Целей в Украине невозможно достичь политико-дипломатическим путем, - Песков
В Кремле заявили, что цели так называемой "СВО" в Украине будут достигнуты военным путем, поскольку через якобы позицию Украины достичь их политико-дипломатическим путем нереально.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться разными путями - это политико-дипломатический или, если политико-дипломатическим (путем) сейчас невозможно, а в случае с Украиной это невозможно, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции", - сказал он.
По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, для РФ "главное, чтобы были выполнены ее требования, была обеспечена безопасность населения в новых российских регионах и была обеспечена безопасность Российской Федерации в целом в более широком контексте".
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Дайте Украине самое современное оружие, чтобы она могла бомбить рашистские города и сёла, пока эти уроды не умоются своей кровью они не остановятся!
Вони навіть лезгінку разом танцювали, але генералом її дон-дон не призначив
Тобто - вас уйо.ків , кацапню срану , вигнати з України можливо тільки силою .
Тому - до біса всяку дипломатію ..
І почати вже діяти - викинути кацапню з ООН, вислати кацапських дипломатів, повну економічну блокаду і ленд-ліз для України в повному обсязі в найкоротші терміни.
«Есть две Руси.Первая-Киевская, имеет свои корни в мировой культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал весь западный мир. Есть вторая Русь - Московская. Эта Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская Русь издавна была , есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
Там немає з ким говорити.
Мордор має впасти якнайшвидше через руйнацію мордорської економіки. Гроші - нерв війни.
Захід повинен посилювати санкції, за великим рахунком їх ще не починали, є багато місць, в яких союзники України можуть ще зробити оркам боляче. Для початку ввести торгове ембарго на торгівлю з Мордором
нема питань, усі руzко оркі подохнуть
"Жить бы мне в такой стране,
Чтобы ей гордиться.
Только мне в большом говне
Довелось родиться.
Не помог России Бог,
Царь или республика,
Наш народ ворует, пьет,
Гадит из-за рублика.
Обмануть, предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь во мрак и жуть,
Родина державная.
Сколько лет все нет и нет
Жизни человеческой.
Мчат года... Всегда беда
Над тобой, Отечество".
Йоржик унітазний, враховуй не ти остання! Клоуни, єтіть їх, у гузно...
Це добрий аргумент для деяких непуганих європейців, які ще намагаються вгледіти десь там бажання раісі до перемовин. Заразом і ще на кілька довічних собі та друзям нарозповідає.