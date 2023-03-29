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Новини
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До України приїде колишній голова Держдепу Помпео, - Politico

помпео

Колишній держсекретар США в Адміністрації президента Дональда Трампа Майк Помпео приїде в Україну 3 квітня.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що візит дасть Помпео, який може висунути свою кандидатуру на президентських виборах 2024 року, продемонструвати свою підтримку України.

Завдяки цьому візиту, пише Politico, Помпео може дистанціюватися від таких кандидатів, як Дональд Трамп і Рон Десантіс, які є більш скептичними щодо України.

Також читайте: Ексдержсекретар США Помпео закликав надати Україні танки "Абрамс" і системи ЗРК "Петріот"

Програма візиту Помпео ще невідома - зокрема, незрозуміло, чи зустрічатиметься він із президентом України Володимиром Зеленським.

Майк Помпео був державним секретарем США з 2018 до 2021 року. Перед цим він протягом року очолював ЦРУ.

Автор: 

візит (1580) США (22665) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+8
Дожили, когда кандидаты в Президенты США приезжают к нам, в Украину, за дальнейшей поддержкой своих избирателей
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29.03.2023 14:22
+7
Це нормально. Не одному ж Зелі піаритись на увесь світ для переобрання.
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29.03.2023 14:26
+4
Сполученим Штатам потрібен Борис Джонсон. Це новий Рейган
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29.03.2023 15:08
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Дожили, когда кандидаты в Президенты США приезжают к нам, в Украину, за дальнейшей поддержкой своих избирателей
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29.03.2023 14:22 Відповісти
Це нормально. Не одному ж Зелі піаритись на увесь світ для переобрання.
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29.03.2023 14:26 Відповісти
Хм, а его мир переизбирать,будет?о_О
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29.03.2023 14:30 Відповісти
Потому что народ США в основном поддерживает Украину, в отличии от администрации байдена.
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29.03.2023 14:33 Відповісти
Як підтримують так і не підтримують, в обох партіях є гавнюки і нормальні, сам Бідон Дюймович м'який як і Обама і схоже він чогось сцит ,на відміну від Остіна і Блінкена, останній випадок з безпілотником про що то говорить
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29.03.2023 16:08 Відповісти
Если Байден не увеличит перед выборами помощь, то проиграет
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29.03.2023 18:59 Відповісти
Жаль что сейчас не Помпео вместо блинкена, Помпео - классный чувак, интеллектуал.
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29.03.2023 14:32 Відповісти
Бывших ЦРУшников не бывает.
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29.03.2023 15:13 Відповісти
Помпеї? Памятка. Італія.
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29.03.2023 14:35 Відповісти
What the fuck will this pig do in Ukraine? Last thing I remember he was the part of administration that halted weapons supplies to the country. I'd say - chase this scumbag away before it's too late.
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29.03.2023 14:36 Відповісти
What kind of "weapons" are you talking about? Any proofs/facts?
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29.03.2023 14:47 Відповісти
If you didn't know, it's too bad. But I don't blame you - in order to know the real US related news, you need to reside stateside. I'll help you to start - just Google "Trump Resisted Sale of Javelins to Ukraine" and start on your journey into the world of the most corrupt president of the USA.
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29.03.2023 15:08 Відповісти
You still kneel before the blacks and ask for forgiveness for slavery like Biden.
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29.03.2023 15:20 Відповісти
Are you sure about that Yura?
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29.03.2023 15:24 Відповісти
I don't care about Trump and if I resided in US I would have never voted for him. You better tell me how many "javelins" were supplied by democrats before 24.02.
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29.03.2023 16:00 Відповісти
I will tell you after you tell me why Ukraine practically eliminated all of its MIC first? I think it's a fair deal; take it.
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29.03.2023 16:03 Відповісти
Звідки ти взялося, "мириканець"? Можна писати з-під американського прапорця (через Гугєл) і бути "thick as a brick", себто, дурним, як пробка, що ти і демонструєш. Для такої брехливої істоти, як ти, існує лише одна відповідь: shut the fuck up, you idiot of a moron.
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29.03.2023 16:21 Відповісти
Володимир-ти просто Українське бидло, that's all I can say.
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29.03.2023 16:33 Відповісти
Це ти прийшов у чужий "монастир", показати який ти розумний, ти спалився там нижче коли мова зайшла про свободу,ось твоя цитата "And I'm very proud of my freedom", що у перекладі " І я дуже пишаюся своєю свободою" . Висновок ти іммігрант із союзу або з раші, де не було свободи або козачок під VPN, з країни де немає свободи і не раді Помпео
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29.03.2023 17:28 Відповісти
As for "мириканець" - without US help, your would be in the Russian concentration camp back in March of 2022. Still, you are simply a бидло.
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29.03.2023 16:36 Відповісти
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29.03.2023 17:02 Відповісти
NASA в переводе з иврита- обман.
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29.03.2023 15:16 Відповісти
Awesome
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29.03.2023 15:25 Відповісти
У нас український форум, більшості людей доводиться користуватися перекладачем,тут далеко не молодь, окремо є сторінка для іноземців англійською ,я так подумав може ти італієць і тобі наприклад буде зручно читати відповідь італійською

