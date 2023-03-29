РФ тримає у Чорному морі носій "Калібрів"

Російські загарбники тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 ворожі кораблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

В Азовському морі перебуває один російський корабель.

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