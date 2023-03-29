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Умерла президент Федерации художественной гимнастики Украины Альбина Дерюгина

альбіна,дерюгіна

Почетный президент Федерации художественной гимнастики Украины, член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК), заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла на 92-м году жизни.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете, передает Цензор.НЕТ.

"От имени всей олимпийской семьи выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и воспитанницам Альбины Николаевны. Светлая и добрая память", - говорится в сообщении.

В НОК отметили, что Дерюгина пришла в художественную гимнастику на заре ее зарождения и считается основоположницей этого вида спорта в Украине.

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"За годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы, умножая спортивную славу Украины. Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а крепкий фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", - отметили в комитете.

Дерюгина до 1992 года была старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике, с 1986 года - президентом Федерации художественной гимнастики. В Киеве она организовала школу художественной гимнастики, которая приобрела мировую известность.

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После 1992 года - старший тренер сборной Украины, член исполкома Национального олимпийского комитета Украины.

Дерюгина имеет звание "Герой Украины", "заслуженный тренер Украины", "заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

НОК (102) смерть (9216) спорт (2426) гимнастика (92) Дерюгина (3)


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Топ комментарии
+16
Только добавьте,что это легенда спортивной коррупции,которую неоднократно дисквалифицировал олимпийский комитет..
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29.03.2023 12:01
+14
Бабця була феноменальним стервом з паталогічним прагненням влади і грошей. Такий собі академік-паразит "патон" але в гімнастиці. Загубила стільки талановитих дівчат... Таких одержимих і "заслужених тормозів" у нас ще ой як дофіга лишилось з часів совка... Допоки їх не винесуть вперед ногами вони блокують все що їм субєктивно не подобається і кожного хто пробує їм протистояти. Таких хоронять разом з цілими галузями науки, культури, спорту...
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29.03.2023 12:09
+8
Якось пох. Совок - совком. Блохіни-Дєрюгіни все це гниль.
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29.03.2023 12:30
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Правила форума Совет форумчан
Легенда....
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29.03.2023 11:43 Ответить
Только добавьте,что это легенда спортивной коррупции,которую неоднократно дисквалифицировал олимпийский комитет..
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29.03.2023 12:01 Ответить
Легендарна їх абарниця. В сраку її га до імі спічі.
Не одну дівчинку"пустила під ніж" бо цій уошолці не подобалося,як дівчатка виступають. Одним словом,зпвисливе стерво
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29.03.2023 12:31 Ответить
Теща Блохіна.
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29.03.2023 12:09 Ответить
Бабця була феноменальним стервом з паталогічним прагненням влади і грошей. Такий собі академік-паразит "патон" але в гімнастиці. Загубила стільки талановитих дівчат... Таких одержимих і "заслужених тормозів" у нас ще ой як дофіга лишилось з часів совка... Допоки їх не винесуть вперед ногами вони блокують все що їм субєктивно не подобається і кожного хто пробує їм протистояти. Таких хоронять разом з цілими галузями науки, культури, спорту...
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29.03.2023 12:09 Ответить
Не неси ахінею.
До Альбіни українські художні гімнастки могли змагатися хіба на першість товариства "Урожай".
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29.03.2023 12:18 Ответить
ви кажете про різні речі і обидва праві
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29.03.2023 12:30 Ответить
не обидва, бо до Альбіни українська школа художньої гімнастики була провідною в СРСР
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29.03.2023 12:32 Ответить
Що за єресь ти несеш?
Ти відрізняєш художню гімнастику від спортивної?
А футбол від баскетболу?

Чемпионки СССР по художественной гимнастике:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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29.03.2023 12:53 Ответить
ну так сам зайди на цю сторінку про ХУДОЖНЮ гімнастику і вибери прізвища Бессонова, Дерюгина, Овчинникова - вони були чемпіонками до Альбіни.

ми ж про художню гімнастику говоримо, а не про спортивну і не про баскетбол ?

