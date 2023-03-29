Загострюються проблеми з отриманням меддопомоги на окупованих територіях, - Міноборони

На тимчасово окупованій території України загострюються проблеми з отриманням цивільним населенням медичної допомоги.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це пов’язано з тим, що російське окупаційне командування розширює практику використання місцевих медичних закладів для лікування виключно російських військовослужбовців.

Внаслідок таких дій противника мешканці позбавляються можливості отримання навіть екстреної медичної допомоги.

"Зокрема, минулого тижня в населеному пункті Нововасилівка Запорізької області місцеву лікарню було перепрофільовано в російський військовий шпиталь, в якому розмістили понад 200 поранених окупантів. За вказівкою командування противника надавати медичну допомогу цивільному населенню у цьому лікувальному закладі категорично заборонено", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, як інформує Маляр, в лікарняних закладах, які ще обслуговують місцевих мешканців кількість кваліфікованого медичного персоналу критично зменшується, тому що російські окупаційні адміністрації примусово масово направляють цивільних медиків лікувати поранених російських військовослужбовців, чисельність котрих постійно зростає.