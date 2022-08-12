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Новини Війна
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Російський десантник Філатьєв видав книгу "ZOV" про вторгнення РФ в Україну: бардак, мародерство та вбивства цивільних

павло,філатьєв

33-річний десантник із Волгоградської області РФ Павло Філатьєв два місяці штурмував Херсонщину у складі 56-го десантно-штурмового полку.

Російське видання "Важные истории" опублікувало частини його книги, написаної після повернення до РФ через отримані травми та відмови повертатись в армію, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Філатьєв служив в Чечні в 2010-х. У серпні 2021 року "через проблеми з роботою та відсутність грошей" вирішив підписати новий контракт на службу. Його підрозділ у перші дні вторгнення Росії в Україну відправили на штурм Херсона.

Росіянин здебільшого описує відсутність підготовки в армії РФ, стару техніку, плутанину щодо наказів і нерозуміння причин наступу. Окрім того, він пише про мародерство та вбивство цивільних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія могла знищити власну мотострілецьку бригаду, щоб приховати воєнні злочини, - ISW

Наводимо деякі цитати:

- В українських населених пунктах нас зустрічали поодинокі люди і проводили похмурим поглядом. Було почуття тривоги та відчуття небезпеки від цих будинків, одночасно з почуттям поваги до їхнього патріотизму. Я розумів, що якщо раптом з одного з будинків я відчую небезпеку, то стрілятиму не думаючи. Неуважність чи зволікання - смерть моя чи товаришів, сумніви небезпечні. Але в той же час мені не хотілося нікого вбивати... Повз колону трасою ходили цивільні з сумками: очевидно, ті, хто тікав від війни. В основному всі йшли і їхали з Херсона, куди ми зараз готувалися висуватися. Повз нас уже проїхали сотні автомобілів з відеореєстраторами, а дехто через скло відкрито знімали нас на телефон, який же дурдом.

- 28 лютого дізнаюся, що хтось розстріляв цивільний автомобіль із гармати БМД (бойова машина десанту). В автомобілі були мати та кілька дітей, вижила лише одна дитина. Смерть невинних цивільних була і буде в будь-якій війні, але стає бридко в душі. Поки наші уряди з'ясовують між собою, як кому жити, а військові з обох боків є їхнім інструментом, гинуть мирні люди, їхній звичний світ руйнується. Коли ти усвідомлюєш це, не знаєш, як тобі вчинити. Кинеш усе і підеш - тоді станеш боягузом і зрадником. Продовжить у цьому брати участь - і станеш співучасником смертей та страждань людей.

- Починає темніти, приходить команда всім окопатися. Ніхто не мав спальних мішків, піднявся сильний вітер, і мороз став пробирати до кісток. Іду десь знайти спальник. Почуття мерзенне від усього, ми як тварюки просто намагаємося вижити. Нам і противник не потрібний, командування нас поставило в такі умови, що бомжі живуть краще.

- Наступного дня ми прибули до Херсонського морського порту. Всі виглядали виснаженими та дикими, всі почали обшукувати будівлі в пошуках їжі, води, душу та місця для ночівлі, хтось став тягати комп'ютери та все цінне, що зміг знайти. Я не був винятком: знайшов шапку у розбитій фурі на території, забрав її. Балаклава була надто холодною.

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- В офісах була їдальня з кухнею та холодильниками. Ми, як дикуни, з'їли все, що там було: пластівці, вівсянка, варення, мед, кава… Було абсолютно начхати на все, ми були вже доведені до краю.

- За ніч ми перевернули все догори дном. Зустрів (солдатів), що ламають каву-автомат у пошуках гривень, незрозуміло нахрена вони їм здалися.

- 3 березня пішли чутки про те, що ми поїдемо штурмом на Миколаїв і далі на Одесу. Я не міг цьому повірити: невже нагорі не розуміють, що люди виснажені? До нас дійшли чутки, що піхота з мотострілків масово відмовляється їхати, тому ми не маємо можливості відпочити. З'явилася агресивність на "відмовників".

