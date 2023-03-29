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Новости Война
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Песков о "противостоянии с враждебными государствами": "Это надолго"

песков,путін,пєсков

Москва не ожидает скорого завершения "войны в широком контексте"".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Эти оценки должны давать специалисты, занимающиеся СВО ("специальная военная операция", так в России официально называют войну против Украины. - Ред.) – министерство обороны. А если вы имеете в виду войну в широком контексте – противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана в отношении нашей страны, это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Целей в Украине невозможно достичь политико-дипломатическим путем, - Песков

Песков Дмитрий (1860) россия (95441)


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Топ комментарии
+31
війна - єдина можливість ***** втриматися у владі! тому від буде продовжувати цю війну допоки в нього буде така спроможність
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29.03.2023 14:17
+22
Письков, из твоего фюрера уже песок сыплется, какое еще единение? Уйдут ***** по-тихому, никто из рабов в мордоре и не вякнет. Плавали, знаем: "Все как один умрем в борьбе за это", "..навеки сплотила великая Русь" и прочая пропагандонска чепуха.
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29.03.2023 14:18
+20
Від кого ********* очікує завершення війни коли сама ж її почала?
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29.03.2023 14:22
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війна - єдина можливість ***** втриматися у владі! тому від буде продовжувати цю війну допоки в нього буде така спроможність
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29.03.2023 14:17 Ответить
Кожне слово цего кацапа це брехня!

Спочатку та до крапки.
Неварто взагалі брати це до уваги.
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29.03.2023 17:28 Ответить
Письков, из твоего фюрера уже песок сыплется, какое еще единение? Уйдут ***** по-тихому, никто из рабов в мордоре и не вякнет. Плавали, знаем: "Все как один умрем в борьбе за это", "..навеки сплотила великая Русь" и прочая пропагандонска чепуха.
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29.03.2023 14:18 Ответить
А піськов думає що вони вічні? Москалі потроху починають прозрівати. Тікати ніккди. Ой біда на них жде.
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29.03.2023 14:18 Ответить
Кремляді сподіваються схоронитися в Китаї в разі чого
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29.03.2023 18:35 Ответить
Від кого ********* очікує завершення війни коли сама ж її почала?
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29.03.2023 14:22 Ответить
Як що унітазний йоржик таке хрюкає, то треба чекати завершення війни, та Гаагу найближним часом
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29.03.2023 14:23 Ответить
Рашка стала придатком Китаю і грає роль злої шавки, яка продовжує думати, що вона ведмідь. Україну ви закидаєте своїми трупами, потім вони закінчаться і Китай скаже досить, роскаже про мирний план замінивши Ваньок Янями, вже на китайських просторах Сибіру.
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29.03.2023 14:24 Ответить
Унитазный ёрш тут говорит что запад развязал против них войну... дегенерат
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29.03.2023 14:25 Ответить
Хм... Как не странно, но письков говорит вполне реалистично относительно "войны с западом". Ну свалят они из Украины. А дальшо что? Вон есть северная корея. Ее ВВП в сравнении только с Южной Кореей - равна статистической погрешности. Что ее освободить нельзя? Да за 3 часа. Но режим в ней цветет уже много десятилетий. Вот и сраша создаст совок 2.0 Будет по телеку всех побеждать.
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29.03.2023 14:27 Ответить
Північна Корея не скоїла стільки військових злочинів проти громадян інших держав як скоїла московія, так що просто замкнутись ерефії вже ніхто не дасть! Чим більше московія пручається та ув'язає - тим більша ціна для неї буде! Вони вже по трохи це усвідомлюють, а ле ще сподіваються на якесь чудо....
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29.03.2023 14:55 Ответить
Простите за справочку: Южная и северная корея - это одна страна. Была. До завоевания Японией. В ходе нападения северной кореей на Южную погибло более 200 тыс военных. Мирных граждан более 1 миллиона. И Южная Корея даже создала отдельный фонд для воссоединения. Так что довод про преступления не убедителен.
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29.03.2023 17:18 Ответить
неубедителен
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29.03.2023 19:24 Ответить
Ну там уже не исправлю
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29.03.2023 19:28 Ответить
Не бреши, йоршик унітазний. Довго не буде, ресурсів у вас залишилось на небільше року. Китай, на який ви маєте велику надію, з вас зніме спочатку останню сорочку, а потім і панталони і поставе раком. Вони чудово розуміють, що низька ціна на природні ресурси це добре, але ж можна зробити їх своїми і зовсім не платити. Такщо, орки, готуйтесь до китайського "Сибір наш!".
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29.03.2023 14:27 Ответить
Дешевий метод , банальне залякування , блеф .. В надії на те що Захід злякається затяжної війни і перестане підтримувати Україну .
Через рік , невідомо ще що буде з самою падеРашкою . Чи існуватиме вона взагалі . !! Кацапня бачить що зламати ЗСУ не вдається , відчуває свою погибель , тому все більше і вдається до цих - іпсо .
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29.03.2023 14:28 Ответить
Оціночне судження піськіва не спирається на жодні об'єктивні фактори. 😁 От скажімо, звідки піськіву відомо, скільки проживе його пістон патрон, навколо якого він пропонує згуртовуватись? Чи будуть згуртовуватись нпвкого дохлого пуцина? Чи обов'язково для згуртувпння навкого дохлого пуцина тим, що гурткються бути дохлими? Одним словом - перднув, аби перднути. А от об' єктивні іактори вкпзують на те, що протисточння буде не довгим і перенесеться у внутрвшні межі самих кацапів.
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29.03.2023 14:30 Ответить
А хто ще ************* пiд сраку не давав?
Китай?
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29.03.2023 14:30 Ответить
Пранцюватий піськов потребує серйозного медичного втручання!
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29.03.2023 14:31 Ответить
Надіюсь як мінімум на півстоліття!
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29.03.2023 14:31 Ответить
Для чого писати цю їрунду
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29.03.2023 14:39 Ответить
У когось плани, що Кацапія підпише договір "дружби" з західними "враждєбнимі странамі"?
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29.03.2023 14:49 Ответить
Пиши окремо свій коментар, тому що у тебе уява занадто велика
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29.03.2023 15:04 Ответить
Схоже натрапив на глядача Зомбомарафону.
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29.03.2023 15:13 Ответить
Слідкуй за словами
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29.03.2023 16:15 Ответить
1. А хто ще може наслухатись обіцянок з теплої ванночки, і чекати швидкої перемоги? Поетапно - шашлічкі, пабєда за две нєдєлі, ну накрайняк в сєрєдінє апрєля, півроку тому: готуйте купальники, наступний сезон вже будемо купатись в Криму, а тепер на осінь зупинення вогню і швидкий перевибір Зельоного через Дію.
2. Хто ще може взяти на себе місію вказувати мені що, як і куди писати?
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29.03.2023 16:32 Ответить
"ця гібридна війна, яка розвʼязана щодо нашої країни" - ага, мы в курсе, что у руззских "война - это борьба за мир".
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29.03.2023 14:33 Ответить
Надовго??? Хіба що до тих пір, поки Боярє Царю не зроблять "тьомную"...це ж в традиціях московитів так царів прибирати з трону і владу змінювати... Доведено всією історією московського царства...
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29.03.2023 14:34 Ответить
Якщо "спецоперація" є законною,

