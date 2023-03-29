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Новини Війна
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Колишній російський десантник Філатьєв, який попросив притулок у Франції, виявився причетним до воєнних злочинів

філатьєв

Проєкт Gulagu.net тимчасово припиняє програму сприяння в "евакуації" з Росії військовослужбовців і силовиків, що розкаялися, оскільки один з "евакуйованих" виявився причетним до воєнних злочинів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время", про це повідомив голова проєкту Володимир Осєчкін.

Колишній десантник Павло Філатьєв, якому Gulagu.net допоміг виїхати з Росії, зізнався, що приховав від правозахисників та ЗМІ інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь.

"Як з'ясував шведський журналіст Ерік де ла Регера, на момент написання нам листів наприкінці липня 2022 року, його перших інтерв'ю нам у серпні та наступних зустрічей з журналістами у Франції, Павло Філатьєв знав про те, що низка затриманих ним та його товаришами по службі з ВДВ українців у подальшому були розстріляні і повішені, тобто вбиті. Але нічого подібного Павло не розповідав нам з Вами, де-факто приховуючи свою причетність до скоєних щодо українців військових злочинів", - зазначив Осєчкін.

Правозахисник додав, що Філатьєв порушив обіцянки про відправку грошей від продажу його книги "ZOV" на підтримку України та потерпілих від війни українців.

Осєчкін також повідомив, що має намір скласти повноваження як президент асоціації New dissidents foundation, яка допомагає в "евакуації" з Росії військовослужбовців і силовиків, які розкаялися.

Наприкінці серпня 2022 року Павло Філатьєв попросив політичного притулку у Франції. Перед від'їздом з Росії він дав інтерв'ю британському виданню The Guardian, в якому розповів, що після того, як опублікував книгу, протягом двох тижнів щодня змінював місце проживання, щоб його не вистежила російська влада. Засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін говорив, що допоміг військовому "екстренно евакуюватися".

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Автор: 

армія рф (17291) росія (65035) воєнні злочини (1856)


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Топ коментарі
+52
ех....ну не буває хароших рузких!
тільки ЗСУ робить із них людей... без ознак життя
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29.03.2023 13:08
+47
А де Україна? Де кримінальна справа по тяжким статтям на цього орка? Чому їм займаються хто завгодно, тільки не українскькі прокурори?
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29.03.2023 13:08
+45
Блд... Коли вже світ нарешті припинить шукати людей серед цього лайна.
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29.03.2023 13:16
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А де Україна? Де кримінальна справа по тяжким статтям на цього орка? Чому їм займаються хто завгодно, тільки не українскькі прокурори?
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29.03.2023 13:08 Відповісти
не на часі
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29.03.2023 13:41 Відповісти
Це приклад того, як теперішня влада збирається притягувати до відповідальності злочинців.
У відосіках все дуже чудово звучить, але в дійсності ніхто нічого робити не буде.
Ще можна 100500 підозр наштампувати тим, кого не дістануть. А тих, кого дійсно можна дістати та покарати, вони не бачать.
Доречі, у Стерненко є випуск стосовно цієї особи, де він розповідає, хто і чому цим не займається.
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29.03.2023 15:25 Відповісти
ех....ну не буває хароших рузких!
тільки ЗСУ робить із них людей... без ознак життя
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29.03.2023 13:08 Відповісти
Достаточно будет слить его прописку, для успешного "кувалдирования" своими же.
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29.03.2023 13:10 Відповісти
Це навіть краще буде ніж допровадити його до України. Бо тут судді зовсім не налаштовані на вироки ворогам нашої країни. Скоріше навпаки.
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29.03.2023 15:07 Відповісти
Вообще-то есть большие сомнения в его личности. В западных СМИ он заявлен уроженцем Волгодонска (Ростовская область), но этого абсолютно не может быть ввиду отсутствия характерного для этого региона произношения, в частности "г". Паспорт и военный билет он порвал на камеру, поэтому, кто он на самом деле мы не знаем.
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24.04.2023 08:07 Відповісти
Осечкину действительно было бы неплохо сбавить обороты с вытягиванием этого мусора в благополучную Францию, тем более он сам ожёгся уже несколько раз. Сейчас попрётся в Европу и Северную Америку много хитросделанных "борцов с режимом", "осознавших и понявших", "имеющих суперсведения" и подобного мусора, который лучше проверять заранее, а не уже на месте, а лучше вообще пусть на родине с режимом борятся, а не бегут как тараканы при свете
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29.03.2023 13:13 Відповісти
На родине они только они только со шваброй или с резиновой дубинкой в жопе будут боротся. Их там быстро закатают в тюрьму...
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29.03.2023 14:44 Відповісти
Горбатого только могила исправит.
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29.03.2023 13:15 Відповісти
ВНЖ, ПМЖ и даже гражданство можно отменить, если просивший солгал. Как раз тот случай когда все обещания надо зрушити и послать умника домой.
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29.03.2023 13:16 Відповісти
Его будут судить за убийство украинцев, а не посылать домой.
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29.03.2023 13:18 Відповісти
С послать домой - не все ясно, потому что большие сомнения в его личности. В западных СМИ он заявлен уроженцем Волгодонска (Ростовская область), но этого абсолютно не может быть ввиду отсутствия характерного для этого региона произношения, в частности "г". Паспорт и военный билет он порвал на камеру, поэтому, кто он на самом деле мы не знаем. Может он - разведчик.
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24.04.2023 08:10 Відповісти
Блд... Коли вже світ нарешті припинить шукати людей серед цього лайна.
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29.03.2023 13:16 Відповісти
Ах-ах-ах - черговий "Хороший росіянин"!

