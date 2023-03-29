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УПЦ МП подала позов: йти з Києво-Печерської Лаври не хочуть

лавра

Митрополит Павло вважає, нібито розрив договору оренди неможливий в односторонньому порядку. Він заявив, що позов було подано ще 23 березня, але вже третій суддя взяв самовідвід.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

У поширеному в середу відеозверненні митрополит Павло заявив, що позов було подано ще 23 березня, але вже третій суддя взяв самовідвід. На його думку, це вказує на те, що на суддів чинять тиск з боку  влади.

"Хочу сказати, компромісів у нас щодо віри не буде жодних, ми стоятимемо до останнього. Закон на нашому боці. Коли буде рішення суду, має пройти якийсь час, тоді має бути виконавча влада, а не директор музею чи міністр культури нас має виселяти", - заявив намісник монастиря. 

У позові також зазначено, що ченці УПЦ, які населяють Лавру, залишаються без житла в умовах війни.

За словами заступника директора національного заповідника "Києво-Печерська лавра", священнослужителі та ченці УПЦ мають залишити Лавру протягом 29 березня до опівночі за київським часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври після 29 березня, - УПЦ МП

Нагадаємо, 29 березня закінчується договір про оренду будівель Києво-Печерської лаври Українською православною церквою (УПЦ). Українська влада на початку цього місяця оголосила, що продовжувати договір не будуть. Напередодні служителів УПЦ попередили, що в них залишається один день, щоби вивезти особисті речі.

Автор: 

оренда (466) договір (323) Лавра (294) УПЦ МП (1207)


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Топ коментарі
+48
чємодан, вокзал, расія
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29.03.2023 12:39
+40
А. хіба Лавра повинна бути прихистком російських бомжів і агентів
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29.03.2023 12:40
+30
ідіть к ******, підори ватні, доки люди не вийшли і не перевішали вас, курв.
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29.03.2023 12:42
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чємодан, вокзал, расія
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29.03.2023 12:39 Відповісти
Тут всьо так уютно, по домашнєму ...
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29.03.2023 12:42 Відповісти
Так і є. При цій зевладі ніхто цьому мп нічого не зробить Це сіамські близнюки. Для зевлади мп дуже потрібна для виборів. А зараз будуть ігрища зевлади на всіх рівнях, поки все публічно не заглухне. Епіфанію для відмазки дадуть в Лаврі провести службу на Великдень, і на цьому все скінчиться.
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29.03.2023 13:35 Відповісти
видихай)
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29.03.2023 12:55 Відповісти
Типу "VOLVO" нашкряб забагато рашистського, руССько-нацистського, антисемітського лайна, і вирішив кинути його одним разом, от і вийшла занадто велика куча!
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29.03.2023 13:09 Відповісти
Де-пор- та-ція!

Попи- пішли вон із України!
(а не тільки з Лаври)

за военним руським кораблем.
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29.03.2023 13:07 Відповісти
Вони ще огризаються!?!

Погрожують, та хочуть суду?
Кацапи звернулись за «правами»?
Права качають?!

Дайте вже їм «Суду». Щоб мало не було…

Аккуратно, під ручки, вивести з Лаври кожного…до кордону з Московію.
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29.03.2023 13:12 Відповісти
чемодан - вокзал - росія - газівня. 🙁
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29.03.2023 13:08 Відповісти
Кто тебе мешает решить этот вопрос ,Мышкевич?(( Советы бывалого ты беларусам так лихо раздавал…..а сам цветочки -носочки …позорище
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29.03.2023 14:11 Відповісти
руzzкий, а твое какое собачье дело? Твоя забота - гуталин с кадырoвского сапога слизывать.
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29.03.2023 17:22 Відповісти
А ты девочка за своего парня снова вступилась….ну везде успеваешь устами девичьими занырнуть без просьбы даже….ржунемогу с тебя патриот ты колбасник в изгнании…)
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29.03.2023 20:24 Відповісти
руzzкий zvерек, когда на переработку на чернозем поскачешь во славу фюрера?
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29.03.2023 20:28 Відповісти
См.выше,заступница….сноваржунемогу))
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29.03.2023 20:34 Відповісти
животное, ты кого больше любишь - бульбогауляйтера или *****?
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29.03.2023 20:39 Відповісти
Кто тебя так обидел,одинокую?( 10 лет сутками на Цензоре писту свою трешь….какая от тебя польза Украине или Америк….ни семьи ни Родины ни флага.((
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30.03.2023 09:23 Відповісти
Ну то в перед ногами винести та все. Чия то власність держави ? Чи купки сраних охфіцеров фисиби ?
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29.03.2023 12:39 Відповісти
відключіть їм газ ,воду,єлектрику,хай срать бігають в хату цього павла-падла, чого з ними носитися,в московії вони б давно в сибірі на балалайках грали,а ви з ними цюцюкаєтись !
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29.03.2023 12:45 Відповісти
Не хочуть, чи незбираються ?😁😜😀
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29.03.2023 13:00 Відповісти
Цікаво, а в 37-му чи 41-му був самовідвід у будь-якому питанні?!
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29.03.2023 12:40 Відповісти
був, револьвер до скроні і робили самовідвід.
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29.03.2023 13:10 Відповісти
А. хіба Лавра повинна бути прихистком російських бомжів і агентів
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29.03.2023 12:40 Відповісти
До це є вже самозахоплення державної власності. Треба розглядати як кримінал.
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29.03.2023 12:42 Відповісти
Наши верхрадовцы должны принять закон - московская контора прикрывающаяся названием "церковь"это просто филиал фсб,доказательств море,отсюда все контакты с этими агентами должны быть признаны преступными,включая наших судей и всю судсистему.
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29.03.2023 12:42 Відповісти
ідіть к ******, підори ватні, доки люди не вийшли і не перевішали вас, курв.
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29.03.2023 12:42 Відповісти
Українці не зможуть. Навіть румуни змогли...
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29.03.2023 15:36 Відповісти
ясно не хочуть. там для них золоте дно
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29.03.2023 12:43 Відповісти
Народ поясніть мені, може я чогось не розумію. Як можна подавати позов на підписанта контракта(або договору), якщо контракт офіційно закінчився і одна зі сторін не бажає його продовжувати по своїх власних причинах.

