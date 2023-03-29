Целей в Украине невозможно достичь политико-дипломатическим путем, - Песков

В Кремле заявили, что цели так называемой "СВО" в Украине будут достигнуты военным путем, поскольку через якобы позицию Украины достичь их политико-дипломатическим путем нереально.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться разными путями - это политико-дипломатический или, если политико-дипломатическим (путем) сейчас невозможно, а в случае с Украиной это невозможно, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции", - сказал он.

По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, для РФ "главное, чтобы были выполнены ее требования, была обеспечена безопасность населения в новых российских регионах и была обеспечена безопасность Российской Федерации в целом в более широком контексте".

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