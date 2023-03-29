РФ держит в Черном море носитель "Калибров"

Российские захватчики держат на боевом дежурстве в Черном море 4 вражеских корабля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.

В Азовском море находится один российский корабль.

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