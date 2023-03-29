Умерла президент Федерации художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина
Почетный президент Федерации художественной гимнастики Украины, член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК), заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла на 92-м году жизни.
Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает Цензор.НЕТ.
"От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны. Светлая и добрая память", - говорится в сообщении.
В НОК отметили, что Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине.
"За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины. Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", - отметили в комитете.
Дерюгина до 1992 года была старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике, с 1986 года - президентом Федерации художественной гимнастики. В Киеве она организовала школу художественной гимнастики, которая приобрела мировую известность.
После 1992 года - старший тренер сборной Украины, член исполкома Национального олимпийского комитета Украины.
Дерюгина имеет звание "Герой Украины", "заслуженный тренер Украины", "заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".
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Не одну дівчинку"пустила під ніж" бо цій уошолці не подобалося,як дівчатка виступають. Одним словом,зпвисливе стерво
До Альбіни українські художні гімнастки могли змагатися хіба на першість товариства "Урожай".
Ти відрізняєш художню гімнастику від спортивної?
А футбол від баскетболу?
Чемпионки СССР по художественной гимнастике:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
ми ж про художню гімнастику говоримо, а не про спортивну і не про баскетбол ?
чи ти не відрізняєш ?
Анна Бессонова https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Son_Yeon-Jae_at_LG_WHISEN_Rhythmic_All_Stars_2011_(38).jpg?uselang=ru Личная информация Пол женский Прозвища The Queen of Elegance Страна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина Специализация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 художественная гимнастика Клуб «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1 Школа Дерюгиных » Дата рождения https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 29 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984 (38 лет) Место рождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР Профессиональная карьера https://ru.wikipedia.org/wiki/1999 1999 -https://ru.wikipedia.org/wiki/2009 2009 Тренер(ы) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Виктория Бессонова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ирина Дерюгина ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Альбина Дерюгина Рост 174 смhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-federation-2 [2] Вес 49 кгhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-federation-2 [2]
Виктория Анатольевна Бессонова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вікторія Анатоліївна Безсонова; девичья фамилия Серых, род. https://ru.wikipedia.org/wiki/1963 1963 ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская гимнастка и тренер; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 Мастер спорта СССР международного класса (1980), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Заслуженный тренер Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-esu-1 [1] .
Жена бывшего футболиста киевского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Динамо » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Бессонова , мать художественной гимнастки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Анны Бессоновой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .
В числе спортивных достижений Виктории Бессоновой: чемпионка и серебряный призёр чемпионатов Европы и мира (1978-1981), а также чемпионка мира в групповых упражнениях (1979); многократная абсолютная чемпионка СССР и Украины в индивидуальном и командном зачётахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-esu-1 [1] .
Вікторії в цей час було 7 років.
З 1977 року тренувалася у Альбіни.
ти сам в це віриш ?
Чи може хтось до 1977 року ту Вікторію без всякої Альбіни тренував ?
про посаду Альбіни як голови федерації чи про що ?
ти тверезий зараз ?
бо до чого тут написана тобою спортивна гімнастика і футбол ?
де я хоч раз сплутав художню зі спортивною ? Нах ти про спортивну написав ?
нах ти замість Вікторії зі сторінки, яку ти ж сам і виклав, почав про Анну ?
а також призерками чемпіонатів Європи і Світу
Яка була талановита Олена Вітриченко з мамою тренеркою. Так дійшло до того, що на міжнародних змаганнях занижували їй результати - жаба-дочка Ірина Дерюгіна разом з колегами з раші і бульбашанії. Цих "арбитрів" потім покарали і відсторонили, але вдумайтесь - укр.спортсменці спеціально занижувала оцінки укр.арбітр!
А ще Катя Серебрянська, яку вони теж цькували просто не стала приймати участі у змаганнях.
Бабки вже нема, треба ще гнати іншу старуху Ірину Дерюгіну, кщо не покарати за знищення художньої гімнастики.