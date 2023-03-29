РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13003 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
9 926 86

УПЦ МП подали иск: уходить из Киево-Печерской Лавры не хотят

лавра

Митрополит Павел считает, что разрыв договора аренды невозможен в одностороннем порядке. Он заявил, что иск был подан еще 23 марта, но уже третий судья взял самоотвод.

Об этом сообщает BBC, информирует Цензор.НЕТ.

В распространенном в среду видеообращении митрополит Павел заявил, что иск был подан еще 23 марта, но уже третий судья взял самоотвод. По его мнению, это указывает на то, что на судей оказывают давление со стороны властей.

"Хочу сказать, компромиссов у нас по вере не будет никаких, мы будем стоять до последнего. Закон на нашей стороне. Когда будет решение суда, должно пройти какое-то время, тогда должна быть исполнительная власть, а не директор музея или министр культуры нас должен выселять" , – заявил наместник монастыря.

В иске также указано, что населяющие Лавру монахи УПЦ остаются без жилья в условиях войны.

По словам заместителя директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра", священнослужители и монахи УПЦ должны покинуть Лавру в течение 29 марта до полуночи по киевскому времени.

Читайте: ПЦУ создает свою религиозную организацию в Почаевской лавре, арендуемой сегодня УПЦ МП

Напомним, 29 марта истекает договор об аренде зданий Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (УПЦ). Украинские власти в начале этого месяца объявили, что продлевать договор не будут. Накануне служителей УПЦ предупредили, что у них остается один день, чтобы вывезти личные вещи.

аренда (185) договор (317) Лавра (421) УПЦ МП (1560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
чємодан, вокзал, расія
показать весь комментарий
29.03.2023 12:39
+40
А. хіба Лавра повинна бути прихистком російських бомжів і агентів
показать весь комментарий
29.03.2023 12:40
+30
ідіть к ******, підори ватні, доки люди не вийшли і не перевішали вас, курв.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чємодан, вокзал, расія
показать весь комментарий
29.03.2023 12:39 Ответить
Тут всьо так уютно, по домашнєму ...
показать весь комментарий
29.03.2023 12:42 Ответить
Так і є. При цій зевладі ніхто цьому мп нічого не зробить Це сіамські близнюки. Для зевлади мп дуже потрібна для виборів. А зараз будуть ігрища зевлади на всіх рівнях, поки все публічно не заглухне. Епіфанію для відмазки дадуть в Лаврі провести службу на Великдень, і на цьому все скінчиться.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:35 Ответить
видихай)
показать весь комментарий
29.03.2023 12:55 Ответить
Типу "VOLVO" нашкряб забагато рашистського, руССько-нацистського, антисемітського лайна, і вирішив кинути його одним разом, от і вийшла занадто велика куча!
показать весь комментарий
29.03.2023 13:09 Ответить
Де-пор- та-ція!

Попи- пішли вон із України!
(а не тільки з Лаври)

за военним руським кораблем.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:07 Ответить
Вони ще огризаються!?!

Погрожують, та хочуть суду?
Кацапи звернулись за «правами»?
Права качають?!

