УПЦ МП подала позов: йти з Києво-Печерської Лаври не хочуть

Митрополит Павло вважає, нібито розрив договору оренди неможливий в односторонньому порядку. Він заявив, що позов було подано ще 23 березня, але вже третій суддя взяв самовідвід.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

У поширеному в середу відеозверненні митрополит Павло заявив, що позов було подано ще 23 березня, але вже третій суддя взяв самовідвід. На його думку, це вказує на те, що на суддів чинять тиск з боку влади.

"Хочу сказати, компромісів у нас щодо віри не буде жодних, ми стоятимемо до останнього. Закон на нашому боці. Коли буде рішення суду, має пройти якийсь час, тоді має бути виконавча влада, а не директор музею чи міністр культури нас має виселяти", - заявив намісник монастиря.

У позові також зазначено, що ченці УПЦ, які населяють Лавру, залишаються без житла в умовах війни.

За словами заступника директора національного заповідника "Києво-Печерська лавра", священнослужителі та ченці УПЦ мають залишити Лавру протягом 29 березня до опівночі за київським часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври після 29 березня, - УПЦ МП

Нагадаємо, 29 березня закінчується договір про оренду будівель Києво-Печерської лаври Українською православною церквою (УПЦ). Українська влада на початку цього місяця оголосила, що продовжувати договір не будуть. Напередодні служителів УПЦ попередили, що в них залишається один день, щоби вивезти особисті речі.