Що це за безумство?
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29.03.2023 12:44 Відповісти
Яник їм дав в аренду безстроково і безкоштовно. Але по закону без згоди власника ничого перебудовувати вони не мали права. Перебудовували і порушили умови договору.
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29.03.2023 12:48 Відповісти
Крім того, жодні умови договору не можуть превалювати над нормами Кримінального кодексу. Втягування у цивільні судові розбірки з фсбшною кротівнею в Україні є підіграванням агресору та його підривній діяльності проти національної безпеки держави
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30.03.2023 16:01 Відповісти
був би вовчий суд - ще ми їм би компенсацію платили...
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29.03.2023 12:45 Відповісти
нрАвица не нрАвица--пистуй мАя крАсавица!!!,,,,,)),,
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29.03.2023 12:46 Відповісти
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29.03.2023 12:47 Відповісти
На жаль, схоже на те, що з проплаченого відома зевлади ця тягомотина з судом була затіяна недарма і тягнутиметься роками.
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29.03.2023 12:48 Відповісти
Нахабство і безсоромність москвославних ждунів свідчать про недостатню рішучість влади у цьому питанні.
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29.03.2023 12:48 Відповісти
Зє влада це шулєрство !
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29.03.2023 13:02 Відповісти
Просто планують довести до протистояння правоохоронців з натовпом їх прихильників, який вже підготували належним чином, і транслювати по всьому світу як свавілля «українських фашистів.
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29.03.2023 12:51 Відповісти
Бідолашні, зараз заголосю. Ченці не можуть виселитися, чи Паша вчепився у свої хороми? Гнати, спочатку сльозогіним газом, як у Івано-Франковську щоб викурити з нір усіх фсбешних агентів, а потім "чарівними українськими пенделями" до самого кордону з мордором. Чемодан - вокзал - мордор. І нехай щастить, а вірніше, некуй шастать.
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29.03.2023 12:51 Відповісти
Тут так хорошо,по домашнему...
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29.03.2023 12:51 Відповісти
Слугів рашистського сатанату поки не винесуть,не підуть самі, виконуючи рішення українського суду. з слугами рашистського антихриста вартопосткпати так само.як куйло поступає з українськими дітьми на окупованих ним територіях.Чим скоріше сатаністів випрутьз України,тим скоріше в Україні буде спокій.
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29.03.2023 12:51 Відповісти
ченцям можна запропонувати школу в Авдіївці, перероблену для таких поважних переселенців....
може на служителів московського бога снаряди летіти не будуть?! от і подивимось, що це за віра московитська
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29.03.2023 12:51 Відповісти
Я зразу сказав, що треба йти законним шляхом - власнику самому подати позов про усунення перешкод у користування майном і повернення об'єкту. Так би було вірно і "красиво" з усіх точок зору. Тим більше суд може все зробити швидко (при "бажанні").
Зелень цього не розуміє, а тут усім хочеться штиками вигнати московських попів...
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29.03.2023 12:51 Відповісти
Я не розумію з якого будуна ти вирішив, що заява власника про зупинення аренди й розірвання договору є чимось протизаконним? А у суд можливо подати тільки у разі відмови виселятися та протидії власнику який самостійно не може вирішити це питання й звертається до держави по допомогу. Але у випадку коли власником є сама держава, а в неї інструменти для виселення без звертання до суду, то будуть і пінки під зад від правоохоронних органів, що будуть спонукати арендатора до дотримання вимог власника, тобто виселення!!! Тож не треба щось вигадувати там, до до цього не має підстав!!!
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29.03.2023 13:02 Відповісти
" пінки під зад" - ну ну...
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29.03.2023 13:30 Відповісти
а вони й хочуть зпровокувати щоб їх примусово виселяли і кричати на весь світ.