Дайте вже їм «Суду». Щоб мало не було…

Аккуратно, під ручки, вивести з Лаври кожного…до кордону з Московію.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:12 Ответить
чемодан - вокзал - росія - газівня. 🙁
показать весь комментарий
29.03.2023 13:08 Ответить
Кто тебе мешает решить этот вопрос ,Мышкевич?(( Советы бывалого ты беларусам так лихо раздавал…..а сам цветочки -носочки …позорище
показать весь комментарий
29.03.2023 14:11 Ответить
руzzкий, а твое какое собачье дело? Твоя забота - гуталин с кадырoвского сапога слизывать.
показать весь комментарий
29.03.2023 17:22 Ответить
А ты девочка за своего парня снова вступилась….ну везде успеваешь устами девичьими занырнуть без просьбы даже….ржунемогу с тебя патриот ты колбасник в изгнании…)
показать весь комментарий
29.03.2023 20:24 Ответить
руzzкий zvерек, когда на переработку на чернозем поскачешь во славу фюрера?
показать весь комментарий
29.03.2023 20:28 Ответить
См.выше,заступница….сноваржунемогу))
показать весь комментарий
29.03.2023 20:34 Ответить
животное, ты кого больше любишь - бульбогауляйтера или *****?
показать весь комментарий
29.03.2023 20:39 Ответить
Кто тебя так обидел,одинокую?( 10 лет сутками на Цензоре писту свою трешь….какая от тебя польза Украине или Америк….ни семьи ни Родины ни флага.((
показать весь комментарий
30.03.2023 09:23 Ответить
Ну то в перед ногами винести та все. Чия то власність держави ? Чи купки сраних охфіцеров фисиби ?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:39 Ответить
відключіть їм газ ,воду,єлектрику,хай срать бігають в хату цього павла-падла, чого з ними носитися,в московії вони б давно в сибірі на балалайках грали,а ви з ними цюцюкаєтись !
показать весь комментарий
29.03.2023 12:45 Ответить
Не хочуть, чи незбираються ?😁😜😀
показать весь комментарий
29.03.2023 13:00 Ответить
Цікаво, а в 37-му чи 41-му був самовідвід у будь-якому питанні?!
показать весь комментарий
29.03.2023 12:40 Ответить
був, револьвер до скроні і робили самовідвід.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:10 Ответить
А. хіба Лавра повинна бути прихистком російських бомжів і агентів
показать весь комментарий
29.03.2023 12:40 Ответить
До це є вже самозахоплення державної власності. Треба розглядати як кримінал.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:42 Ответить
Наши верхрадовцы должны принять закон - московская контора прикрывающаяся названием "церковь"это просто филиал фсб,доказательств море,отсюда все контакты с этими агентами должны быть признаны преступными,включая наших судей и всю судсистему.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:42 Ответить
ідіть к ******, підори ватні, доки люди не вийшли і не перевішали вас, курв.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:42 Ответить
Українці не зможуть. Навіть румуни змогли...
показать весь комментарий
29.03.2023 15:36 Ответить
ясно не хочуть. там для них золоте дно
показать весь комментарий
29.03.2023 12:43 Ответить
Народ поясніть мені, може я чогось не розумію. Як можна подавати позов на підписанта контракта(або договору), якщо контракт офіційно закінчився і одна зі сторін не бажає його продовжувати по своїх власних причинах.

