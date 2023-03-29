В Украину приедет бывший глава Госдепа Помпео, - Politico

Бывший госсекретарь США в Администрации президента Дональда Трампа Майк Помпео приедет в Украину 3 апреля.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что визит даст Помпео, который может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024, продемонстрировать свою поддержку Украины.

Благодаря этому визиту, пишет Politico, Помпео может дистанцироваться от таких кандидатов, как Дональд Трамп и Рон Десантис, которые являются более скептическими в отношении Украины.

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Программа визита Помпео еще неизвестна - в частности, непонятно, будет ли он встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Майк Помпео был государственным секретарем США с 2018 по 2021 год. Перед этим он в течение года возглавлял ЦРУ.