Були б нормальні, на мою думку, то зібрали б речі і пішли, сказали, що їх за віру переслідують, а так їх просять звільнити майно, що їм не належить, а вони йти не хочуть.
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29.03.2023 13:32 Відповісти
а том шо ани хочут или ни хочют у них нихто ни спрашует. за шкирку барадатых казлов и к такой то бабушке с лавры пинками под зад
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29.03.2023 12:51 Відповісти
З 1991 року є маса доказів про те, що ця диверсійно -розвідувальна група московського патріарахту працювала лише на користь рашистів з ціллю знищення Держави Україна ! Готували казаків-титушок , вчили їх битися, користуватися зброєю, агітували парафіян за вибори проросійських кандидатів до влади, ховали по церквам і лаврам російську збою і ДРГ , підкуповували виборців, роздаючи гроші, подарунки і горілку ... всі гроші на це виділяла РФ ! Що ще потрібно для того, щоб притягнути всіх хто цим керує до відповідальності за державну зраду???
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29.03.2023 12:52 Відповісти
спробували б вони на своїй Московії так виїбуватися - АЛЕ з іншого боку це показує безпорадність наших спецслужб де засіло до хрена парафіян цієї ФСБ секти.

Зрадник Баканов - улюблений друг Зе-какаяразница тому приклад
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29.03.2023 12:52 Відповісти
Прилипли та присохли як старе лайно до підошви...
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29.03.2023 12:52 Відповісти
хоча чому як-мп і є старе лайно...
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29.03.2023 13:02 Відповісти
там такое бабло вертится, на каждом метре киоски, свечечки, мощи, а где бизнес- там бога нет
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29.03.2023 12:53 Відповісти
"розрив договору оренди неможливий в односторонньому порядку" - возможен, форс-мажор называется и война в их числе.
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29.03.2023 12:53 Відповісти
https://youtube.com/shorts/eMOuy3SJTDM?feature=share ...

Честный коммунист захотел выйти из партии..1991 год.Ржач😁
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29.03.2023 12:54 Відповісти
Єдина причина подання позову це сподівання з боку ФСБшної секти РПЦ в Україні на те, що на час розгляду у суді вимога до виселення цих кремлядських пройдихвістів з Лаври призупиняється, а потім буде апеляція на очевидне рішення з наступним розглядом, і так може тягнутися дуже довго. Тому судді й беруть самовідвід, бо не хочуть підігравати юридичній казуістиці яку затіяли агенти рашистів у рясах!!!
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29.03.2023 12:54 Відповісти
ни в коем случае не церемониться с кгбистской кремлевской сектой маасковскава питухата! к такой то матери на белом катере с Лавры!
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29.03.2023 12:55 Відповісти
так може треба щоб СБУ допомогло кацапським попам та забезпечело їх квартирами рочків так на 15 бо заклики про адін нарот та восім лєт дамбілі бамбаз там лунали вже сьогодня
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29.03.2023 12:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=citdWQuX9mI STREAM з ЛАВРИ! Очищення від ФСБшних попів

