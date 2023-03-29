Цілей в Україні неможливо досягти політико-дипломатичним шляхом, - Пєсков

У Кремлі заявили, що цілі так званої "СВО" в Україні буде досягнуто військовим шляхом, оскільки через нібито позицію України досягти їх політико-дипломатичним шляхом нереально.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Ми неодноразово говорили, що цілі Російської Федерації можуть досягатися різними шляхами - це політико-дипломатичний або, якщо політико-дипломатичним (шляхом) зараз неможливо, а у випадку з Україною вони неможливі, на наш жаль, військовими, тобто за допомогою проведення спеціальної військової операції", - сказав він.

За словами речника кремлівського диктатора, для РФ "головне, щоб були виконані її вимоги, була забезпечена безпека населення в нових російських регіонах та була забезпечена безпека Російської Федерації загалом у ширшому контексті".

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