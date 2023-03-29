Бывший российский десантник Филатьев, попросивший убежище во Франции, оказался причастен к военным преступлениям

Проект Gulagu.net временно прекращает программу содействия в "эвакуации" из России раскаявшихся военнослужащих и силовиков, поскольку один из "эвакуированных" оказался причастен к военным преступлениям в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", об этом сообщил глава проекта Владимир Осечкин.

Бывший десантник Павел Филатьев, которому Gulagu.net помог выехать из России, признался, что скрыл от правозащитников и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие.

Как выяснил шведский журналист Эрик де ла Регера, на момент написания нам писем в конце июля 2022 года, его первых интервью нам в августе и последующих встреч с журналистами во Франции, Павел Филатьев знал о том, что ряд задержанных им и его сослуживцами из ВДВ украинцев в дальнейшем были расстреляны и повешены, то есть убиты. Но ничего подобного Павел не рассказывал нам с Вами, де-факто скрывая свою причастность к совершенным в отношении украинцев военным преступлениям", - отметил Осечкин.

Правозащитник добавил, что Филатьев нарушил обещания об отправке денег от продаж его книги "ZOV" в поддержку Украины и пострадавших от войны украинцев.

Осечкин также сообщил, что намерен сложить полномочия как президент ассоциации New dissidents foundation, которая помогает в "эвакуации" из России раскаявшихся военнослужащих и силовиков.

В конце августа 2022 года Павел Филатьев попросил политическое убежище во Франции. Перед отъездом из России он дал интервью британскому изданию The Guardian, в котором рассказал, что после опубликования книги в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти. Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин говорил, что помог военному "экстренно эвакуироваться".

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