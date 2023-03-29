Силы ПВО научились противодействовать запускам "шахедов" с разных направлений, - Игнат
Оккупанты запускают "шахеды" небольшими группами с разных направлений, поэтому противодействовать им сложнее.
Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Северные пуски - это не первый раз. Они были и с территории Беларуси, были также пуски из северных областей, то есть Брянская или Курская область. Сейчас концентрированно начали делать это по обоим направлениям небольшими партиями, но все же все приспособились. Вы же видите, когда раздается воздушная тревога, и "шахеды" ночью атакуют Украину, то за ними охотятся по всей территории. Они используют маршруты, данные разведки, зная, где у нас есть слабые места, каким образом можно прижаться ниже к земле, использовать русла рек, как это с ракетами выходит, что усложняет работу.
Ночью работа тоже усложнена в условиях плохой видимости. Если днем "шахеды" можно сбивать стрелковым оружием, пулеметами, зенитными пушками, то ночью это, к сожалению, сделать очень тяжело, даже используя прожекторы, надо банально эту цель увидеть. Поэтому радиолокационная привязка важна в данном вопросе и поэтому это не просто. Но вы видите, что результат есть. Нужно просто больше систем ПВО, чтобы покрыть огромную территорию Украины. Кроме них желательно современные западные истребители, которые могли бы полностью справляться с ситуацией", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Владелец канала ограничил доступ к этому видео.
https://dai.ly/*******************
ОписаниеDailymotion - французский видеохостинг. По состоянию на 2017 год Dailymotion является 114-м по посещаемости сайтом мира по версии Alexa Internet. Наибольшее количество посетителей сайта из Японии и США. https://ru.wikipedia.org/wiki/Dailymotion Википедия
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0FLPTrbSTyotzsxLLS6GM-LzC1KLEksy8_Os0vJL81JSixaxKqQkZuZU5uaDRBUu7LvYeGHvhX0XNl3YcLHpwtYLuy_sAACNCGIVWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECFMQAg Основатели : https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQkopu6z0i_ynp5KLDOUaLuQuGacd95m1xtc1vQsjh2guHIwBD-SZw2tWeqto0_nz9cAm2TNK7Zk6D72INdytZ_R4SQ5UcaFZi3j6HXn2D-WZ67SV1TLQpJDT6HZAQrm8qrPtzx8uwY8B_rRDKn4f5_gXVD8zgaGEcUo60olniuBhoVyUXadc-b31aHFLwM2IMubLSFgp2ocTYf7QcldYdVsesP3XWtIorYkHogqMjTWiezpakg%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECFMQAw Benjamin Bejbaum , https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQj8O4000_j24T4NnufvwUuz96CZVsseRhfHw7z3gaJ3SL3n5SB7_Z-TSiA5mLmRCNj92VTioikvrzys5ft2h0mrFeAPUFWALfE4OamyrArOnnU-laAY_-EQ-b_WxUf0s6ITzW1zxvHGJC1EShKa6h0yZhA7y4mAy7B4wpCQEKhCvGoo5uN2Uf8D2-7uNavHUFLWX2_oWac4Rwc_wIZofHmzysdkqqjz6p4fUJSAchU6M_ge9AQ%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAnoECFMQBA Olivier Poitrey
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0FLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpixiVU9JzMypzM0HiSpc2HJhw8WmCxsULuy72Hhh74V9FzZd2ACkd1zsBwBKYFhLXwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECFEQAg Дата основания : 2005 г., https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6&si=AMnBZoFk_ppfOKgdccwTD_PVhdkg37dbl-p8zEtOPijkCaIHMhlv4GQXCjxiOxjahYJh6KbX4yOTqJHwEUHrhF4FihRDK6MnKQJInwUBcV0wMr5uOcMGfcWPrdFT_DdxImcOXlUxaGjApFJf6prFmcXz4dVIR3IBf5otKQWnkNZp-I4YyTsObDeYEL2TJ6FUTviKFIoqKJ0d&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECFEQAw Париж, Франция
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0FLMTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYJafmL2I1TknMzKnMzQeJKFzYfGHrhb0Xtl5suLDhwu6LPRf2Xuy-sFPhwpYLO4BCWy_suth0Yd_FBgAloGd9ZwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECEwQAg Генеральный директор : https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0&si=***********************************************************************-c9AJvoAQfhZwbD7P97ss4yLcsUAzffIh6WQushos6_4IbCYQoQbPLUyS9jrEGEgAHwwB4QdTCkv3dXVVXRyF9yA7pzHEXRHDh_c7o1LN1z_bMa_xxQnXoxGZ5O9_HFStl7dS-sVKBo9SMCACu4l7-Ua9FQ%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECEwQAw Максим Саада (янв. 2016 г.-)
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0DLIKLfST87PyUlNLsnMz9PPL0pPzMusSgRxiq0KEotS80oUkAUXsRqnJGbmVObmg3gKFzZf2HdhNxBvurD3woaL_QoX9l1sAApuAHJ3XNgOFGq7sONiPwAS9EQZdgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECEsQAg Головная организация : https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=Vivendi&si=AMnBZoEofOODruSEFWFjdccePwMH96ZlZt3bOiKSR9t4pqlu2FeNxPFkUcSobiOuNJ4IG0sXrhdhhQmX-*******************************************-ZU9Noi_x519KWoelECNVGcTOmi6hFodyhQnc92jQhOTSPZ8-esDwY2ud1j5w6ALZACjMfVx4MMv4UGd&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECEsQAw Vivendi
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0NLKTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYZaQmphSWJhaVpBYVL2JVTUnMzKnMzQdJKVzsuNh0YcOFjboXdl3YdGHDxQYgd8fFhgsbAJKQKMRiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECE4QAg Штаб-квартира : https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6&si=AMnBZoFk_ppfOKgdccwTD_PVhdkg37dbl-p8zEtOPijkCaIHMhlv4GQXCjxiOxjahYJh6KbX4yOTqJHwEUHrhF4FihRDK6MnKQJInwUBcV0wMr5uOcMGfcWPrdFT_DdxImcOXlUxaGjApFJf6prFmcXz4dVIR3IBf5otKQWnkNZp-I4YyTsObDeYEL2TJ6FUTviKFIoqKJ0d&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECE4QAw Париж, Франция
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECE0QAg Регистрация : Необязательная (необходима для загрузки и комментирования)
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECE8QAg Текущий статус : Работает
До речі, остання атака була достатньо тривожною для киян з правого берега: бахало так, як ніколи ( таке відчуття, що шахіди збивались вже в глибині міста ) .