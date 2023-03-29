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Новости Война
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Бывший российский десантник Филатьев, попросивший убежище во Франции, оказался причастен к военным преступлениям

філатьєв

Проект Gulagu.net временно прекращает программу содействия в "эвакуации" из России раскаявшихся военнослужащих и силовиков, поскольку один из "эвакуированных" оказался причастен к военным преступлениям в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время", об этом сообщил глава проекта Владимир Осечкин.

Бывший десантник Павел Филатьев, которому Gulagu.net помог выехать из России, признался, что скрыл от правозащитников и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие.

Как выяснил шведский журналист Эрик де ла Регера, на момент написания нам писем в конце июля 2022 года, его первых интервью нам в августе и последующих встреч с журналистами во Франции, Павел Филатьев знал о том, что ряд задержанных им и его сослуживцами из ВДВ украинцев в дальнейшем были расстреляны и повешены, то есть убиты. Но ничего подобного Павел не рассказывал нам с Вами, де-факто скрывая свою причастность к совершенным в отношении украинцев военным преступлениям", - отметил Осечкин.

Правозащитник добавил, что Филатьев нарушил обещания об отправке денег от продаж его книги "ZOV" в поддержку Украины и пострадавших от войны украинцев.

Осечкин также сообщил, что намерен сложить полномочия как президент ассоциации New dissidents foundation, которая помогает в "эвакуации" из России раскаявшихся военнослужащих и силовиков.

В конце августа 2022 года Павел Филатьев попросил политическое убежище во Франции. Перед отъездом из России он дал интервью британскому изданию The Guardian, в котором рассказал, что после опубликования книги в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти. Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин говорил, что помог военному "экстренно эвакуироваться".

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армия РФ (19143) россия (95441) военные преступления (1431)


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Топ комментарии
+52
ех....ну не буває хароших рузких!
тільки ЗСУ робить із них людей... без ознак життя
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29.03.2023 13:08
+47
А де Україна? Де кримінальна справа по тяжким статтям на цього орка? Чому їм займаються хто завгодно, тільки не українскькі прокурори?
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29.03.2023 13:08
+45
Блд... Коли вже світ нарешті припинить шукати людей серед цього лайна.
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29.03.2023 13:16
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А де Україна? Де кримінальна справа по тяжким статтям на цього орка? Чому їм займаються хто завгодно, тільки не українскькі прокурори?
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29.03.2023 13:08 Ответить
не на часі
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29.03.2023 13:41 Ответить
Це приклад того, як теперішня влада збирається притягувати до відповідальності злочинців.
У відосіках все дуже чудово звучить, але в дійсності ніхто нічого робити не буде.
Ще можна 100500 підозр наштампувати тим, кого не дістануть. А тих, кого дійсно можна дістати та покарати, вони не бачать.
Доречі, у Стерненко є випуск стосовно цієї особи, де він розповідає, хто і чому цим не займається.
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29.03.2023 15:25 Ответить
ех....ну не буває хароших рузких!
тільки ЗСУ робить із них людей... без ознак життя
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29.03.2023 13:08 Ответить
Достаточно будет слить его прописку, для успешного "кувалдирования" своими же.
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29.03.2023 13:10 Ответить
Це навіть краще буде ніж допровадити його до України. Бо тут судді зовсім не налаштовані на вироки ворогам нашої країни. Скоріше навпаки.
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29.03.2023 15:07 Ответить
Вообще-то есть большие сомнения в его личности. В западных СМИ он заявлен уроженцем Волгодонска (Ростовская область), но этого абсолютно не может быть ввиду отсутствия характерного для этого региона произношения, в частности "г". Паспорт и военный билет он порвал на камеру, поэтому, кто он на самом деле мы не знаем.
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24.04.2023 08:07 Ответить
Осечкину действительно было бы неплохо сбавить обороты с вытягиванием этого мусора в благополучную Францию, тем более он сам ожёгся уже несколько раз. Сейчас попрётся в Европу и Северную Америку много хитросделанных "борцов с режимом", "осознавших и понявших", "имеющих суперсведения" и подобного мусора, который лучше проверять заранее, а не уже на месте, а лучше вообще пусть на родине с режимом борятся, а не бегут как тараканы при свете
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29.03.2023 13:13 Ответить
На родине они только они только со шваброй или с резиновой дубинкой в жопе будут боротся. Их там быстро закатают в тюрьму...
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29.03.2023 14:44 Ответить
Горбатого только могила исправит.
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29.03.2023 13:15 Ответить
ВНЖ, ПМЖ и даже гражданство можно отменить, если просивший солгал. Как раз тот случай когда все обещания надо зрушити и послать умника домой.
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29.03.2023 13:16 Ответить
Его будут судить за убийство украинцев, а не посылать домой.
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29.03.2023 13:18 Ответить
С послать домой - не все ясно, потому что большие сомнения в его личности. В западных СМИ он заявлен уроженцем Волгодонска (Ростовская область), но этого абсолютно не может быть ввиду отсутствия характерного для этого региона произношения, в частности "г". Паспорт и военный билет он порвал на камеру, поэтому, кто он на самом деле мы не знаем. Может он - разведчик.
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24.04.2023 08:10 Ответить
Блд... Коли вже світ нарешті припинить шукати людей серед цього лайна.
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29.03.2023 13:16 Ответить
Ах-ах-ах - черговий "Хороший росіянин"!

