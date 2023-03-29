УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10110 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 324 50

Пєсков про "протистояння з ворожими державами": "Це надовго"

песков,путін,пєсков

Москва не очікує на швидке завершення "війни в широкому контексті"".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Ці оцінки мають давати фахівці, які займаються СВО ("спеціальна воєнна операція", так у Росії офіційно називають війну проти України. - Ред.) – міністерство оборони. А якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – протистояння з ворожими державами, недружніми країнами, ця гібридна війна, яка розвʼязана щодо нашої країни, то це надовго. І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента", - сказав він.

Читайте: Цілей в Україні неможливо досягти політико-дипломатичним шляхом, - Пєсков

Автор: 

Пєсков Дмитро (1611) росія (65035)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+31
війна - єдина можливість ***** втриматися у владі! тому від буде продовжувати цю війну допоки в нього буде така спроможність
показати весь коментар
29.03.2023 14:17
+22
Письков, из твоего фюрера уже песок сыплется, какое еще единение? Уйдут ***** по-тихому, никто из рабов в мордоре и не вякнет. Плавали, знаем: "Все как один умрем в борьбе за это", "..навеки сплотила великая Русь" и прочая пропагандонска чепуха.
показати весь коментар
29.03.2023 14:18
+20
Від кого ********* очікує завершення війни коли сама ж її почала?
показати весь коментар
29.03.2023 14:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
війна - єдина можливість ***** втриматися у владі! тому від буде продовжувати цю війну допоки в нього буде така спроможність
показати весь коментар
29.03.2023 14:17 Відповісти
Кожне слово цего кацапа це брехня!

