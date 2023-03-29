Померла президентка Федерації художньої гімнастики України Альбіна Дерюгіна

Почесна президентка Федерації художньої гімнастики України, членкиня виконкому Національного олімпійського комітету (НОК), заслужена тренерка України Альбіна Дерюгіна померла на 92-му році життя.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті, інформує Цензор.НЕТ.

"Від імені всієї олімпійської родини висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, колегам та вихованкам Альбіни Миколаївни. Світла та добра пам'ять", - ідеться в повідомленні.

У НОК зазначили, що Дерюгіна прийшла в художню гімнастику на зорі її зародження і вважається основоположницею цього виду спорту в Україні.

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"За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України. Сьогодні її вихованки відомі в усьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дає змогу виводити на п'єдестал пошани все нові й нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи художньої гімнастики", - наголосили в комітеті.

Дерюгіна до 1992 року була старшою тренеркою збірної СРСР з художньої гімнастики, з 1986 року - президенткою Федерації художньої гімнастики. У Києві вона організувала школу художньої гімнастики, яка здобула світову популярність.

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Після 1992 року - старша тренерка збірної України, членкиня виконкому Національного олімпійського комітету України.

Дерюгіна має звання "Герой України", "заслужений тренер України", "заслужений працівник фізичної культури і спорту України".