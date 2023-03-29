Колишній російський десантник Філатьєв, який попросив притулок у Франції, виявився причетним до воєнних злочинів

Проєкт Gulagu.net тимчасово припиняє програму сприяння в "евакуації" з Росії військовослужбовців і силовиків, що розкаялися, оскільки один з "евакуйованих" виявився причетним до воєнних злочинів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про це повідомив голова проєкту Володимир Осєчкін.

Колишній десантник Павло Філатьєв, якому Gulagu.net допоміг виїхати з Росії, зізнався, що приховав від правозахисників та ЗМІ інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь.

"Як з'ясував шведський журналіст Ерік де ла Регера, на момент написання нам листів наприкінці липня 2022 року, його перших інтерв'ю нам у серпні та наступних зустрічей з журналістами у Франції, Павло Філатьєв знав про те, що низка затриманих ним та його товаришами по службі з ВДВ українців у подальшому були розстріляні і повішені, тобто вбиті. Але нічого подібного Павло не розповідав нам з Вами, де-факто приховуючи свою причетність до скоєних щодо українців військових злочинів", - зазначив Осєчкін.

Правозахисник додав, що Філатьєв порушив обіцянки про відправку грошей від продажу його книги "ZOV" на підтримку України та потерпілих від війни українців.

Осєчкін також повідомив, що має намір скласти повноваження як президент асоціації New dissidents foundation, яка допомагає в "евакуації" з Росії військовослужбовців і силовиків, які розкаялися.

Наприкінці серпня 2022 року Павло Філатьєв попросив політичного притулку у Франції. Перед від'їздом з Росії він дав інтерв'ю британському виданню The Guardian, в якому розповів, що після того, як опублікував книгу, протягом двох тижнів щодня змінював місце проживання, щоб його не вистежила російська влада. Засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін говорив, що допоміг військовому "екстренно евакуюватися".

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