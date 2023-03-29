Умерла президент Федерации художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина

Почетный президент Федерации художественной гимнастики Украины, член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК), заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла на 92-м году жизни.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает Цензор.НЕТ.

"От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны. Светлая и добрая память", - говорится в сообщении.

В НОК отметили, что Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине.

Также читайте: Президент МОК Бах о допуске спортсменов из Беларуси и РФ к соревнованиям: Политика не может быть частью соревнований, наказывать за паспорта не нужно

"За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины. Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", - отметили в комитете.

Дерюгина до 1992 года была старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике, с 1986 года - президентом Федерации художественной гимнастики. В Киеве она организовала школу художественной гимнастики, которая приобрела мировую известность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия считает рекомендацию МОК в отношении россиян и белорусов "пощечиной" для украинских спортсменов

После 1992 года - старший тренер сборной Украины, член исполкома Национального олимпийского комитета Украины.

Дерюгина имеет звание "Герой Украины", "заслуженный тренер Украины", "заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".