Песков о "противостоянии с враждебными государствами": "Это надолго"
Москва не ожидает скорого завершения "войны в широком контексте"".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"Эти оценки должны давать специалисты, занимающиеся СВО ("специальная военная операция", так в России официально называют войну против Украины. - Ред.) – министерство обороны. А если вы имеете в виду войну в широком контексте – противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана в отношении нашей страны, это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента", - сказал он.
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Спочатку та до крапки.
Неварто взагалі брати це до уваги.
Через рік , невідомо ще що буде з самою падеРашкою . Чи існуватиме вона взагалі . !! Кацапня бачить що зламати ЗСУ не вдається , відчуває свою погибель , тому все більше і вдається до цих - іпсо .
пістонпатрон, навколо якого він пропонує згуртовуватись? Чи будуть згуртовуватись нпвкого дохлого пуцина? Чи обов'язково для згуртувпння навкого дохлого пуцина тим, що гурткються бути дохлими? Одним словом - перднув, аби перднути. А от об' єктивні іактори вкпзують на те, що протисточння буде не довгим і перенесеться у внутрвшні межі самих кацапів.
Китай?
2. Хто ще може взяти на себе місію вказувати мені що, як і куди писати?
то чи можна іншим країнам проводити спецоперації на території рф?
Це ж законно? Чи ні?
стойнятне життя тануть, як сніг у березні.
Навіть на московії це вже доходить декому, а ти ж наче не найтупіший
https://www.youtube.com/channel/UC9Lkz6OveCnO9VEFe6Wv3pQ Ногу свело пише й пише вам нові роз'яснювальні тексти, а ви все відморожуєтесь!
Двох діб не пройшло, а вже близько 250 тис. переглядів https://www.youtube.com/watch?v=NvApbf8CRmk Тюремного романса про рабов, несущих гробы на дальние холмы.