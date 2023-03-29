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Новини Війна
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РФ тримає у Чорному морі носій "Калібрів"

корабель,ракети,калібр

Російські загарбники тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 ворожі кораблі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 ракет.

В Азовському морі перебуває один російський корабель.

Читайте: Спостерігається тенденція до відмови окупантів виконувати накази командирів, - Генштаб

РФ тримає у Чорному морі носій Калібрів 01

Автор: 

Азовське море (1618) армія рф (17291) Чорне море (1664)


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Страшно аж *******.
Кому і для чого публікують цю інформацію?..
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29.03.2023 11:36 Відповісти
Крейсер "мацква" ждёт их на дембель !
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29.03.2023 11:46 Відповісти
Щось про морські дрони нічого не чутно.
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29.03.2023 11:51 Відповісти
Дрони :
- Фас
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29.03.2023 12:19 Відповісти
 
 