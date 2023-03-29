Польща поставить на кордоні з РФ камери й датчики руху

Поляки встановлять на кордоні з Росією систему камер і датчиків руху.

Про це повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Польське радіо.

За її словами, у штабі Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби в Кентшині почали роботу над центром спостереження, який прийматиме сигнали електронного загородження на кордоні з Росією.

"Цього тижня також розпочнуть підготовку до роботи на кордоні", - повідомила Міхальська.

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Система камер і датчиків створить так зване електронне загородження. Радіус його дії охоплюватиме весь сухопутний кордон Польщі з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де вже кілька років кордон охороняється електронними засобами.

Цього тижня на кордон почнуть завозити необхідні для монтажу матеріали. Роботи на кордоні мають розпочатися в першій половині квітня.

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Електронне загородження на кордоні з Росією будують на підставі Закону про будівництво об’єктів охорони державного кордону. Цей закон набув чинності 4 листопада 2021 року. Його ухвалили у зв’язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.