Сили ППО навчились протидіяти запускам "шахедів" з різних напрямків, - Ігнат
Окупанти запускають "шахеди" невеликими групами з різних напрямків, тому протидіяти їм складніше.
Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Північні пуски - це не вперше. Вони були і з території Білорусі, були також пуски із північних областей, тобто Брянська чи Курська область. Зараз концентровано почали робити це з обох напрямків невеликими партіями, але все ж всі пристосувались. Ви ж бачите, коли лунає повітряна тривога, і "шахеди" вночі атакують Україну, то за ними полюють по всій території. Вони використовують маршрути, дані розвідки, знаючи, де у нас є слабкі місця, яким чином можна притиснутись нижче до землі, використовувати русла річок, як це з ракетами виходить. Це ускладнює роботу.
Вночі робота теж ускладнена в умовах поганої видимості. Якщо вдень "шахеди" можна збивати стрілецькою зброєю, кулеметами, зенітними гарматами, то вночі це, на жаль, зробити надзвичайно важко, навіть використовуючи прожектори, треба банально цю ціль побачити. Тому радіолокаційна прив’язка важлива в даному питанні, і тому це не просто. Але ви бачите, що результат є. Потрібно просто більше систем ППО, щоб покрити величезну територію України. крім них бажано сучасні західні винищувачі, які б могли стовідсотково справлятись з ситуацією", - пояснив він.
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До речі, остання атака була достатньо тривожною для киян з правого берега: бахало так, як ніколи ( таке відчуття, що шахіди збивались вже в глибині міста ) .