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Силы ПВО научились противодействовать запускам "шахедов" с разных направлений, - Игнат

київ,дрони,шахед

Оккупанты запускают "шахеды" небольшими группами с разных направлений, поэтому противодействовать им сложнее.

Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Северные пуски - это не первый раз. Они были и с территории Беларуси, были также пуски из северных областей, то есть Брянская или Курская область. Сейчас концентрированно начали делать это по обоим направлениям небольшими партиями, но все же все приспособились. Вы же видите, когда раздается воздушная тревога, и "шахеды" ночью атакуют Украину, то за ними охотятся по всей территории. Они используют маршруты, данные разведки, зная, где у нас есть слабые места, каким образом можно прижаться ниже к земле, использовать русла рек, как это с ракетами выходит, что усложняет работу.

Ночью работа тоже усложнена в условиях плохой видимости. Если днем "шахеды" можно сбивать стрелковым оружием, пулеметами, зенитными пушками, то ночью это, к сожалению, сделать очень тяжело, даже используя прожекторы, надо банально эту цель увидеть. Поэтому радиолокационная привязка важна в данном вопросе и поэтому это не просто. Но вы видите, что результат есть. Нужно просто больше систем ПВО, чтобы покрыть огромную территорию Украины. Кроме них желательно современные западные истребители, которые могли бы полностью справляться с ситуацией", - пояснил он.

Читайте также: На Днепропетровщине уничтожены 2 беспилотника, еще один попал по частному предприятию в Днепре, возник пожар. ФОТО

Автор: 

ПВО (2729) дроны (3875) Воздушные силы (2279) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+7
Після кожного такого повідомлення як завжди щось прилітає.
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29.03.2023 17:22
+2
пора уже ******* по белокартошии, в мундире...
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29.03.2023 17:41
+1
Блогер игнат опять объявился
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29.03.2023 18:03
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Правила форума Совет форумчан
Після кожного такого повідомлення як завжди щось прилітає.
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29.03.2023 17:22 Ответить
Не бере ні так не сяк тобто навіть через VPN, ось що бачимо, плюс збоку є російський контент
Владелец канала ограничил доступ к этому видео.
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29.03.2023 18:13 Ответить
А так?

https://dai.ly/*******************
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29.03.2023 18:37 Ответить
Дякую так працює
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29.03.2023 18:41 Ответить
На 2.10 хвилині дивилися типу амурське, це добре це конспірація, але все одно в ролику багато інформації наприклад структурні схеми, яку я вважаю не можна показувати, справа не тільки в тому, що ворог бачить, але і китайці швидко можуть повторити конструкцію
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29.03.2023 19:00 Ответить
Ви якось загадково висловлюєтеся. Шо за "амурські"? До чого тут "конспірація"? Вас бентежить те, що відео не на youtube розміщене? Ну так це легко пояснити. На youtube абсолютно дебільна історія з авторськими правами та обмеженнями з ними пов'язаними. Ось чому легше залити відео на інший ресурс (інформацію про який Ви так странно тут розписали), ніж ризикувати неприємностями з правовласниками.
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29.03.2023 19:31 Ответить
Виходить, ми один одного не зрозуміли ?Шо за "амурські"? там у кутку на моніторі в меню напис NNN Амурське, це територія раші, на тій хвилині як би для прикладу розробник показав як працює пристрій і розташування на карті раші, тому я просто так сказав про конспірацію, а ви не так зрозуміли може треба було додати це
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29.03.2023 19:44 Ответить
Де Ви це видивилися??? Який монітор? Скріншот можете зробити?
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29.03.2023 19:52 Ответить
Dailymotion

ОписаниеDailymotion - французский видеохостинг. По состоянию на 2017 год Dailymotion является 114-м по посещаемости сайтом мира по версии Alexa Internet. Наибольшее количество посетителей сайта из Японии и США. https://ru.wikipedia.org/wiki/Dailymotion Википедия

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0FLPTrbSTyotzsxLLS6GM-LzC1KLEksy8_Os0vJL81JSixaxKqQkZuZU5uaDRBUu7LvYeGHvhX0XNl3YcLHpwtYLuy_sAACNCGIVWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECFMQAg Основатели : https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQkopu6z0i_ynp5KLDOUaLuQuGacd95m1xtc1vQsjh2guHIwBD-SZw2tWeqto0_nz9cAm2TNK7Zk6D72INdytZ_R4SQ5UcaFZi3j6HXn2D-WZ67SV1TLQpJDT6HZAQrm8qrPtzx8uwY8B_rRDKn4f5_gXVD8zgaGEcUo60olniuBhoVyUXadc-b31aHFLwM2IMubLSFgp2ocTYf7QcldYdVsesP3XWtIorYkHogqMjTWiezpakg%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECFMQAw Benjamin Bejbaum , https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQj8O4000_j24T4NnufvwUuz96CZVsseRhfHw7z3gaJ3SL3n5SB7_Z-TSiA5mLmRCNj92VTioikvrzys5ft2h0mrFeAPUFWALfE4OamyrArOnnU-laAY_-EQ-b_WxUf0s6ITzW1zxvHGJC1EShKa6h0yZhA7y4mAy7B4wpCQEKhCvGoo5uN2Uf8D2-7uNavHUFLWX2_oWac4Rwc_wIZofHmzysdkqqjz6p4fUJSAchU6M_ge9AQ%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAnoECFMQBA Olivier Poitrey

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0FLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpixiVU9JzMypzM0HiSpc2HJhw8WmCxsULuy72Hhh74V9FzZd2ACkd1zsBwBKYFhLXwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECFEQAg Дата основания : 2005 г., https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6&si=AMnBZoFk_ppfOKgdccwTD_PVhdkg37dbl-p8zEtOPijkCaIHMhlv4GQXCjxiOxjahYJh6KbX4yOTqJHwEUHrhF4FihRDK6MnKQJInwUBcV0wMr5uOcMGfcWPrdFT_DdxImcOXlUxaGjApFJf6prFmcXz4dVIR3IBf5otKQWnkNZp-I4YyTsObDeYEL2TJ6FUTviKFIoqKJ0d&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECFEQAw Париж, Франция

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29.03.2023 18:17 Ответить
пора уже ******* по белокартошии, в мундире...
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29.03.2023 17:41 Ответить
Блогер игнат опять объявился
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29.03.2023 18:03 Ответить
Ігнат не фартовий. Як щось ляпне, потім все йде наперекосяк.

До речі, остання атака була достатньо тривожною для киян з правого берега: бахало так, як ніколи ( таке відчуття, що шахіди збивались вже в глибині міста ) .
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29.03.2023 18:17 Ответить
Це нісенітниця . Як пво може протидіяти запускам ?
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29.03.2023 18:50 Ответить
журналісти+ідіот=якась несинітниця
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29.03.2023 22:37 Ответить
Сам придумал, сам герой.
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29.03.2023 21:23 Ответить
 
 