- Оголосили про те, що платитимуть гроші за кожного вбитого солдата ЗСУ або підбиту техніку, як раніше робили бойовики в Чечні. Ніхто так і не привіз нам нову форму, взуття, амуніцію та теплий одяг. Пара коробок гуманітарної допомоги містили дешеві шкарпетки, майки, труси і мило. По суті, до нас доїхали лише посилки від родичів та дружин у Феодосії. Але чомусь посилки не завжди доходили до адресата і були розкриті. Лише завдяки їм ми стали хоч якось "нормально" харчуватися чаєм, кавою, цукерками та консервами.

Також читайте: За агресію в Україні юридичну відповідальність має понести вище політичне і військове керівництво Росії, зокрема Путін, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

- Хтось почав стріляти собі в кінцівки або спеціально підставлятися, щоб отримати 3 мільйони (виплата за поранення. - Ред.) та звалити з цього пекла. Нашому полоненому відрізали пальці та геніталії. Мертвих українців на одному з постів почали саджати на сидіння, даючи їм імена.

- Через обстріл артилерії деякі села поряд практично перестали існувати. Всі навколо ставали все злішими і злішими. Якась бабуся отруїла наших пиріжками. Майже у всіх з'явився грибок, у когось сипалися зуби, шкіра лущилася. Дехто почав спати на посту через втому. Хтось почав сильно бухати, незрозуміло де знаходячи спиртне.

- Почуття, яке ти відчуваєш, коли залишаєш зону бойових дій, невимовно... Два місяці бруду, голоду, холоду, поту та відчуття присутності поряд смерті. Шкода, що не пускають репортерів до нас на передову, через що вся країна не може помилуватися десантниками - зарослими, немитими, брудними, худими і озлобленими, на своє бездарне командування, нездатне зайнятися оснащенням солдатів навіть під час бойових дій. Половина моїх хлопців перевдягалися та ходили в українській формі, бо вона якісніша та зручніша, або своя була зношена. А наша велика країна не здатна одягнути, оснастити та нагодувати власну армію.

Читайте: Україна розслідує 26 000 воєнних злочинів з боку Росії, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

армія рф (17821) воєнні злочини (1877) Херсонська область (5879)


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Топ коментарі
+75
Повідомляють, що зараз авіація та реактивна артилерія ЗСУ масштабно відпрацьовують Херсонську область
Тримаємо кулаки за героїв ЗСУ та чекаємо гарних новин!😎🤳
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12.08.2022 16:52 Відповісти
+43
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12.08.2022 16:58 Відповісти
+42
и о погоде)))
///
ЗСУ ліквідували ватажка "днр" і засновника російської весни-2014 у Горловці крикуленка


ЗСУ ліквідували ватажка "дыныэр" який був засновником "російської весни-2014" у Горловці Донецької області юрія крикуленка.
Про це повідомляє видання https://gorlovka.ua/News/Article/21892 Gorlovka.ua.