чи ти не відрізняєш ?
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29.03.2023 13:05 Ответить
Ти зовсім тупий?
Анна Бессонова https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Son_Yeon-Jae_at_LG_WHISEN_Rhythmic_All_Stars_2011_(38).jpg?uselang=ru Личная информация Пол женский Прозвища The Queen of Elegance Страна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина Специализация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 художественная гимнастика Клуб «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1 Школа Дерюгиных » Дата рождения https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 29 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984 (38 лет) Место рождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР Профессиональная карьера https://ru.wikipedia.org/wiki/1999 1999 -https://ru.wikipedia.org/wiki/2009 2009 Тренер(ы) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Виктория Бессонова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ирина Дерюгина ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Альбина Дерюгина Рост 174 смhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-federation-2 [2] Вес 49 кгhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-federation-2 [2]
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29.03.2023 13:09 Ответить
можливо я і зовсім тупий, але ім'я Вікторія від імені Анна я ще вмію відрізняти )))

Виктория Анатольевна Бессонова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вікторія Анатоліївна Безсонова; девичья фамилия Серых, род. https://ru.wikipedia.org/wiki/1963 1963 ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская гимнастка и тренер; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 Мастер спорта СССР международного класса (1980), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Заслуженный тренер Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-esu-1 [1] .

Жена бывшего футболиста киевского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Динамо » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Бессонова , мать художественной гимнастки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Анны Бессоновой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .

В числе спортивных достижений Виктории Бессоновой: чемпионка и серебряный призёр чемпионатов Европы и мира (1978-1981), а также чемпионка мира в групповых упражнениях (1979); многократная абсолютная чемпионка СССР и Украины в индивидуальном и командном зачётахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-esu-1 [1] .
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29.03.2023 13:13 Ответить
Альбіна почала тренерську діяльність в 1970 році.
Вікторії в цей час було 7 років.
З 1977 року тренувалася у Альбіни.
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29.03.2023 13:21 Ответить
тобто за один рік з 1977 по 1978 з 14-річної нікого Альбіна зробила призерку чемпіонату Європи ?

ти сам в це віриш ?

Чи може хтось до 1977 року ту Вікторію без всякої Альбіни тренував ?
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29.03.2023 13:31 Ответить
те, що Ірина могла бути чемпіонкою раніше, ніж її мати - невиліковна клініка.
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29.03.2023 13:16 Ответить
так ми про що сперечаємось ?

про посаду Альбіни як голови федерації чи про що ?

ти тверезий зараз ?

бо до чого тут написана тобою спортивна гімнастика і футбол ?

де я хоч раз сплутав художню зі спортивною ? Нах ти про спортивну написав ?

нах ти замість Вікторії зі сторінки, яку ти ж сам і виклав, почав про Анну ?
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29.03.2023 13:28 Ответить
До Альбіни 4 чемпіонок СРСР з художньої гімнастики загалом з 13 були саме українками.

а також призерками чемпіонатів Європи і Світу
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29.03.2023 12:30 Ответить
Родичка Ірини Дерюгіної?
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29.03.2023 12:21 Ответить
внучка !
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29.03.2023 12:25 Ответить
Альбіна Дерюгіна - мати Ірини Дерюгіної
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29.03.2023 12:43 Ответить
Якось пох. Совок - совком. Блохіни-Дєрюгіни все це гниль.
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29.03.2023 12:30 Ответить
Зборищще краснопузий уомуняцьких "кошолок"🤮
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29.03.2023 12:34 Ответить
R.I.P.
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29.03.2023 13:05 Ответить
"Школа Дерюгіної" це конвейер з виробництва дівчат-інвалідів. На одну призерку сотні скалічених дівчат... Кажете "ціль виправдовує засоби"?
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29.03.2023 13:49 Ответить
Стара потвора, 91 рік, мабуть, пекло не приймало. Створили "династію"- корупційне кубло. Хто під них не лягав, того страшно цькували і знищували.
Яка була талановита Олена Вітриченко з мамою тренеркою. Так дійшло до того, що на міжнародних змаганнях занижували їй результати - жаба-дочка Ірина Дерюгіна разом з колегами з раші і бульбашанії. Цих "арбитрів" потім покарали і відсторонили, але вдумайтесь - укр.спортсменці спеціально занижувала оцінки укр.арбітр!
А ще Катя Серебрянська, яку вони теж цькували просто не стала приймати участі у змаганнях.
Бабки вже нема, треба ще гнати іншу старуху Ірину Дерюгіну, кщо не покарати за знищення художньої гімнастики.
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29.03.2023 14:51 Ответить
 
 