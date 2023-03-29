До України приїде колишній голова Держдепу Помпео, - Politico

Колишній держсекретар США в Адміністрації президента Дональда Трампа Майк Помпео приїде в Україну 3 квітня.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що візит дасть Помпео, який може висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2024 року, продемонструвати свою підтримку України.

Завдяки цьому візиту, пише Politico, Помпео може дистанціюватися від таких кандидатів, як Дональд Трамп і Рон Десантіс, які є більш скептичними щодо України.

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Програма візиту Помпео ще невідома - зокрема, незрозуміло, чи зустрічатиметься він із президентом України Володимиром Зеленським.

Майк Помпео був державним секретарем США з 2018 до 2021 року. Перед цим він протягом року очолював ЦРУ.