УПЦ МП подали иск: уходить из Киево-Печерской Лавры не хотят

Митрополит Павел считает, что разрыв договора аренды невозможен в одностороннем порядке. Он заявил, что иск был подан еще 23 марта, но уже третий судья взял самоотвод.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

В распространенном в среду видеообращении митрополит Павел заявил, что иск был подан еще 23 марта, но уже третий судья взял самоотвод. По его мнению, это указывает на то, что на судей оказывают давление со стороны властей.

"Хочу сказать, компромиссов у нас по вере не будет никаких, мы будем стоять до последнего. Закон на нашей стороне. Когда будет решение суда, должно пройти какое-то время, тогда должна быть исполнительная власть, а не директор музея или министр культуры нас должен выселять" , – заявил наместник монастыря.

В иске также указано, что населяющие Лавру монахи УПЦ остаются без жилья в условиях войны.

По словам заместителя директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра", священнослужители и монахи УПЦ должны покинуть Лавру в течение 29 марта до полуночи по киевскому времени.

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Напомним, 29 марта истекает договор об аренде зданий Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (УПЦ). Украинские власти в начале этого месяца объявили, что продлевать договор не будут. Накануне служителей УПЦ предупредили, что у них остается один день, чтобы вывезти личные вещи.