Що це за безумство?
показать весь комментарий
29.03.2023 12:44 Ответить
Яник їм дав в аренду безстроково і безкоштовно. Але по закону без згоди власника ничого перебудовувати вони не мали права. Перебудовували і порушили умови договору.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:48 Ответить
Крім того, жодні умови договору не можуть превалювати над нормами Кримінального кодексу. Втягування у цивільні судові розбірки з фсбшною кротівнею в Україні є підіграванням агресору та його підривній діяльності проти національної безпеки держави
показать весь комментарий
30.03.2023 16:01 Ответить
був би вовчий суд - ще ми їм би компенсацію платили...
показать весь комментарий
29.03.2023 12:45 Ответить
нрАвица не нрАвица--пистуй мАя крАсавица!!!,,,,,)),,
показать весь комментарий
29.03.2023 12:46 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2023 12:47 Ответить
На жаль, схоже на те, що з проплаченого відома зевлади ця тягомотина з судом була затіяна недарма і тягнутиметься роками.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:48 Ответить
Нахабство і безсоромність москвославних ждунів свідчать про недостатню рішучість влади у цьому питанні.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:48 Ответить
Зє влада це шулєрство !
показать весь комментарий
29.03.2023 13:02 Ответить
Просто планують довести до протистояння правоохоронців з натовпом їх прихильників, який вже підготували належним чином, і транслювати по всьому світу як свавілля «українських фашистів.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:51 Ответить
Бідолашні, зараз заголосю. Ченці не можуть виселитися, чи Паша вчепився у свої хороми? Гнати, спочатку сльозогіним газом, як у Івано-Франковську щоб викурити з нір усіх фсбешних агентів, а потім "чарівними українськими пенделями" до самого кордону з мордором. Чемодан - вокзал - мордор. І нехай щастить, а вірніше, некуй шастать.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:51 Ответить
Тут так хорошо,по домашнему...
показать весь комментарий
29.03.2023 12:51 Ответить
Слугів рашистського сатанату поки не винесуть,не підуть самі, виконуючи рішення українського суду. з слугами рашистського антихриста вартопосткпати так само.як куйло поступає з українськими дітьми на окупованих ним територіях.Чим скоріше сатаністів випрутьз України,тим скоріше в Україні буде спокій.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:51 Ответить
ченцям можна запропонувати школу в Авдіївці, перероблену для таких поважних переселенців....
може на служителів московського бога снаряди летіти не будуть?! от і подивимось, що це за віра московитська
показать весь комментарий
29.03.2023 12:51 Ответить
Я зразу сказав, що треба йти законним шляхом - власнику самому подати позов про усунення перешкод у користування майном і повернення об'єкту. Так би було вірно і "красиво" з усіх точок зору. Тим більше суд може все зробити швидко (при "бажанні").
Зелень цього не розуміє, а тут усім хочеться штиками вигнати московських попів...
показать весь комментарий
29.03.2023 12:51 Ответить
Я не розумію з якого будуна ти вирішив, що заява власника про зупинення аренди й розірвання договору є чимось протизаконним? А у суд можливо подати тільки у разі відмови виселятися та протидії власнику який самостійно не може вирішити це питання й звертається до держави по допомогу. Але у випадку коли власником є сама держава, а в неї інструменти для виселення без звертання до суду, то будуть і пінки під зад від правоохоронних органів, що будуть спонукати арендатора до дотримання вимог власника, тобто виселення!!! Тож не треба щось вигадувати там, до до цього не має підстав!!!
показать весь комментарий
29.03.2023 13:02 Ответить
" пінки під зад" - ну ну...
показать весь комментарий
29.03.2023 13:30 Ответить
а вони й хочуть зпровокувати щоб їх примусово виселяли і кричати на весь світ.

Були б нормальні, на мою думку, то зібрали б речі і пішли, сказали, що їх за віру переслідують, а так їх просять звільнити майно, що їм не належить, а вони йти не хочуть.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:32 Ответить
а том шо ани хочут или ни хочют у них нихто ни спрашует. за шкирку барадатых казлов и к такой то бабушке с лавры пинками под зад
показать весь комментарий
29.03.2023 12:51 Ответить
З 1991 року є маса доказів про те, що ця диверсійно -розвідувальна група московського патріарахту працювала лише на користь рашистів з ціллю знищення Держави Україна ! Готували казаків-титушок , вчили їх битися, користуватися зброєю, агітували парафіян за вибори проросійських кандидатів до влади, ховали по церквам і лаврам російську збою і ДРГ , підкуповували виборців, роздаючи гроші, подарунки і горілку ... всі гроші на це виділяла РФ ! Що ще потрібно для того, щоб притягнути всіх хто цим керує до відповідальності за державну зраду???
показать весь комментарий
29.03.2023 12:52 Ответить
спробували б вони на своїй Московії так виїбуватися - АЛЕ з іншого боку це показує безпорадність наших спецслужб де засіло до хрена парафіян цієї ФСБ секти.

