автор: 

кордон (4756) Польща (8489) росія (65035)


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Яценюк вже перебрався до Польщі?
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29.03.2023 09:03 Відповісти
Автоматичні кулемети з датчиками руху ще треба
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29.03.2023 09:05 Відповісти
Датчики руху й самі собою це непогано.
А набагато краще буде встановити кулемети, керовані датчиками руху.
Рух - черга - нерухомість.
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29.03.2023 09:09 Відповісти
Це так не працює. Тільки глибоко ешелонована оборона, мінні поля, укріпрайони, і звичайно ядерна парасолька
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29.03.2023 09:11 Відповісти
Краще персональними камерами...
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29.03.2023 09:24 Відповісти
І рови з крокодилами та піраньями.
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29.03.2023 09:27 Відповісти
У поляків немає кордону з РФ. Кенігсберг - не росія...
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29.03.2023 09:29 Відповісти
Датчики руху прямо необхідно спарити з крупнокаліберними кулеметами!
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29.03.2023 11:35 Відповісти
 
 