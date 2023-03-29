Колишній російський десантник Філатьєв, який попросив притулок у Франції, виявився причетним до воєнних злочинів
Проєкт Gulagu.net тимчасово припиняє програму сприяння в "евакуації" з Росії військовослужбовців і силовиків, що розкаялися, оскільки один з "евакуйованих" виявився причетним до воєнних злочинів в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про це повідомив голова проєкту Володимир Осєчкін.
Колишній десантник Павло Філатьєв, якому Gulagu.net допоміг виїхати з Росії, зізнався, що приховав від правозахисників та ЗМІ інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь.
"Як з'ясував шведський журналіст Ерік де ла Регера, на момент написання нам листів наприкінці липня 2022 року, його перших інтерв'ю нам у серпні та наступних зустрічей з журналістами у Франції, Павло Філатьєв знав про те, що низка затриманих ним та його товаришами по службі з ВДВ українців у подальшому були розстріляні і повішені, тобто вбиті. Але нічого подібного Павло не розповідав нам з Вами, де-факто приховуючи свою причетність до скоєних щодо українців військових злочинів", - зазначив Осєчкін.
Правозахисник додав, що Філатьєв порушив обіцянки про відправку грошей від продажу його книги "ZOV" на підтримку України та потерпілих від війни українців.
Осєчкін також повідомив, що має намір скласти повноваження як президент асоціації New dissidents foundation, яка допомагає в "евакуації" з Росії військовослужбовців і силовиків, які розкаялися.
Наприкінці серпня 2022 року Павло Філатьєв попросив політичного притулку у Франції. Перед від'їздом з Росії він дав інтерв'ю британському виданню The Guardian, в якому розповів, що після того, як опублікував книгу, протягом двох тижнів щодня змінював місце проживання, щоб його не вистежила російська влада. Засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін говорив, що допоміг військовому "екстренно евакуюватися".
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У відосіках все дуже чудово звучить, але в дійсності ніхто нічого робити не буде.
Ще можна 100500 підозр наштампувати тим, кого не дістануть. А тих, кого дійсно можна дістати та покарати, вони не бачать.
Доречі, у Стерненко є випуск стосовно цієї особи, де він розповідає, хто і чому цим не займається.
тільки ЗСУ робить із них людей... без ознак життя
Але Ви продовжуйте битись головами об бетонну стінку, шукайте їх - можливо колись вам пощастить!
Точнее - все НАСТОЯЩИЕ оппозиционеры в России - мертвые
Немцев, Политиков скаяай, Щекочихин,Новодворская
Настоящих оппозиционеров ФСБ убивала, убивает и будет убивать
А всяких фейгиных
Илларионовых
Осечкиных
И тьму других ФСБ не трогает
Потому что она их создала
И они очень тонко обрабатывают пипл
По всему миру
И пипл хавает
https://myrotvorets.center/criminal/filatev-pavel-olegovich/
Российский военный преступник.
Участник российско-белорусской военной агрессии против Украины 24.02.2022.
Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.
Военнослужащий десантник 56 десантно-штурмового полка ВДВ вооружённых сил рф (оккупированная Феодосия, АР Крым).
Стал известен после того, как опубликовал 141-страничную *сенсацию*: ежедневное описание того, как его десантное подразделение было отправлено на материковую Украину из Крыма, вошло в Херсон, захватило морской порт и просидело в окопах под Николаевом более месяца под сильным артиллерийским обстрелом - а потом как он в итоге был ранен и эвакуирован с глазной инфекцией.
««Я не боюсь сражаться на войне. Но мне нужно чувствовать справедливость, понимать, что то, что я делаю, правильно. И я считаю, что все это терпит неудачу не только потому, что правительство все украло, но и потому, что мы, русские, не чувствуем, что делаем правильно»»
Из россии сбежал.
З.І. скоро таких буде багато -"...ми нічєго нє зналі, ми нє вінавати, єта всьо путін ..."
Цей фрукт має свідчити у Гаазі про військові злочини своєї армії .
Уже только ЭТА фраза, говорит о том, что он засланная кацапами консерва. Которому обеспечило легендирование и прикрытие кацапскаяспец.служба.
Где вы видели в кацапии люмпена, способного менять место жительства в кацапии - за 4акие шиши ?!
И это при тотальном стукачестве друг на друга !!!