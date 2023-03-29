Померла президентка Федерації художньої гімнастики України Альбіна Дерюгіна
Почесна президентка Федерації художньої гімнастики України, членкиня виконкому Національного олімпійського комітету (НОК), заслужена тренерка України Альбіна Дерюгіна померла на 92-му році життя.
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті, інформує Цензор.НЕТ.
"Від імені всієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни. Світла та добра пам'ять", - ідеться в повідомленні.
У НОК зазначили, що Дерюгіна прийшла в художню гімнастику на зорі її зародження і вважається основоположницею цього виду спорту в Україні.
"За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України. Сьогодні її вихованки відомі в усьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики", - наголосили в комітеті.
Дерюгіна до 1992 року була старшою тренеркою збірної СРСР з художньої гімнастики, з 1986 року - президенткою Федерації художньої гімнастики. У Києві вона організувала школу художньої гімнастики, яка здобула світову популярність.
Після 1992 року - старша тренерка збірної України, членкиня виконкому Національного олімпійського комітету України.
Дерюгіна має звання "Герой України", "заслужений тренер України", "заслужений працівник фізичної культури і спорту України".
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Не одну дівчинку"пустила під ніж" бо цій уошолці не подобалося,як дівчатка виступають. Одним словом,зпвисливе стерво
До Альбіни українські художні гімнастки могли змагатися хіба на першість товариства "Урожай".
Ти відрізняєш художню гімнастику від спортивної?
А футбол від баскетболу?
Чемпионки СССР по художественной гимнастике:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
ми ж про художню гімнастику говоримо, а не про спортивну і не про баскетбол ?
чи ти не відрізняєш ?
Анна Бессонова https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Son_Yeon-Jae_at_LG_WHISEN_Rhythmic_All_Stars_2011_(38).jpg?uselang=ru Личная информация Пол женский Прозвища The Queen of Elegance Страна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина Специализация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 художественная гимнастика Клуб «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1 Школа Дерюгиных » Дата рождения https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 29 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1984 (38 лет) Место рождения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Украинская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР Профессиональная карьера https://ru.wikipedia.org/wiki/1999 1999 -https://ru.wikipedia.org/wiki/2009 2009 Тренер(ы) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Виктория Бессонова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1 [1] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ирина Дерюгина ,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Альбина Дерюгина Рост 174 смhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-federation-2 [2] Вес 49 кгhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-federation-2 [2]
Виктория Анатольевна Бессонова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Вікторія Анатоліївна Безсонова; девичья фамилия Серых, род. https://ru.wikipedia.org/wiki/1963 1963 ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советская и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 украинская гимнастка и тренер; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 Мастер спорта СССР международного класса (1980), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Заслуженный тренер Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-esu-1 [1] .
Жена бывшего футболиста киевского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Динамо » https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Бессонова , мать художественной гимнастки https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Анны Бессоновой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] .
В числе спортивных достижений Виктории Бессоновой: чемпионка и серебряный призёр чемпионатов Европы и мира (1978-1981), а также чемпионка мира в групповых упражнениях (1979); многократная абсолютная чемпионка СССР и Украины в индивидуальном и командном зачётахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-esu-1 [1] .
Вікторії в цей час було 7 років.
З 1977 року тренувалася у Альбіни.
ти сам в це віриш ?
Чи може хтось до 1977 року ту Вікторію без всякої Альбіни тренував ?
про посаду Альбіни як голови федерації чи про що ?
ти тверезий зараз ?
бо до чого тут написана тобою спортивна гімнастика і футбол ?
де я хоч раз сплутав художню зі спортивною ? Нах ти про спортивну написав ?
нах ти замість Вікторії зі сторінки, яку ти ж сам і виклав, почав про Анну ?
а також призерками чемпіонатів Європи і Світу
Яка була талановита Олена Вітриченко з мамою тренеркою. Так дійшло до того, що на міжнародних змаганнях занижували їй результати - жаба-дочка Ірина Дерюгіна разом з колегами з раші і бульбашанії. Цих "арбитрів" потім покарали і відсторонили, але вдумайтесь - укр.спортсменці спеціально занижувала оцінки укр.арбітр!
А ще Катя Серебрянська, яку вони теж цькували просто не стала приймати участі у змаганнях.
Бабки вже нема, треба ще гнати іншу старуху Ірину Дерюгіну, кщо не покарати за знищення художньої гімнастики.