Обостряются проблемы с получением медпомощи на оккупированных территориях, - Минобороны
На временно оккупированной территории Украины обостряются проблемы с получением гражданским населением медицинской помощи.
Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
Это связано с тем, что российское оккупационное командование расширяет практику использования местных медицинских учреждений для лечения исключительно российских военнослужащих.
В результате таких действий противника жители лишаются возможности получения даже экстренной медицинской помощи.
"В частности, на прошлой неделе в населенном пункте Нововасильевка Запорожской области местная больница была перепрофилирована в российский военный госпиталь, в котором разместили более 200 раненых оккупантов. По указанию командования противника оказывать медицинскую помощь гражданскому населению в этом лечебном учреждении категорически запрещено", - говорится в сообщении.
Кроме того, как информирует Маляр, в больничных учреждениях, еще обслуживающих местных жителей количество квалифицированного медицинского персонала критически уменьшается, потому что российские оккупационные администрации принудительно массово направляют гражданских медиков лечить раненых российских военнослужащих, численность которых постоянно растет.
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