Але Ви продовжуйте битись головами об бетонну стінку, шукайте їх - можливо колись вам пощастить!
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29.03.2023 13:33 Відповісти
В России нет оппозиционеров
Точнее - все НАСТОЯЩИЕ оппозиционеры в России - мертвые
Немцев, Политиков скаяай, Щекочихин,Новодворская
Настоящих оппозиционеров ФСБ убивала, убивает и будет убивать
А всяких фейгиных
Илларионовых
Осечкиных
И тьму других ФСБ не трогает
Потому что она их создала
И они очень тонко обрабатывают пипл
По всему миру
И пипл хавает
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29.03.2023 13:36 Відповісти
Вполне возможно, что он может быть разведчиком. Много нестыковок.
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24.04.2023 08:11 Відповісти
А зачем он прекращает эвакуацию? Наоборот, надо их вытаскивать туда, где их реально отправть под суд
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29.03.2023 13:37 Відповісти
черговий доказ того, що хорошіє рускіє лежать у нас в Україні по посадкам та ярам...
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29.03.2023 13:46 Відповісти
Б*я ця істота воєнний злочинець, яка допомога?!
https://myrotvorets.center/criminal/filatev-pavel-olegovich/
Российский военный преступник.
Участник российско-белорусской военной агрессии против Украины 24.02.2022.
Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан.
Военнослужащий десантник 56 десантно-штурмового полка ВДВ вооружённых сил рф (оккупированная Феодосия, АР Крым).
Стал известен после того, как опубликовал 141-страничную *сенсацию*: ежедневное описание того, как его десантное подразделение было отправлено на материковую Украину из Крыма, вошло в Херсон, захватило морской порт и просидело в окопах под Николаевом более месяца под сильным артиллерийским обстрелом - а потом как он в итоге был ранен и эвакуирован с глазной инфекцией.
««Я не боюсь сражаться на войне. Но мне нужно чувствовать справедливость, понимать, что то, что я делаю, правильно. И я считаю, что все это терпит неудачу не только потому, что правительство все украло, но и потому, что мы, русские, не чувствуем, что делаем правильно»»
Из россии сбежал.
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29.03.2023 13:51 Відповісти
зрубав бабла "по-льогкому" і лохів розвів на притулок...

З.І. скоро таких буде багато -"...ми нічєго нє зналі, ми нє вінавати, єта всьо путін ..."
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29.03.2023 14:00 Відповісти
Тут інша історія ця істота вбивав нашіх громадян, вирок обов'язково має бути
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29.03.2023 14:06 Відповісти
от тобі й на ше й притулок як "премія".. А як же "..покараємо кожного де б він не сховався.. " ...мабуть не на часі...
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29.03.2023 13:51 Відповісти
Ну , якщо він зізнався в убивствах ( військових злочинах ) , і знаходиться на Заході , то чому б не оголосити його в міжнародний розшук і не заарештувати . ?
Цей фрукт має свідчити у Гаазі про військові злочини своєї армії .
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29.03.2023 13:54 Відповісти
Новичок…….
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29.03.2023 15:00 Відповісти
"что после опубликования книги в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти."
Уже только ЭТА фраза, говорит о том, что он засланная кацапами консерва. Которому обеспечило легендирование и прикрытие кацапскаяспец.служба.
Где вы видели в кацапии люмпена, способного менять место жительства в кацапии - за 4акие шиши ?!
И это при тотальном стукачестве друг на друга !!!
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29.03.2023 15:06 Відповісти
Ну что вы, право! В россии каждый бомж владеет искусством слежки-контрслежки. Знаком с азами шифрования и радиодела. Ориентировка на местности всегда была коньком русских мужичков. Скрытное передвижение по пересеченной местности, навыки ведения боя в плотных городских кварталах, владение холодным оружием и приготовление ядов из товаров хозмага это непременное условие выживания в российском обществе. Так что этот парень обычный среднестатистический гражданин.
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29.03.2023 15:17 Відповісти
Все верно написал. А еще у этого якобы уроженца Волгодонска нет характерного для этого региона произношения "г" (ростовская область).
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24.04.2023 08:15 Відповісти
Да, кстати во Францию он благополучно прибыл с российским загранпаспортом через Алжир или Тунис. Никто его в Шереметьево не задерживал. Все это странно.
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24.04.2023 08:19 Відповісти
От так і закидують агентів на захід
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29.03.2023 16:16 Відповісти
Якщо він лише затримував, а потім в подальшому їх хтось десь вбив, то тут немає військового злочину. А якщо приймав участь в розстрілах, або доведено, що точно знав подальшу долю затриманих, був учасником Айнзацгрупи, то вишку йому.
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29.03.2023 16:52 Відповісти
Заколєбали ці всі "хароші русскіє", "правозащітнікі", "опозіціонєри" та інша шелупонь. Кожний ламається на "українському питанні", кожний
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29.03.2023 20:23 Відповісти
искреннее раскаяние может быть только одним - пуля в висок. все остальное колебания воздуха
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30.03.2023 16:24 Відповісти
Вообще-то есть большие сомнения в его личности. В западных СМИ он заявлен уроженцем Волгодонска (Ростовская область), но этого абсолютно не может быть ввиду отсутствия характерного для этого региона произношения, в частности "г". Паспорт и военный билет он порвал на камеру, поэтому, кто он на самом деле мы не знаем.
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24.04.2023 08:06 Відповісти
 
 