Зрадник Баканов - улюблений друг Зе-какаяразница тому приклад
показать весь комментарий
29.03.2023 12:52 Ответить
Прилипли та присохли як старе лайно до підошви...
показать весь комментарий
29.03.2023 12:52 Ответить
хоча чому як-мп і є старе лайно...
показать весь комментарий
29.03.2023 13:02 Ответить
там такое бабло вертится, на каждом метре киоски, свечечки, мощи, а где бизнес- там бога нет
показать весь комментарий
29.03.2023 12:53 Ответить
"розрив договору оренди неможливий в односторонньому порядку" - возможен, форс-мажор называется и война в их числе.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:53 Ответить
https://youtube.com/shorts/eMOuy3SJTDM?feature=share ...

Честный коммунист захотел выйти из партии..1991 год.Ржач😁
показать весь комментарий
29.03.2023 12:54 Ответить
Єдина причина подання позову це сподівання з боку ФСБшної секти РПЦ в Україні на те, що на час розгляду у суді вимога до виселення цих кремлядських пройдихвістів з Лаври призупиняється, а потім буде апеляція на очевидне рішення з наступним розглядом, і так може тягнутися дуже довго. Тому судді й беруть самовідвід, бо не хочуть підігравати юридичній казуістиці яку затіяли агенти рашистів у рясах!!!
показать весь комментарий
29.03.2023 12:54 Ответить
ни в коем случае не церемониться с кгбистской кремлевской сектой маасковскава питухата! к такой то матери на белом катере с Лавры!
показать весь комментарий
29.03.2023 12:55 Ответить
так може треба щоб СБУ допомогло кацапським попам та забезпечело їх квартирами рочків так на 15 бо заклики про адін нарот та восім лєт дамбілі бамбаз там лунали вже сьогодня
показать весь комментарий
29.03.2023 12:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=citdWQuX9mI STREAM з ЛАВРИ! Очищення від ФСБшних попів

https://www.youtube.com/@5kanal 5 канал
показать весь комментарий
29.03.2023 12:56 Ответить
З портновськими судами все може бути,грошей кацапських у попів достатньо.
показать весь комментарий
29.03.2023 12:59 Ответить
Не влада тисне на суддів, а упц мп і московія.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:00 Ответить
В Лавру часто заезжали уважаемые люди из украинской элитки, спонсоры, крышеватели, связники по ФСБ. Сейчас Паша на них очень надеется, ведь элитка - она никуда не делась.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:01 Ответить
Будь ласка, слово "поважні" ставить у лапки, бо окрім колаборантів цих людей, підтримуючих філіал РПЦ в Україні, не має!!!
показать весь комментарий
29.03.2023 13:06 Ответить
Почитай список наград Сергея Гайдая в википедии, от РПЦ.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:14 Ответить
Глистів ніхто не питає, подобається їм там у кишківнику, чи не - НАХ*Й!
показать весь комментарий
29.03.2023 13:03 Ответить
тупий когут з болот не знає, що міністр і є виконавча влада
показать весь комментарий
29.03.2023 13:05 Ответить
А придется...
показать весь комментарий
29.03.2023 13:10 Ответить
Согласно законодательству Украины, они обязаны выселиться, а уже потом подавать апелляции, жалобы и иски, поэтому, власть должна показать приверженность строгого соблюдения законов своей страны и выселить эту мразоту в указанные ею ранее сроки.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:13 Ответить
В Украине не должно оставаться ничего московско-рашистского ,
ни имущества ,ни церквей ,ни москальского духа .
показать весь комментарий
29.03.2023 19:04 Ответить
Якщо щось захоплювати кримінальним способом на підставі сфальсифікованих документів на право власності привладні рейдери завжди напоготові у звязці з мєнтовською обслугою, ніхто послугами судової влади не користується. А як повертати державне майно корупційно отримане загарбниками від привладних колаборантів, відразу волають про суд
показать весь комментарий
30.03.2023 16:12 Ответить
Самі не виїдуть і будуть влаштовувати сектанські провокації із залученням зомбованих вірян. Треба завтра вимикати електрику, опалення, водопостачання, опалення і закривати всі входи і виходи. Облаштовувати блок пости із перевірками всіх.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:14 Ответить
Паша, в тебе, сірого та вбогого, акуєнний маєток, невже ти не прихистиш "братьєв по вєрє"?
показать весь комментарий
29.03.2023 13:22 Ответить
Телеканал Еспресо, репортаж з Лаври "https://www.youtube.com/watch?v=JZEtEkIJdUE Агресивні віряни та остання літургія: Московський патріархат виселяється з Києво-Печерської лаври "
показать весь комментарий
29.03.2023 13:29 Ответить
Автозак, наручники и на родные болота.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:30 Ответить
Ти диви, не хочуть покидати Лавру? Та і Київську область окупант не бажав покидіти. І Херсон вважав своїм, то можливо рилом в лайно і пенлеля під кацапський зад в на московські болота? Який же наш Президент, по вирішенню московського питання демократичний, то з українцями у нього ********* палички і тисячі нацгвардійців охороняли концерт "95 кварталц", всіх розганяти дубинами, а тут декілька сотень дідів, то можливо хай і далі гадять на нашу святиню і на Україну?
показать весь комментарий
29.03.2023 13:35 Ответить
Брехня і спекуляції промосковського підара й содоміта. пашка-мерс уже і паспорт заказав в сервісі, напевне запорєбрик лижі гострить. Про який розрив воно хрюкає? договір фізично закінчився і втратив силу, новий, влада з моспархатною сектою підписувати підстав не бачить. Гниди моспархатні, вони не бачать скільки людей залишилось без житла в умовах війни кацапії проти України?, Україні байдуже, де будуть жити московські попи і їх клір, до речі, вони всі мають житло, як цивільні особи.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:37 Ответить
" тоді має бути виконавча влада, а не директор музею чи міністр культури нас має виселяти"

