Польща поставить на кордоні з РФ камери й датчики руху
Поляки встановлять на кордоні з Росією систему камер і датчиків руху.
Про це повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.
За її словами, у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині почали роботу над центром спостереження, який прийматиме сигнали електронного загородження на кордоні з Росією.
"Цього тижня також розпочнуть підготовку до роботи на кордоні", - повідомила Міхальська.
Система камер і датчиків створить так зване електронне загородження. Радіус його дії охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняється електронними засобами.
Цього тижня на кордон почнуть завозити необхідні для монтажу матеріали. Роботи на кордоні мають розпочатися в першій половині квітня.
Електронне загородження на кордоні з Росією будують на підставі Закону про будівництво об’єктів охорони державного кордону. Цей закон набув чинності 4 листопада 2021 року. Його ухвалили у зв’язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А набагато краще буде встановити кулемети, керовані датчиками руху.
Рух - черга - нерухомість.