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Новости Война
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Целей в Украине невозможно достичь политико-дипломатическим путем, - Песков

пєсков

В Кремле заявили, что цели так называемой "СВО" в Украине будут достигнуты военным путем, поскольку через якобы позицию Украины достичь их политико-дипломатическим путем нереально.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили, что цели Российской Федерации могут достигаться разными путями - это политико-дипломатический или, если политико-дипломатическим (путем) сейчас невозможно, а в случае с Украиной это невозможно, к нашему сожалению, военными, то есть посредством проведения специальной военной операции", - сказал он.

По словам пресс-секретаря кремлевского диктатора, для РФ "главное, чтобы были выполнены ее требования, была обеспечена безопасность населения в новых российских регионах и была обеспечена безопасность Российской Федерации в целом в более широком контексте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готовит россиян к "войне, которая никогда не заканчивается", - The Guardian

Песков Дмитрий (1860) россия (95441)


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Топ комментарии
+56
Ваші цілі нам до сраки.
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29.03.2023 13:37
+47
Высказывания этого облезлого путинского пса нужно перевести на все языки мира, а потом тыкнуть всех мордами в эти переводы, а особенно лицемерный Китай, чтобы никто из них больше не болтал о мирных переговорах с плешивым кремлёвским параноиком.

Дайте Украине самое современное оружие, чтобы она могла бомбить рашистские города и сёла, пока эти уроды не умоются своей кровью они не остановятся!
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29.03.2023 13:41
+26
Ці цілі дуже гарно долучаються до обвинувачень в Гааазі. Особливо про нові території.
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29.03.2023 13:50
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Ваші цілі нам до сраки.
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29.03.2023 13:37 Ответить
Ці цілі дуже гарно долучаються до обвинувачень в Гааазі. Особливо про нові території.
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29.03.2023 13:50 Ответить
Не долго думало Хло у высоковольтной вышки залезло СВО на вышку... а по итогу кучка пепла.... но все идет по плану.... хотя итог его не ясен... одно лишь убеждение.... что пеплом прорастет на Рашке все...
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29.03.2023 13:51 Ответить
недолго
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29.03.2023 19:26 Ответить
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29.03.2023 14:32 Ответить
Ви заявами клінічних ідвотів з якою метою цікавитесь? З професійною, чи просто пізнавальною?
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29.03.2023 14:38 Ответить
Випий яду, падло. І все буде Ок.
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29.03.2023 13:38 Ответить
Адміни, вгамуйте кацапа.
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29.03.2023 14:34 Ответить
цілі кацапії, заморозити і залишити все як є... Україні така "політика й дипломатія" неприйнятна. Геть кацап-фашисти з України!!!!
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29.03.2023 13:39 Ответить
Як би тебе на швабру посадити?
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29.03.2023 13:41 Ответить
Здохніть москальські потвори!
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29.03.2023 13:41 Ответить
Высказывания этого облезлого путинского пса нужно перевести на все языки мира, а потом тыкнуть всех мордами в эти переводы, а особенно лицемерный Китай, чтобы никто из них больше не болтал о мирных переговорах с плешивым кремлёвским параноиком.