Lascialo andare e venire in un'escursione a Bucha e Irpin, ne trarrà solo beneficio, capisco che l'inglese è una lingua internazionale, ma questo è un sito ucraino e molti dovrebbero usare un traduttore per capirti
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29.03.2023 15:41 Відповісти
P.S. А давайте хто на якому хоче спілкуватися і засрім форум, чим поганий, наприклад японський, вони теж наші друзі і у мене авто Тoyota

そして、誰がどのフォーラムでチャットしたいのか、なぜ日本のフォーラムがどれほど悪いのか見てみましょう。たとえば、彼らは私たちの友人でもあり、私はトヨタの車を持っています
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29.03.2023 15:52 Відповісти
Why are you using English screen name, then? How about МЛРС ХАЙМАРС? I use the languages I know - Ukrainian, Russian, English, and Italian (mom is bi-lingual Ukrainian and dad is Italian). The preference, of course, is the language of the country I proudly live in. But you may also see that I use translator as well since using virtual keyboard is rather a major pain in the ass.
It's all about freedom, you see. And I'm very proud of my freedom.
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29.03.2023 15:55 Відповісти
MLRS HIMARS це затверджена зареєстрована назва і вона буде навіть японською не перекладатися ось дивись
MLRS HIMARS は承認された登録名であり、日本語に翻訳されることさえありません。

Ти я дивлюсь зарозумілий тип, пишайся на здоров'я своєю свободою і запам'ятай, у нас теж свобода, ти знати іммігрував ще при союзі або взагалі народився в США і мало чого знаєш про Україну ,так що розповідай про свободу кацапам, Українці на відміну від москалів вільний і гордий народ, який вміє за себе постояти у мене є родичі та друзі в Лос-Анджелесі і в Нью-Йорку і у них немає проблеми писати і спілкуватися на будь-якій розкладці клавіатури і запам'ятай хто б ти не був, ти тут в гостях і не встановлюй у чужому "будинку" свої порядки
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29.03.2023 16:59 Відповісти
Это тупо неуважение к подавляющему большинству людей на цензоре. Да, Украинцев, владеющих Английским, становится все больше, и это есть гут. Да, короткие фразы на Английском тут понимают практически все, и могут ответить такими же короткими фразами. Но строчить тексты на Английском, учитывая, шо прочитать это смогут далеко не все - тупо неуважение.
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29.03.2023 17:37 Відповісти
Подивимось. Не все так однозначно.
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29.03.2023 17:39 Відповісти
Идиото, какая администрация остановила поставки оружия в страну? Администрация Обамы/байдена не поставила в Украину ни единого патрона. Так что останавливать было просто нечего. Трамп наоборот первым поставил Джавелины в Украину.
При этом Администрация Обамы/байдена наложила вето на решение конгресса в 2015г о поставках оружия в Украину. Вето на решение конгресса с республиканским большинством!
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29.03.2023 19:06 Відповісти
Ok, thank you for the info dumb ass. Now, tell me who fucked up the defense potential of Ukraine? US Democrats? Be grateful, pig, for what you get from the Democrats right now and pray to the God that DeSantis will not become the new Prez. Because if he does , Ukraine is fucked.
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29.03.2023 19:29 Відповісти
Дебил, у тебя в огороде бузина, в Киеве дядька.

