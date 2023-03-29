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Новости Война
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РФ держит в Черном море носитель "Калибров"

корабель,ракети,калібр

Российские захватчики держат на боевом дежурстве в Черном море 4 вражеских корабля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 4 ракет.

В Азовском море находится один российский корабль.

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РФ держит в Черном море носитель Калибров 01

Азовское море (1604) армия РФ (19143) Черное море (1478)


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Страшно аж *******.
Кому і для чого публікують цю інформацію?..
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29.03.2023 11:36 Ответить
Крейсер "мацква" ждёт их на дембель !
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29.03.2023 11:46 Ответить
Щось про морські дрони нічого не чутно.
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29.03.2023 11:51 Ответить
Дрони :
- Фас
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29.03.2023 12:19 Ответить
 
 