За даними видання, українська найпрекраснійша артилерія високоточним ударом влучила в місце збору бойовиків. Серед них був кримінальний авторитет і адепт "руського міра" юрій крикуленко.
Місцеве видання зазначило, що підконтрольні бойовикам ЗМІ поширюють дані про те, що нібито у крикуленка був інфаркт, але це не відповідає дійсності... хоча...якщо зложать пазл з рештків гівнюка, то можливо і інфаркт там знайдуть)))
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12.08.2022 17:08 Відповісти
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12.08.2022 16:51 Відповісти
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12.08.2022 16:58 Відповісти
Повідомляють, що зараз авіація та реактивна артилерія ЗСУ масштабно відпрацьовують Херсонську область
Тримаємо кулаки за героїв ЗСУ та чекаємо гарних новин!😎🤳
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12.08.2022 16:52 Відповісти
три дні за Миколаєвом гуркоче норм...три дні в Миколаєві тихо..тьфу-тьфу-тьфу
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12.08.2022 17:23 Відповісти
Николаев, держитесь!
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12.08.2022 18:24 Відповісти
Хай вам Бог помагає, солдати ЗСУ! Ви всі для нас герої! 💙💛
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12.08.2022 17:45 Відповісти
Дикі бабуїни, гірше тварин.
І де вони набрали стільки нашої української форми ?
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12.08.2022 16:53 Відповісти
знімали з полонених та загиблих.... мародерили... та й у покинутих військових частинах і прикордонних заставах були склади...які вони грабували
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12.08.2022 17:00 Відповісти
в Херсоні контейнер кинули з формою...були повідомлення на початку...навіть очікували провокацій з перевдяганнями
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12.08.2022 17:25 Відповісти
Горіти тобі, **** (ОЙ)бана в пеклі...
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12.08.2022 16:58 Відповісти
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12.08.2022 17:01 Відповісти
З цим девізом в Донецьку зараз продають бейсболки, футболки і тд, і "тамжежнашілюди" радо купляють і носять таке. Один свонкоподібний донецький "тамнашлюд" веде стріми на ютьюбі в такій кепці. Питання - скільки ми будемо платити соціалку цим ополчєночкам і остальній зрадницькій донецькій *******, в тому числі и пенсам, які нас ненавидять?
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12.08.2022 17:12 Відповісти
Цих потвор тільки напалмом випалити. Це - нелюди.
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12.08.2022 17:18 Відповісти
навіть після перемоги песимістично ставлюсь до проведення рішучих заходів..з нашою ****** дЄрьмократією
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12.08.2022 17:27 Відповісти
Ненпогано розрахуватися з таким рускамірскім збродом кулями.
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12.08.2022 22:21 Відповісти
На жаль, не можемо. По-перше, бо демократія, права людини й т.ін. А по-друге - легко помилитися. От ходить хтось у такому кєпаріку, і зливає нашим координати орківскої техніки, наприклад. Таких може один на тисячу, чи на десять тисяч, але й цього одного буде шкода.
А що можемо? Для початку, обрати собі нормальну владу - українську, а не малоросську. І допомогти їй створити в решті решт нормальну судову систему.
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13.08.2022 08:25 Відповісти
Нажаль, смерть вже йде за ним. Такі свідки довго не затримуються.
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12.08.2022 17:02 Відповісти
та не жаль... най швидше йде...
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12.08.2022 17:35 Відповісти
***** жаль що залишився живим бумагомаратель
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12.08.2022 17:03 Відповісти
той хлоп пише що йому видали іржавий автомат.
отже, таки збирався убивати українців.

для мене хто збирався убивати українців та убивав не має ніякого виправдання, кулю в пузо і в канаву, песикам на обід.
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12.08.2022 17:04 Відповісти
Так він і сам не приховує того навіть в наведених уривках: "Я розумів, що якщо раптом з одного з будинків я відчую небезпеку, то стрілятиму не думаючи"

Єдине, що тішить - самі настрої навіть в "найелітніших" їхніх частинах навіть на самому початку війни, якщо все це правда, що він пише. А думаю, судячі з інших джерел також - все ж таки правда. То ж що коїться зараз, після вже півроку гарячої фази з моральним станом в них, особливо тих, хто довго без ротації і без можливості навіть помародерити?
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12.08.2022 17:12 Відповісти
хороший рускій - кожен двухсотий
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12.08.2022 17:04 Відповісти
и о погоде)))
///
ЗСУ ліквідували ватажка "днр" і засновника російської весни-2014 у Горловці крикуленка


ЗСУ ліквідували ватажка "дыныэр" який був засновником "російської весни-2014" у Горловці Донецької області юрія крикуленка.
Про це повідомляє видання https://gorlovka.ua/News/Article/21892 Gorlovka.ua.

