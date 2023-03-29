Пєсков про "протистояння з ворожими державами": "Це надовго"

Москва не очікує на швидке завершення "війни в широкому контексті"".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Ці оцінки мають давати фахівці, які займаються СВО ("спеціальна воєнна операція", так у Росії офіційно називають війну проти України. - Ред.) – міністерство оборони. А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, ця гібридна війна, яка розвʼязана щодо нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента", - сказав він.

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