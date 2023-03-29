Пєсков про "протистояння з ворожими державами": "Це надовго"
Москва не очікує на швидке завершення "війни в широкому контексті"".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Ці оцінки мають давати фахівці, які займаються СВО ("спеціальна воєнна операція", так у Росії офіційно називають війну проти України. - Ред.) – міністерство оборони. А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, ця гібридна війна, яка розвʼязана щодо нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента", - сказав він.
Топ коментарі
+31 Борменталь Незабаром #551775
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+22 pacerhard melina
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Спочатку та до крапки.
Неварто взагалі брати це до уваги.
Через рік , невідомо ще що буде з самою падеРашкою . Чи існуватиме вона взагалі . !! Кацапня бачить що зламати ЗСУ не вдається , відчуває свою погибель , тому все більше і вдається до цих - іпсо .
пістонпатрон, навколо якого він пропонує згуртовуватись? Чи будуть згуртовуватись нпвкого дохлого пуцина? Чи обов'язково для згуртувпння навкого дохлого пуцина тим, що гурткються бути дохлими? Одним словом - перднув, аби перднути. А от об' єктивні іактори вкпзують на те, що протисточння буде не довгим і перенесеться у внутрвшні межі самих кацапів.
Китай?
2. Хто ще може взяти на себе місію вказувати мені що, як і куди писати?
то чи можна іншим країнам проводити спецоперації на території рф?
Це ж законно? Чи ні?
стойнятне життя тануть, як сніг у березні.
Навіть на московії це вже доходить декому, а ти ж наче не найтупіший
https://www.youtube.com/channel/UC9Lkz6OveCnO9VEFe6Wv3pQ Ногу свело пише й пише вам нові роз'яснювальні тексти, а ви все відморожуєтесь!
Двох діб не пройшло, а вже близько 250 тис. переглядів https://www.youtube.com/watch?v=NvApbf8CRmk Тюремного романса про рабов, несущих гробы на дальние холмы.