Дайте Украине самое современное оружие, чтобы она могла бомбить рашистские города и сёла, пока эти уроды не умоются своей кровью они не остановятся!
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29.03.2023 13:41 Ответить
«Русский народ нам нужен лишь как навоз истории... Россия наш враг. Она населена злыми бесхвостыми обезьянами, которых почему-то называют людьми... Нет ничего бездарней и лицемерней, чем русский мужик». Лев Давидович Бронштейн (Троцкий), (1879 - 1940
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29.03.2023 13:48 Ответить
Ану, шарік бігом в будку
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29.03.2023 13:41 Ответить
отправьте Писькова, ну хотя бы, "на десятую линию" в окопы к чмобикам... если оно, чмошное, выживет среди своих, тогда пусть выступает с подобными заявочками
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29.03.2023 13:41 Ответить
"на десятій лінії" вже не чмобіки, а загороджувальні загони кадирівців. Їм вусата наречена повинна сподобатися
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29.03.2023 14:20 Ответить
..любимая овца кадырова - это на Московии уже, как минимум - генерал
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29.03.2023 14:30 Ответить
Е ні, дон-кадирова піськов боїться, тому підіслав до нього свою доцю - Лізу.
Вони навіть лезгінку разом танцювали, але генералом її дон-дон не призначив
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29.03.2023 14:37 Ответить
Бач як вони моцно Зелю за кокі-накі тримають !
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29.03.2023 13:43 Ответить
Певно, будуть продовжувати !
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29.03.2023 13:45 Ответить
В Лавре тоже. Придется вытягивать кацапье за бороды, а потом брить. Они же мечтали о петре первом, вот и пришла пора расстаться с бородой. И Лаврой.
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29.03.2023 13:43 Ответить
Козьма Прутков: «Нет ничего слюнявее и плюгавее русского безбожия и православ'я»
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29.03.2023 13:55 Ответить
Повністю згодний з піськовим . Цілей у цій війні , можливо досягти тільки військовим шляхом
Тобто - вас уйо.ків , кацапню срану , вигнати з України можливо тільки силою .
Тому - до біса всяку дипломатію ..
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29.03.2023 13:44 Ответить
А. И. Солженицын «Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать.........."
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29.03.2023 13:57 Ответить
так кому-кому, як не касапу Солженіцину (який пройшов всі касапські віхи) знати, що то за х-й - касап.
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29.03.2023 14:00 Ответить
Щоб вас кацапи порозривало!
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29.03.2023 13:44 Ответить
ИВАН ИЛЬИН РУССКИЙ ФИЛОСОФ «Россия-самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Страна чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нём весь мир.»
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29.03.2023 13:49 Ответить
До писькова тільки зараз дійшло, що карлік здійснив 24 лютого саме військовий напад. А массові вбивства , бомбардування, елктростанцій, супермаркетів - це були політико-дипломатичні заходи ?
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29.03.2023 13:45 Ответить
Єдиний шлях для України і цивілізованого світу - повне знищення кацапської орди і капітуляція паРаші. Все інше - це злив. І Заходу вже потрібно це нарешті зрозуміти - ніякої дипломатії з кацапами бути не може!
І почати вже діяти - викинути кацапню з ООН, вислати кацапських дипломатів, повну економічну блокаду і ленд-ліз для України в повному обсязі в найкоротші терміни.
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29.03.2023 13:45 Ответить
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ (1883-1945)

«Есть две Руси.Первая-Киевская, имеет свои корни в мировой культуре. Идеи добра, чести, свободы, справедливости понимала эта Русь так, как понимал весь западный мир. Есть вторая Русь - Московская. Эта Русь тайги, монгольская, дикая, звериная. Эта Русь сделала своим национальным идеалом кровавую деспотию и дикую ярость. Эта Московская Русь издавна была , есть и будет полным отрицанием всего европейского и заклятым врагом Европы.
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29.03.2023 13:51 Ответить
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29.03.2023 13:46 Ответить
ruZka kurwa
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29.03.2023 13:50 Ответить
Та по кую нам ваші бажання. Мордор повинен бути знищений і він буде знищений. Слава Україні!
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29.03.2023 13:50 Ответить
Другими словами, якщо якась держава не хоче віддавати частину своєї території то треба забрати чи вкрасти воєнним способом?і це за кацапсячою логікою нормально. Хоча.... де кацап, а де логіка?
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29.03.2023 13:51 Ответить
Вони (русня) вже давно самі себе переконали, що нас (українців) не існує. Вони давно в це повірили, і марно їх переконувати у зворотньому,- не зрозуміють.
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29.03.2023 14:28 Ответить
Ну, коли ціль - знищення української ідентичності, то так - мирного шляху нема, бо ви, суки, не лишаєте нам вибору.
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29.03.2023 13:51 Ответить
пєсков, куєсос ссучєний, іді к йбєнєй матєрі.
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29.03.2023 13:52 Ответить
Мордор сигналізує, що як знищував Україну, так і далі буде намагатися знищити.
Там немає з ким говорити.
Мордор має впасти якнайшвидше через руйнацію мордорської економіки. Гроші - нерв війни.
Захід повинен посилювати санкції, за великим рахунком їх ще не починали, є багато місць, в яких союзники України можуть ще зробити оркам боляче. Для початку ввести торгове ембарго на торгівлю з Мордором
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29.03.2023 13:56 Ответить
+Росатом.
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29.03.2023 13:58 Ответить
Де Крим, де Рим, а де попова груша.
нема питань, усі руzко оркі подохнуть
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29.03.2023 13:56 Ответить
Твоя вина лишь в том, что хочеться мне кушать.(с)
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29.03.2023 13:57 Ответить
китайози, а це не відмова від переговорів? Навіть на ваших умовах.
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29.03.2023 13:58 Ответить
«Я, конечно, презираю отечество моё с головы до ног». -- А. С. Пушкин
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29.03.2023 13:58 Ответить
Будуть спєцапірацію проводити поки рашка не розвалиться
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29.03.2023 13:59 Ответить
пєсков, кацапські пропагандони та "прессекретарі" теж будуть страчені. Ніякі виправдання не допоможуть
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29.03.2023 14:02 Ответить
Эльдар Рязанов