то чи можна іншим країнам проводити спецоперації на території рф?

Це ж законно? Чи ні?
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29.03.2023 14:34 Ответить
У них винекне риторичне питання "а нас за чьто", це країна абсурду, не дарма їхній герб двоголова курка.
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29.03.2023 14:43 Ответить
Щось вже забагато сьогодні піськи
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29.03.2023 14:38 Ответить
Це не надовго, це назавжди. Тепер, коли більшість світу знає про справжнє обличчя Росії, вони гнитимуть у своїй ізоляції, поки не залишиться нікого.
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29.03.2023 14:39 Ответить
šče 100500 tonn xlorki i 5 sloev betona sverxu. Na vsiakij...
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29.03.2023 21:10 Ответить
Піськов , напийся дусту та здохни!
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29.03.2023 14:48 Ответить
Ну як "на довго" - до тих пір, поки ви не передохнете!
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29.03.2023 14:50 Ответить
І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента ,котрий війною в Україні створив ворожість всієї світової спільноти до 3,14рації, зробивши її країною -сестрою гітлерівської Німечини
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29.03.2023 14:55 Ответить
Это шанс для Запада, сейчас раз и навсегда покончить с ***********, пока оно воюет с Украиной и собралось продолжать воевать со всем демократическим миром. Посмотрим как пару процентов мирового ВВП победят коллективный Запад.
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29.03.2023 15:58 Ответить
пфф, у кожного "державника" ху@лостану в записнику покроковий план дій під час раптової втечі...
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29.03.2023 14:59 Ответить
Хрєново, тов. пєсков, що не швидко, бо з кожною хвилиною твої особисті шанси на подальше пристойнятне життя тануть, як сніг у березні.

Навіть на московії це вже доходить декому, а ти ж наче не найтупіший
https://www.youtube.com/channel/UC9Lkz6OveCnO9VEFe6Wv3pQ Ногу свело пише й пише вам нові роз'яснювальні тексти, а ви все відморожуєтесь!

Двох діб не пройшло, а вже близько 250 тис. переглядів https://www.youtube.com/watch?v=NvApbf8CRmk Тюремного романса про рабов, несущих гробы на дальние холмы.
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29.03.2023 15:08 Ответить
Совок, здається, теж воював з Заходом, аж до самого свого кінця.
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29.03.2023 15:12 Ответить
Пуп у вас розвяжиться, власне вже почав.
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29.03.2023 15:22 Ответить
Час так швидко летить, що довго наступить у завтра.
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29.03.2023 15:24 Ответить
Здається домовилися з Китаєм про ленд-ліз .. Сі сказав що путіна бачить наступним президентом, тому Сібуде тягти за вуха цих ущербних
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29.03.2023 15:36 Ответить
- И это мы ещё не начинали..

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29.03.2023 16:06 Ответить
Ще невідомо, наскільки довго існуватиме московська орда.
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29.03.2023 16:16 Ответить
это не на долго а навсегда!сидеть тебе в гааге гнида!
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29.03.2023 18:26 Ответить
 
 