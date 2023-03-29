УПЦ МП подала позов: йти з Києво-Печерської Лаври не хочуть
Митрополит Павло вважає, нібито розрив договору оренди неможливий в односторонньому порядку. Він заявив, що позов було подано ще 23 березня, але вже третій суддя взяв самовідвід.
Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.
У поширеному в середу відеозверненні митрополит Павло заявив, що позов було подано ще 23 березня, але вже третій суддя взяв самовідвід. На його думку, це вказує на те, що на суддів чинять тиск з боку влади.
"Хочу сказати, компромісів у нас щодо віри не буде жодних, ми стоятимемо до останнього. Закон на нашому боці. Коли буде рішення суду, має пройти якийсь час, тоді має бути виконавча влада, а не директор музею чи міністр культури нас має виселяти", - заявив намісник монастиря.
У позові також зазначено, що ченці УПЦ, які населяють Лавру, залишаються без житла в умовах війни.
За словами заступника директора національного заповідника "Києво-Печерська лавра", священнослужителі та ченці УПЦ мають залишити Лавру протягом 29 березня до опівночі за київським часом.
Нагадаємо, 29 березня закінчується договір про оренду будівель Києво-Печерської лаври Українською православною церквою (УПЦ). Українська влада на початку цього місяця оголосила, що продовжувати договір не будуть. Напередодні служителів УПЦ попередили, що в них залишається один день, щоби вивезти особисті речі.
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Попи- пішли вон із України!
(а не тільки з Лаври)
за военним руським кораблем.
Погрожують, та хочуть суду?
Кацапи звернулись за «правами»?
Права качають?!
Дайте вже їм «Суду». Щоб мало не було…
Аккуратно, під ручки, вивести з Лаври кожного…до кордону з Московію.
росія- газівня. 🙁
Що це за безумство?
може на служителів московського бога снаряди летіти не будуть?! от і подивимось, що це за віра московитська
Зелень цього не розуміє, а тут усім хочеться штиками вигнати московських попів...
Були б нормальні, на мою думку, то зібрали б речі і пішли, сказали, що їх за віру переслідують, а так їх просять звільнити майно, що їм не належить, а вони йти не хочуть.
Зрадник Баканов - улюблений друг Зе-какаяразница тому приклад
Честный коммунист захотел выйти из партии..1991 год.Ржач😁
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ни имущества ,ни церквей ,ни москальского духа .
Ідіот паша-мерседес, мабуть не в курсі, що міністр - то й є виконавча влада.