Бывший российский десантник Филатьев, попросивший убежище во Франции, оказался причастен к военным преступлениям
Проект Gulagu.net временно прекращает программу содействия в "эвакуации" из России раскаявшихся военнослужащих и силовиков, поскольку один из "эвакуированных" оказался причастен к военным преступлениям в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", об этом сообщил глава проекта Владимир Осечкин.
Бывший десантник Павел Филатьев, которому Gulagu.net помог выехать из России, признался, что скрыл от правозащитников и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие.
Как выяснил шведский журналист Эрик де ла Регера, на момент написания нам писем в конце июля 2022 года, его первых интервью нам в августе и последующих встреч с журналистами во Франции, Павел Филатьев знал о том, что ряд задержанных им и его сослуживцами из ВДВ украинцев в дальнейшем были расстреляны и повешены, то есть убиты. Но ничего подобного Павел не рассказывал нам с Вами, де-факто скрывая свою причастность к совершенным в отношении украинцев военным преступлениям", - отметил Осечкин.
Правозащитник добавил, что Филатьев нарушил обещания об отправке денег от продаж его книги "ZOV" в поддержку Украины и пострадавших от войны украинцев.
Осечкин также сообщил, что намерен сложить полномочия как президент ассоциации New dissidents foundation, которая помогает в "эвакуации" из России раскаявшихся военнослужащих и силовиков.
В конце августа 2022 года Павел Филатьев попросил политическое убежище во Франции. Перед отъездом из России он дал интервью британскому изданию The Guardian, в котором рассказал, что после опубликования книги в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти. Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин говорил, что помог военному "экстренно эвакуироваться".
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У відосіках все дуже чудово звучить, але в дійсності ніхто нічого робити не буде.
Ще можна 100500 підозр наштампувати тим, кого не дістануть. А тих, кого дійсно можна дістати та покарати, вони не бачать.
Доречі, у Стерненко є випуск стосовно цієї особи, де він розповідає, хто і чому цим не займається.
тільки ЗСУ робить із них людей... без ознак життя
Але Ви продовжуйте битись головами об бетонну стінку, шукайте їх - можливо колись вам пощастить!
Точнее - все НАСТОЯЩИЕ оппозиционеры в России - мертвые
Немцев, Политиков скаяай, Щекочихин,Новодворская
Настоящих оппозиционеров ФСБ убивала, убивает и будет убивать
А всяких фейгиных
Илларионовых
Осечкиных
И тьму других ФСБ не трогает
Потому что она их создала
И они очень тонко обрабатывают пипл
По всему миру
И пипл хавает
https://myrotvorets.center/criminal/filatev-pavel-olegovich/
Российский военный преступник.
Участник российско-белорусской военной агрессии против Украины 24.02.2022.
Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.
Военнослужащий десантник 56 десантно-штурмового полка ВДВ вооружённых сил рф (оккупированная Феодосия, АР Крым).
Стал известен после того, как опубликовал 141-страничную *сенсацию*: ежедневное описание того, как его десантное подразделение было отправлено на материковую Украину из Крыма, вошло в Херсон, захватило морской порт и просидело в окопах под Николаевом более месяца под сильным артиллерийским обстрелом - а потом как он в итоге был ранен и эвакуирован с глазной инфекцией.
««Я не боюсь сражаться на войне. Но мне нужно чувствовать справедливость, понимать, что то, что я делаю, правильно. И я считаю, что все это терпит неудачу не только потому, что правительство все украло, но и потому, что мы, русские, не чувствуем, что делаем правильно»»
Из россии сбежал.
З.І. скоро таких буде багато -"...ми нічєго нє зналі, ми нє вінавати, єта всьо путін ..."
Цей фрукт має свідчити у Гаазі про військові злочини своєї армії .
Уже только ЭТА фраза, говорит о том, что он засланная кацапами консерва. Которому обеспечило легендирование и прикрытие кацапскаяспец.служба.
Где вы видели в кацапии люмпена, способного менять место жительства в кацапии - за 4акие шиши ?!
И это при тотальном стукачестве друг на друга !!!