Спочатку та до крапки.
Неварто взагалі брати це до уваги.
показати весь коментар
29.03.2023 17:28 Відповісти
Письков, из твоего фюрера уже песок сыплется, какое еще единение? Уйдут ***** по-тихому, никто из рабов в мордоре и не вякнет. Плавали, знаем: "Все как один умрем в борьбе за это", "..навеки сплотила великая Русь" и прочая пропагандонска чепуха.
показати весь коментар
29.03.2023 14:18 Відповісти
А піськов думає що вони вічні? Москалі потроху починають прозрівати. Тікати ніккди. Ой біда на них жде.
показати весь коментар
29.03.2023 14:18 Відповісти
Кремляді сподіваються схоронитися в Китаї в разі чого
показати весь коментар
29.03.2023 18:35 Відповісти
Від кого ********* очікує завершення війни коли сама ж її почала?
показати весь коментар
29.03.2023 14:22 Відповісти
Як що унітазний йоржик таке хрюкає, то треба чекати завершення війни, та Гаагу найближним часом
показати весь коментар
29.03.2023 14:23 Відповісти
Рашка стала придатком Китаю і грає роль злої шавки, яка продовжує думати, що вона ведмідь. Україну ви закидаєте своїми трупами, потім вони закінчаться і Китай скаже досить, роскаже про мирний план замінивши Ваньок Янями, вже на китайських просторах Сибіру.
показати весь коментар
29.03.2023 14:24 Відповісти
Унитазный ёрш тут говорит что запад развязал против них войну... дегенерат
показати весь коментар
29.03.2023 14:25 Відповісти
Хм... Как не странно, но письков говорит вполне реалистично относительно "войны с западом". Ну свалят они из Украины. А дальшо что? Вон есть северная корея. Ее ВВП в сравнении только с Южной Кореей - равна статистической погрешности. Что ее освободить нельзя? Да за 3 часа. Но режим в ней цветет уже много десятилетий. Вот и сраша создаст совок 2.0 Будет по телеку всех побеждать.
показати весь коментар
29.03.2023 14:27 Відповісти
Північна Корея не скоїла стільки військових злочинів проти громадян інших держав як скоїла московія, так що просто замкнутись ерефії вже ніхто не дасть! Чим більше московія пручається та ув'язає - тим більша ціна для неї буде! Вони вже по трохи це усвідомлюють, а ле ще сподіваються на якесь чудо....
показати весь коментар
29.03.2023 14:55 Відповісти
Простите за справочку: Южная и северная корея - это одна страна. Была. До завоевания Японией. В ходе нападения северной кореей на Южную погибло более 200 тыс военных. Мирных граждан более 1 миллиона. И Южная Корея даже создала отдельный фонд для воссоединения. Так что довод про преступления не убедителен.
показати весь коментар
29.03.2023 17:18 Відповісти
неубедителен
показати весь коментар
29.03.2023 19:24 Відповісти
Ну там уже не исправлю
показати весь коментар
29.03.2023 19:28 Відповісти
Не бреши, йоршик унітазний. Довго не буде, ресурсів у вас залишилось на небільше року. Китай, на який ви маєте велику надію, з вас зніме спочатку останню сорочку, а потім і панталони і поставе раком. Вони чудово розуміють, що низька ціна на природні ресурси це добре, але ж можна зробити їх своїми і зовсім не платити. Такщо, орки, готуйтесь до китайського "Сибір наш!".
показати весь коментар
29.03.2023 14:27 Відповісти
Дешевий метод , банальне залякування , блеф .. В надії на те що Захід злякається затяжної війни і перестане підтримувати Україну .
Через рік , невідомо ще що буде з самою падеРашкою . Чи існуватиме вона взагалі . !! Кацапня бачить що зламати ЗСУ не вдається , відчуває свою погибель , тому все більше і вдається до цих - іпсо .
показати весь коментар
29.03.2023 14:28 Відповісти
Оціночне судження піськіва не спирається на жодні об'єктивні фактори. 😁 От скажімо, звідки піськіву відомо, скільки проживе його пістон патрон, навколо якого він пропонує згуртовуватись? Чи будуть згуртовуватись нпвкого дохлого пуцина? Чи обов'язково для згуртувпння навкого дохлого пуцина тим, що гурткються бути дохлими? Одним словом - перднув, аби перднути. А от об' єктивні іактори вкпзують на те, що протисточння буде не довгим і перенесеться у внутрвшні межі самих кацапів.
показати весь коментар
29.03.2023 14:30 Відповісти
А хто ще ************* пiд сраку не давав?
Китай?
показати весь коментар
29.03.2023 14:30 Відповісти
Пранцюватий піськов потребує серйозного медичного втручання!
показати весь коментар
29.03.2023 14:31 Відповісти
Надіюсь як мінімум на півстоліття!
показати весь коментар
29.03.2023 14:31 Відповісти
Для чого писати цю їрунду
показати весь коментар
29.03.2023 14:39 Відповісти
У когось плани, що Кацапія підпише договір "дружби" з західними "враждєбнимі странамі"?
показати весь коментар
29.03.2023 14:49 Відповісти
Пиши окремо свій коментар, тому що у тебе уява занадто велика
показати весь коментар
29.03.2023 15:04 Відповісти
Схоже натрапив на глядача Зомбомарафону.
показати весь коментар
29.03.2023 15:13 Відповісти
Слідкуй за словами
показати весь коментар
29.03.2023 16:15 Відповісти
1. А хто ще може наслухатись обіцянок з теплої ванночки, і чекати швидкої перемоги? Поетапно - шашлічкі, пабєда за две нєдєлі, ну накрайняк в сєрєдінє апрєля, півроку тому: готуйте купальники, наступний сезон вже будемо купатись в Криму, а тепер на осінь зупинення вогню і швидкий перевибір Зельоного через Дію.
2. Хто ще може взяти на себе місію вказувати мені що, як і куди писати?
показати весь коментар
29.03.2023 16:32 Відповісти
"ця гібридна війна, яка розвʼязана щодо нашої країни" - ага, мы в курсе, что у руззских "война - это борьба за мир".
показати весь коментар
29.03.2023 14:33 Відповісти
Надовго??? Хіба що до тих пір, поки Боярє Царю не зроблять "тьомную"...це ж в традиціях московитів так царів прибирати з трону і владу змінювати... Доведено всією історією московського царства...
показати весь коментар
29.03.2023 14:34 Відповісти
Якщо "спецоперація" є законною,

то чи можна іншим країнам проводити спецоперації на території рф?

