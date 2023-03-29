Песков о "противостоянии с враждебными государствами": "Это надолго"

Москва не ожидает скорого завершения "войны в широком контексте"".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Эти оценки должны давать специалисты, занимающиеся СВО ("специальная военная операция", так в России официально называют войну против Украины. - Ред.) – министерство обороны. А если вы имеете в виду войну в широком контексте – противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана в отношении нашей страны, это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента", - сказал он.

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