Кто просрал оборонный потенциал Украины? Демократы США? Конечно! Тот потенциал, который в Украине когда то был, был целенаправлено уничтожен сенатором Обамой в 2005г.

Читай:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2573557/Flashback-Senator-Obama-pushed-destruction-15-000-TONS-ammunition-400-000-small-arms-1-000-anti-aircraft-missiles-Ukraine.html Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online
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29.03.2023 19:35 Відповісти
Помпео имеет среди республиканцев рейтинг 0.5-1%.

Даже у Пенса рейтинг выше - примерно 5%

Наверное из-за своего рейтинга и чтобы привлечь к себе внимание Помпео сейчас стал "другом Украины". Но когда он был Госсекретарем у Трампа, то встречался тайно с Лавровым десятки раз (прятались от журналистов в Мюнхене) и Украина в 2019 -2020 выполняла план Помпео-Лаврова по ползучей капитуляции Украины - прекращение огня на Донбассе, оставление Украиной нескольких населенных пунктов под видом разведения войск, разминирование и тд.

Вывод.

Помпео не друг и пустой как барабан.
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29.03.2023 14:39 Відповісти
Странно, администрация обамы не поставляла летальное вооружение Украине в 2014м, а администрация Трампа первой начала поставлять, потом, когда уже началось полномасштабное вторжение - байден тоже сопротивлялся поставке вооружения и сейчас делает это под больши давлением скрепя зубами..
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29.03.2023 15:22 Відповісти
Не скрєпя зубами, а "скрипя сердцем".
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29.03.2023 16:23 Відповісти
После сбитого рипера Трамп и Десантис уже сбитые кукурузники…..забыть
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29.03.2023 14:59 Відповісти
Своєю реакцією на збитого ріпера гамериканці самі себе помножили на ноль.
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29.03.2023 16:24 Відповісти
Вы взрослая? Заметьте что Вы единственная кто не поняли хода мысли.Эти два кандидата были против расходов для Украины оправдывая что это не ИХ война.После сбития АМЕРИКАНСКОГО беспилотника руССкимиих аргументы стали неубедительны в предвыборной компании.Надеюсь Вы поняли теперь((
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29.03.2023 20:32 Відповісти
Сполученим Штатам потрібен Борис Джонсон. Це новий Рейган
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29.03.2023 15:08 Відповісти
Всім, хто в танку: Відносно недавно Помпео дав інвертю каналу Ску Нєвз. Хто дружить з американською мовою може знайти й послухати. Там Помпео однозначно й різко висловлюється проти рахи за Україну.
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29.03.2023 16:26 Відповісти
Трампон свого шпигуна до нас засилає.

Цікаво, а після нас він до луки поїде? Пам'ятаєте, як мило вони тусоватись свого часу, держдеп та диктатор.
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29.03.2023 18:04 Відповісти
Надо помнить что война ещё началась и по тому что администрация рыжего гондона не ввела адекватные санкции против параши в 2019том году.
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29.03.2023 19:23 Відповісти
Війна почалася завдяки недолугим діям Зе всі ці роки. А також помилці США стосовно виводу військ з Афганістану, після якого Росія та Китай вирішили, що Америка втратила роль світового поліцейського та вирішила обрати політику невтручання
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29.03.2023 22:26 Відповісти
 
 