Це ж законно? Чи ні?
показати весь коментар
29.03.2023 14:34 Відповісти
У них винекне риторичне питання "а нас за чьто", це країна абсурду, не дарма їхній герб двоголова курка.
показати весь коментар
29.03.2023 14:43 Відповісти
Щось вже забагато сьогодні піськи
показати весь коментар
29.03.2023 14:38 Відповісти
Це не надовго, це назавжди. Тепер, коли більшість світу знає про справжнє обличчя Росії, вони гнитимуть у своїй ізоляції, поки не залишиться нікого.
показати весь коментар
29.03.2023 14:39 Відповісти
šče 100500 tonn xlorki i 5 sloev betona sverxu. Na vsiakij...
показати весь коментар
29.03.2023 21:10 Відповісти
Піськов , напийся дусту та здохни!
показати весь коментар
29.03.2023 14:48 Відповісти
Ну як "на довго" - до тих пір, поки ви не передохнете!
показати весь коментар
29.03.2023 14:50 Відповісти
І тут нам потрібна твердість, вірність собі, цілеспрямованість, єднання навколо президента ,котрий війною в Україні створив ворожість всієї світової спільноти до 3,14рації, зробивши її країною -сестрою гітлерівської Німечини
показати весь коментар
29.03.2023 14:55 Відповісти
Это шанс для Запада, сейчас раз и навсегда покончить с ***********, пока оно воюет с Украиной и собралось продолжать воевать со всем демократическим миром. Посмотрим как пару процентов мирового ВВП победят коллективный Запад.
показати весь коментар
29.03.2023 15:58 Відповісти
пфф, у кожного "державника" ху@лостану в записнику покроковий план дій під час раптової втечі...
показати весь коментар
29.03.2023 14:59 Відповісти
Хрєново, тов. пєсков, що не швидко, бо з кожною хвилиною твої особисті шанси на подальше пристойнятне життя тануть, як сніг у березні.

Навіть на московії це вже доходить декому, а ти ж наче не найтупіший
https://www.youtube.com/channel/UC9Lkz6OveCnO9VEFe6Wv3pQ Ногу свело пише й пише вам нові роз'яснювальні тексти, а ви все відморожуєтесь!

Двох діб не пройшло, а вже близько 250 тис. переглядів https://www.youtube.com/watch?v=NvApbf8CRmk Тюремного романса про рабов, несущих гробы на дальние холмы.
показати весь коментар
29.03.2023 15:08 Відповісти
Совок, здається, теж воював з Заходом, аж до самого свого кінця.
показати весь коментар
29.03.2023 15:12 Відповісти
Пуп у вас розвяжиться, власне вже почав.
показати весь коментар
29.03.2023 15:22 Відповісти
Час так швидко летить, що довго наступить у завтра.
показати весь коментар
29.03.2023 15:24 Відповісти
Здається домовилися з Китаєм про ленд-ліз .. Сі сказав що путіна бачить наступним президентом, тому Сібуде тягти за вуха цих ущербних
показати весь коментар
29.03.2023 15:36 Відповісти
- И это мы ещё не начинали..

показати весь коментар
29.03.2023 16:06 Відповісти
Ще невідомо, наскільки довго існуватиме московська орда.
показати весь коментар
29.03.2023 16:16 Відповісти
это не на долго а навсегда!сидеть тебе в гааге гнида!
показати весь коментар
29.03.2023 18:26 Відповісти
 
 