Ідіот паша-мерседес, мабуть не в курсі, що міністр - то й є виконавча влада.
показать весь комментарий
29.03.2023 13:37 Ответить
Хай Паша продаст мерседес и оплатит хостел чинцам
показать весь комментарий
29.03.2023 14:36 Ответить
Так їх звідти виганяти ніхто і не збирався
показать весь комментарий
29.03.2023 14:44 Ответить
Во аргумент - кучка мутных прощелыг оказывается окажется в военное время без жилья!!?? А что сегодня делают 8 млн. украинцев , мотаюшихся по всему миру с нищенски протянутой рукой за помощью,, которых война сделала бомжами??? А этот наглец с бородой до сих пор раскатывает на Мэрсе.
показать весь комментарий
29.03.2023 15:21 Ответить
Виганяйте їх негайно !Не потрібно тянути кота за одне місце.Зараз викидуйте цю погань.Доки вони не почали шкодити або таємно вивозити награбоване.
показать весь комментарий
29.03.2023 16:22 Ответить
Кажуть, що в багатьох із ченців не буде де жити після виселення. А де вони зареєстровані коли паспорт отримували? От нехай туди і повертаються.
показать весь комментарий
29.03.2023 16:27 Ответить
Кажуть, що в багатьох із ченців не буде де жити після виселення. В упц мп багато монастирів. Нехай десь прилаштують.
показать весь комментарий
29.03.2023 16:29 Ответить
А то нехай отримають повістку і на війну. Там багато молодих здорових.
показать весь комментарий
29.03.2023 17:26 Ответить
******** мрази!повязать и силком вышвырнуть в говнорашку!фсбшная сволота
показать весь комментарий
29.03.2023 18:32 Ответить
Процедуру вигнання ворога треба готувати всеобічно. Прийняти закон про заборону російських самосвятів, припинити електро, водопотсачання, а паразитів-збоченців силою викинути з лаври любими методами. Хай вони тоді в суді доказують своє право на вселення на об'єкт ЮНЕСКО. Да і скасувати постанову азірова 2013 року про надання дозволу агентурі ФСБ-РПЦ на перебування в дальніх печерах Лаври.
показать весь комментарий
29.03.2023 19:53 Ответить
 
 