https://www.youtube.com/@5kanal 5 канал
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29.03.2023 12:56 Відповісти
З портновськими судами все може бути,грошей кацапських у попів достатньо.
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29.03.2023 12:59 Відповісти
Не влада тисне на суддів, а упц мп і московія.
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29.03.2023 13:00 Відповісти
В Лавру часто заезжали уважаемые люди из украинской элитки, спонсоры, крышеватели, связники по ФСБ. Сейчас Паша на них очень надеется, ведь элитка - она никуда не делась.
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29.03.2023 13:01 Відповісти
Будь ласка, слово "поважні" ставить у лапки, бо окрім колаборантів цих людей, підтримуючих філіал РПЦ в Україні, не має!!!
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29.03.2023 13:06 Відповісти
Почитай список наград Сергея Гайдая в википедии, от РПЦ.
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29.03.2023 13:14 Відповісти
Глистів ніхто не питає, подобається їм там у кишківнику, чи не - НАХ*Й!
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29.03.2023 13:03 Відповісти
тупий когут з болот не знає, що міністр і є виконавча влада
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29.03.2023 13:05 Відповісти
А придется...
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29.03.2023 13:10 Відповісти
Согласно законодательству Украины, они обязаны выселиться, а уже потом подавать апелляции, жалобы и иски, поэтому, власть должна показать приверженность строгого соблюдения законов своей страны и выселить эту мразоту в указанные ею ранее сроки.
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29.03.2023 13:13 Відповісти
В Украине не должно оставаться ничего московско-рашистского ,
ни имущества ,ни церквей ,ни москальского духа .
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29.03.2023 19:04 Відповісти
Якщо щось захоплювати кримінальним способом на підставі сфальсифікованих документів на право власності привладні рейдери завжди напоготові у звязці з мєнтовською обслугою, ніхто послугами судової влади не користується. А як повертати державне майно корупційно отримане загарбниками від привладних колаборантів, відразу волають про суд
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30.03.2023 16:12 Відповісти
Самі не виїдуть і будуть влаштовувати сектанські провокації із залученням зомбованих вірян. Треба завтра вимикати електрику, опалення, водопостачання, опалення і закривати всі входи і виходи. Облаштовувати блок пости із перевірками всіх.
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29.03.2023 13:14 Відповісти
Паша, в тебе, сірого та вбогого, акуєнний маєток, невже ти не прихистиш "братьєв по вєрє"?
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29.03.2023 13:22 Відповісти
Телеканал Еспресо, репортаж з Лаври "https://www.youtube.com/watch?v=JZEtEkIJdUE Агресивні віряни та остання літургія: Московський патріархат виселяється з Києво-Печерської лаври "
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29.03.2023 13:29 Відповісти
Автозак, наручники и на родные болота.
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29.03.2023 13:30 Відповісти
Ти диви, не хочуть покидати Лавру? Та і Київську область окупант не бажав покидіти. І Херсон вважав своїм, то можливо рилом в лайно і пенлеля під кацапський зад в на московські болота? Який же наш Президент, по вирішенню московського питання демократичний, то з українцями у нього ********* палички і тисячі нацгвардійців охороняли концерт "95 кварталц", всіх розганяти дубинами, а тут декілька сотень дідів, то можливо хай і далі гадять на нашу святиню і на Україну?
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29.03.2023 13:35 Відповісти
Брехня і спекуляції промосковського підара й содоміта. пашка-мерс уже і паспорт заказав в сервісі, напевне запорєбрик лижі гострить. Про який розрив воно хрюкає? договір фізично закінчився і втратив силу, новий, влада з моспархатною сектою підписувати підстав не бачить. Гниди моспархатні, вони не бачать скільки людей залишилось без житла в умовах війни кацапії проти України?, Україні байдуже, де будуть жити московські попи і їх клір, до речі, вони всі мають житло, як цивільні особи.
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29.03.2023 13:37 Відповісти
" тоді має бути виконавча влада, а не директор музею чи міністр культури нас має виселяти"

Ідіот паша-мерседес, мабуть не в курсі, що міністр - то й є виконавча влада.
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29.03.2023 13:37 Відповісти
Хай Паша продаст мерседес и оплатит хостел чинцам
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29.03.2023 14:36 Відповісти
Так їх звідти виганяти ніхто і не збирався
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29.03.2023 14:44 Відповісти
Во аргумент - кучка мутных прощелыг оказывается окажется в военное время без жилья!!?? А что сегодня делают 8 млн. украинцев , мотаюшихся по всему миру с нищенски протянутой рукой за помощью,, которых война сделала бомжами??? А этот наглец с бородой до сих пор раскатывает на Мэрсе.
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29.03.2023 15:21 Відповісти
Виганяйте їх негайно !Не потрібно тянути кота за одне місце.Зараз викидуйте цю погань.Доки вони не почали шкодити або таємно вивозити награбоване.
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29.03.2023 16:22 Відповісти
Кажуть, що в багатьох із ченців не буде де жити після виселення. А де вони зареєстровані коли паспорт отримували? От нехай туди і повертаються.
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29.03.2023 16:27 Відповісти
Кажуть, що в багатьох із ченців не буде де жити після виселення. В упц мп багато монастирів. Нехай десь прилаштують.
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29.03.2023 16:29 Відповісти
А то нехай отримають повістку і на війну. Там багато молодих здорових.
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29.03.2023 17:26 Відповісти
******** мрази!повязать и силком вышвырнуть в говнорашку!фсбшная сволота
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29.03.2023 18:32 Відповісти
Процедуру вигнання ворога треба готувати всеобічно. Прийняти закон про заборону російських самосвятів, припинити електро, водопотсачання, а паразитів-збоченців силою викинути з лаври любими методами. Хай вони тоді в суді доказують своє право на вселення на об'єкт ЮНЕСКО. Да і скасувати постанову азірова 2013 року про надання дозволу агентурі ФСБ-РПЦ на перебування в дальніх печерах Лаври.
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29.03.2023 19:53 Відповісти
 
 