За даними видання, українська найпрекраснійша артилерія високоточним ударом влучила в місце збору бойовиків. Серед них був кримінальний авторитет і адепт "руського міра" юрій крикуленко.
Місцеве видання зазначило, що підконтрольні бойовикам ЗМІ поширюють дані про те, що нібито у крикуленка був інфаркт, але це не відповідає дійсності... хоча...якщо зложать пазл з рештків гівнюка, то можливо і інфаркт там знайдуть)))
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12.08.2022 17:08 Відповісти
Яка сумна новина))))))
Шановні, чпокніть вже стрємоусова, Христом-Богом прошу!
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12.08.2022 17:13 Відповісти
О, цей мабуть ще на концерт найвеличнішого лідора під час "рузгє вєсни" в 14-му ходив у своїй Горлівці...
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12.08.2022 17:15 Відповісти
Гроші іх двигают на братовбивство
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12.08.2022 17:12 Відповісти
Брати їхні в кацапстані, і їх вони не вбивають.
Так що про братовбиство ти загнув.
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12.08.2022 17:27 Відповісти
Сдохните кацапы
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12.08.2022 17:26 Відповісти
Мемуари виродка.
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12.08.2022 17:27 Відповісти
Українському Моссаду буде тепер простіше цього кокошніка найти і денацифікувати
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12.08.2022 17:29 Відповісти
Ключевое тут : дружин у Феодосії.
Найдут и разрежут ей все отверстия.
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12.08.2022 22:06 Відповісти
"ZOV" - Zеленський Vволодимир Oлександрович
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12.08.2022 17:30 Відповісти
Щоб вони всі повиздихали, захлинувшися власною кров'ю, мразота непрошена.
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12.08.2022 17:33 Відповісти
зробило падло кремлівське з людей виродків. сидить чмо старезне огидне і нищіть життя і душі.
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12.08.2022 17:43 Відповісти
насправді це стадо виродків ось вже сотні років постійно створює собі верховне ×уйло, а люди в тій смердючій балалайні майже не народжуються
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12.08.2022 18:01 Відповісти
Краще б його вбили наші хлопці, бо це бидло до літератури має таке відношення як їхня путька до людини.
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12.08.2022 18:12 Відповісти
******* конченный. Думает ему кто-то посочувствует? Пусть скажет спасибо, что жив пока. Но это не на долго
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12.08.2022 18:18 Відповісти
Щоб ти здох,гнида кацапська. І здихав якомога довше та болісніше.
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12.08.2022 18:20 Відповісти
Свинособака вонючая, получил выплаты за убийства?! Скоро свои мемуары будешь читать кобзону, мразь!!
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12.08.2022 18:22 Відповісти
"Исповедь ********" - лучшее название для этого "произведения"!
P.S. Только бога ради, не путать с геями!)
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12.08.2022 18:23 Відповісти
"через проблеми з роботою та відсутність грошей" пошел убивать и грабить украинцев....Вот и вся братская "любовь"....с*ка
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12.08.2022 18:28 Відповісти
Окупант жалкує, що він замерз, вторгнення пройшло не гладко.
Окремої уваги заслуговує абзац про відрізання геніталій їхньому полоненому. Ці "мемуари" будуть цитувати іноземцям, щоб виправдати і відбілити фашизоїдів на росії.
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12.08.2022 18:57 Відповісти
А я поняла, что их пленник это наш украинец, взятый ими в плен. Ь
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13.08.2022 01:18 Відповісти
Даремно ЦЕНЗОР тягне сюди це лайно.
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12.08.2022 19:09 Відповісти
Жаль, що цей г..дон вижив.
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12.08.2022 19:38 Відповісти
най не скиглить, він же представник русского міра, він в ньому родився і виріс і в ньому ж подохне. русскій мір іншим не буває, за стільки часу мав би вже знати.
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12.08.2022 20:14 Відповісти
Пише росіянин про п..здець в їхній армії,про пиз.ць в РФ.
Їх армії не в Україну потрібно йти,а йти свою владу знищувати,про це він і пише .Це елітний підрозділ РФ.А є багато дурнів,яких влада РФ затягнула в цю війну.

Нема,що кацапам робити в Україні,потрібно тікати на свої болота.В Україні кацапів жде смерть.
Прочитав про,що пише солдат на російській повністю.У нього розум є,цікаво,чи живий він після написаного,чи ФСБ закатувало?
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12.08.2022 20:40 Відповісти
Хай пише. Це задокументоване зізнання. В Гаазі можна буде використати.
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12.08.2022 23:56 Відповісти
Рабский скот вместо того, чтобы смело защищать права в своей огромной стране, по пути наименьшего сопротивления, берёт оружие и идёт защищать вечную тоталитарную власть ***********, походу грабя и насилуя.
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13.08.2022 02:40 Відповісти
 
 