"Жить бы мне в такой стране,
 Чтобы ей гордиться.
 Только мне в большом говне
Довелось родиться.
Не помог России Бог,
Царь или республика,
 Наш народ ворует, пьет,
 Гадит из-за рублика.
 Обмануть, предать, надуть,
Обокрасть - как славно-то?
 Страшен путь во мрак и жуть,
Родина державная.
 Сколько лет все нет и нет
Жизни человеческой.
 Мчат года... Всегда беда
 Над тобой, Отечество".
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29.03.2023 14:07 Ответить
Анатолій Михайлович, навіщо українцям цитати імперця солженіцина, нациста ільїна (кумира для *****) та двох опосередкованих "харошіх русскіх"?
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29.03.2023 14:47 Ответить
Пшол *****.
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29.03.2023 14:11 Ответить
Війна до останнього росіянина.
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29.03.2023 14:11 Ответить
песков, чьмо йбаное, ты будешь без дипломатии висеть на спасской башне кремля рядом с педофилом путиным.
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29.03.2023 14:14 Ответить
До останньої свинопсини?
Йоржик унітазний, враховуй не ти остання! Клоуни, єтіть їх, у гузно...
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29.03.2023 14:14 Ответить
До останньої свинособаки!
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29.03.2023 14:18 Ответить
Нехай п...дить.
Це добрий аргумент для деяких непуганих європейців, які ще намагаються вгледіти десь там бажання раісі до перемовин. Заразом і ще на кілька довічних собі та друзям нарозповідає.
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29.03.2023 14:28 Ответить
Хай засуне собі свого піськова в собі в сраку!
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29.03.2023 14:33 Ответить
Ці твої цілі взагалі неможливо досягти...А конкретно твоя ціль в цьому житті ,-це змивати за ****** все те ,що не помістилось в чемоданчик...ЙОРШИК МИЙ УНІТАЗ І НЕ ***** !!!!
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29.03.2023 14:43 Ответить
Так должна говорить Украина, а не Песков.
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29.03.2023 14:45 Ответить
у звязку з окупаційною рашистською війною в Україні.котру собачі рашистські діти назвали "СВО" безпека 3,14дерації не може бути гарантована взагалі і нігде.оскільки територія 3,14дерації є територія .з котрої ведеться війна в Україні
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29.03.2023 14:51 Ответить
Кацапи себе самі накачали пропагандою до стану "вялічія" і все ще перебувають в якомусь роздутому ефемерно-ілюзійному стані. До 300 000 трупів вже небагато лишилось. З такими темпами до кінця року вони нарешті "помітять" що в них війна, а не якась "спєцопєрація". До кінця 2024 ми їх остаточно випхаємо "за поребрик" і перейдемо в стан "холодної війни" на десятиліття. Головне не зупинятись - винищувати і калічити окупантів якомога більше. Решту зроблять санкції. Кацапи все одно не "прозріють" - сліпі не прозрівають!, але будуть змушені відповзти в свої болота і зайнятися пошуками відповіді на традиційне питання "кто віноват?"...
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29.03.2023 15:03 Ответить
Они не достигнут никаких целей, потому что цели не поставлены четко.
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29.03.2023 15:04 Ответить
а иди ***** *************** свинособака...........................................................
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29.03.2023 15:10 Ответить
Балакуча вагіна ліліпутіна знову хлюпає.... Вас вже майже знищили, пересадитли на т 34, а ви все бла-бла.. "цели будут достигнуты...." Вже повна пащека української землі та свогож лайна, а все... міпобедім
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29.03.2023 15:12 Ответить
«Карфаген має бути зруйнований» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Carthago delenda est)
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29.03.2023 16:44 Ответить
Повесить собаку что бы не гавкала.
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29.03.2023 19:20 Ответить
Если полистать историю московщины с давних времен и по наш день, то можно тысячу раз убедиться в том, что если не стереть с лица земли эту подлую и нагло-брехливоблювотную нацию, то она и дальше будет претендовать на новые территории, внедрять повсюду свой вонючий русский мир.
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29.03.2023 19:58 Ответить
"Он же просрал страну, он же в......л нас всех в рот"- сказал Письков придя домой.
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29.03.2023 20:17 Ответить
 
 