Але Ви продовжуйте битись головами об бетонну стінку, шукайте їх - можливо колись вам пощастить!
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29.03.2023 13:33 Ответить
В России нет оппозиционеров
Точнее - все НАСТОЯЩИЕ оппозиционеры в России - мертвые
Немцев, Политиков скаяай, Щекочихин,Новодворская
Настоящих оппозиционеров ФСБ убивала, убивает и будет убивать
А всяких фейгиных
Илларионовых
Осечкиных
И тьму других ФСБ не трогает
Потому что она их создала
И они очень тонко обрабатывают пипл
По всему миру
И пипл хавает
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29.03.2023 13:36 Ответить
Вполне возможно, что он может быть разведчиком. Много нестыковок.
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24.04.2023 08:11 Ответить
А зачем он прекращает эвакуацию? Наоборот, надо их вытаскивать туда, где их реально отправть под суд
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29.03.2023 13:37 Ответить
черговий доказ того, що хорошіє рускіє лежать у нас в Україні по посадкам та ярам...
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29.03.2023 13:46 Ответить
Б*я ця істота воєнний злочинець, яка допомога?!
https://myrotvorets.center/criminal/filatev-pavel-olegovich/
Российский военный преступник.
Участник российско-белорусской военной агрессии против Украины 24.02.2022.
Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.
Военнослужащий десантник 56 десантно-штурмового полка ВДВ вооружённых сил рф (оккупированная Феодосия, АР Крым).
Стал известен после того, как опубликовал 141-страничную *сенсацию*: ежедневное описание того, как его десантное подразделение было отправлено на материковую Украину из Крыма, вошло в Херсон, захватило морской порт и просидело в окопах под Николаевом более месяца под сильным артиллерийским обстрелом - а потом как он в итоге был ранен и эвакуирован с глазной инфекцией.
««Я не боюсь сражаться на войне. Но мне нужно чувствовать справедливость, понимать, что то, что я делаю, правильно. И я считаю, что все это терпит неудачу не только потому, что правительство все украло, но и потому, что мы, русские, не чувствуем, что делаем правильно»»
Из россии сбежал.
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29.03.2023 13:51 Ответить
зрубав бабла "по-льогкому" і лохів розвів на притулок...

З.І. скоро таких буде багато -"...ми нічєго нє зналі, ми нє вінавати, єта всьо путін ..."
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29.03.2023 14:00 Ответить
Тут інша історія ця істота вбивав нашіх громадян, вирок обов'язково має бути
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29.03.2023 14:06 Ответить
от тобі й на ше й притулок як "премія".. А як же "..покараємо кожного де б він не сховався.. " ...мабуть не на часі...
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29.03.2023 13:51 Ответить
Ну , якщо він зізнався в убивствах ( військових злочинах ) , і знаходиться на Заході , то чому б не оголосити його в міжнародний розшук і не заарештувати . ?
Цей фрукт має свідчити у Гаазі про військові злочини своєї армії .
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29.03.2023 13:54 Ответить
Новичок…….
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29.03.2023 15:00 Ответить
"что после опубликования книги в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти."
Уже только ЭТА фраза, говорит о том, что он засланная кацапами консерва. Которому обеспечило легендирование и прикрытие кацапскаяспец.служба.
Где вы видели в кацапии люмпена, способного менять место жительства в кацапии - за 4акие шиши ?!
И это при тотальном стукачестве друг на друга !!!
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29.03.2023 15:06 Ответить
Ну что вы, право! В россии каждый бомж владеет искусством слежки-контрслежки. Знаком с азами шифрования и радиодела. Ориентировка на местности всегда была коньком русских мужичков. Скрытное передвижение по пересеченной местности, навыки ведения боя в плотных городских кварталах, владение холодным оружием и приготовление ядов из товаров хозмага это непременное условие выживания в российском обществе. Так что этот парень обычный среднестатистический гражданин.
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29.03.2023 15:17 Ответить
Все верно написал. А еще у этого якобы уроженца Волгодонска нет характерного для этого региона произношения "г" (ростовская область).
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24.04.2023 08:15 Ответить
Да, кстати во Францию он благополучно прибыл с российским загранпаспортом через Алжир или Тунис. Никто его в Шереметьево не задерживал. Все это странно.
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24.04.2023 08:19 Ответить
От так і закидують агентів на захід
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29.03.2023 16:16 Ответить
Якщо він лише затримував, а потім в подальшому їх хтось десь вбив, то тут немає військового злочину. А якщо приймав участь в розстрілах, або доведено, що точно знав подальшу долю затриманих, був учасником Айнзацгрупи, то вишку йому.
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29.03.2023 16:52 Ответить
Заколєбали ці всі "хароші русскіє", "правозащітнікі", "опозіціонєри" та інша шелупонь. Кожний ламається на "українському питанні", кожний
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29.03.2023 20:23 Ответить
искреннее раскаяние может быть только одним - пуля в висок. все остальное колебания воздуха
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30.03.2023 16:24 Ответить
Вообще-то есть большие сомнения в его личности. В западных СМИ он заявлен уроженцем Волгодонска (Ростовская область), но этого абсолютно не может быть ввиду отсутствия характерного для этого региона произношения, в частности "г". Паспорт и военный билет он порвал на камеру, поэтому, кто он на самом деле мы не знаем.
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24.04.2023 08:06 Ответить
 
 