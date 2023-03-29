В Украину приедет бывший глава Госдепа Помпео, - Politico
Бывший госсекретарь США в Администрации президента Дональда Трампа Майк Помпео приедет в Украину 3 апреля.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что визит даст Помпео, который может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024, продемонстрировать свою поддержку Украины.
Благодаря этому визиту, пишет Politico, Помпео может дистанцироваться от таких кандидатов, как Дональд Трамп и Рон Десантис, которые являются более скептическими в отношении Украины.
Программа визита Помпео еще неизвестна - в частности, непонятно, будет ли он встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Майк Помпео был государственным секретарем США с 2018 по 2021 год. Перед этим он в течение года возглавлял ЦРУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Lascialo andare e venire in un'escursione a Bucha e Irpin, ne trarrà solo beneficio, capisco che l'inglese è una lingua internazionale, ma questo è un sito ucraino e molti dovrebbero usare un traduttore per capirti
そして、誰がどのフォーラムでチャットしたいのか、なぜ日本のフォーラムがどれほど悪いのか見てみましょう。たとえば、彼らは私たちの友人でもあり、私はトヨタの車を持っています
It's all about freedom, you see. And I'm very proud of my freedom.
MLRS HIMARS は承認された登録名であり、日本語に翻訳されることさえありません。
Ти я дивлюсь зарозумілий тип, пишайся на здоров'я своєю свободою і запам'ятай, у нас теж свобода, ти знати іммігрував ще при союзі або взагалі народився в США і мало чого знаєш про Україну ,так що розповідай про свободу кацапам, Українці на відміну від москалів вільний і гордий народ, який вміє за себе постояти у мене є родичі та друзі в Лос-Анджелесі і в Нью-Йорку і у них немає проблеми писати і спілкуватися на будь-якій розкладці клавіатури і запам'ятай хто б ти не був, ти тут в гостях і не встановлюй у чужому "будинку" свої порядки
При этом Администрация Обамы/байдена наложила вето на решение конгресса в 2015г о поставках оружия в Украину. Вето на решение конгресса с республиканским большинством!
Кто просрал оборонный потенциал Украины? Демократы США? Конечно! Тот потенциал, который в Украине когда то был, был целенаправлено уничтожен сенатором Обамой в 2005г.
Читай:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2573557/Flashback-Senator-Obama-pushed-destruction-15-000-TONS-ammunition-400-000-small-arms-1-000-anti-aircraft-missiles-Ukraine.html Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online
Даже у Пенса рейтинг выше - примерно 5%
Наверное из-за своего рейтинга и чтобы привлечь к себе внимание Помпео сейчас стал "другом Украины". Но когда он был Госсекретарем у Трампа, то встречался тайно с Лавровым десятки раз (прятались от журналистов в Мюнхене) и Украина в 2019 -2020 выполняла план Помпео-Лаврова по ползучей капитуляции Украины - прекращение огня на Донбассе, оставление Украиной нескольких населенных пунктов под видом разведения войск, разминирование и тд.
Вывод.
Помпео не друг и пустой как барабан.
Цікаво, а після нас він до луки поїде? Пам'ятаєте, як мило вони тусоватись свого часу, держдеп та диктатор.