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Сили ППО навчились протидіяти запускам "шахедів" з різних напрямків, - Ігнат

київ,дрони,шахед

Окупанти запускають "шахеди" невеликими групами з різних напрямків, тому протидіяти їм складніше.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Північні пуски - це не вперше. Вони були і з території Білорусі, були також пуски із північних областей, тобто Брянська чи Курська область. Зараз концентровано почали робити це з обох напрямків невеликими партіями, але все ж всі пристосувались. Ви ж бачите, коли лунає повітряна тривога, і "шахеди" вночі атакують Україну, то за ними полюють по всій території. Вони використовують маршрути, дані розвідки, знаючи, де у нас є слабкі місця, яким чином можна притиснутись нижче до землі, використовувати русла річок, як це з ракетами виходить. Це ускладнює роботу.

Вночі робота теж ускладнена в умовах поганої видимості. Якщо вдень "шахеди" можна збивати стрілецькою зброєю, кулеметами, зенітними гарматами, то вночі це, на жаль, зробити надзвичайно важко, навіть використовуючи прожектори, треба банально цю ціль побачити. Тому радіолокаційна прив’язка важлива в даному питанні, і тому це не просто. Але ви бачите, що результат є. Потрібно просто більше систем ППО, щоб покрити величезну територію України. крім них бажано сучасні західні винищувачі, які б могли стовідсотково справлятись з ситуацією", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На озброєнні ЗСУ можуть з’явитися ударні БПЛА з дальністю польоту понад 3 тис. км, - Данілов

Автор: 

ППО (3169) дрони (4656) Повітряні сили (2619) Ігнат Юрій (788)


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Після кожного такого повідомлення як завжди щось прилітає.
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29.03.2023 17:22
+2
пора уже ******* по белокартошии, в мундире...
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29.03.2023 17:41
+1
Блогер игнат опять объявился
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29.03.2023 18:03
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Правила форума Рада форумчан
Після кожного такого повідомлення як завжди щось прилітає.
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29.03.2023 17:22 Відповісти
Не бере ні так не сяк тобто навіть через VPN, ось що бачимо, плюс збоку є російський контент
Владелец канала ограничил доступ к этому видео.
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29.03.2023 18:13 Відповісти
А так?

https://dai.ly/*******************
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29.03.2023 18:37 Відповісти
Дякую так працює
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29.03.2023 18:41 Відповісти
На 2.10 хвилині дивилися типу амурське, це добре це конспірація, але все одно в ролику багато інформації наприклад структурні схеми, яку я вважаю не можна показувати, справа не тільки в тому, що ворог бачить, але і китайці швидко можуть повторити конструкцію
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29.03.2023 19:00 Відповісти
Ви якось загадково висловлюєтеся. Шо за "амурські"? До чого тут "конспірація"? Вас бентежить те, що відео не на youtube розміщене? Ну так це легко пояснити. На youtube абсолютно дебільна історія з авторськими правами та обмеженнями з ними пов'язаними. Ось чому легше залити відео на інший ресурс (інформацію про який Ви так странно тут розписали), ніж ризикувати неприємностями з правовласниками.
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29.03.2023 19:31 Відповісти
Виходить, ми один одного не зрозуміли ?Шо за "амурські"? там у кутку на моніторі в меню напис NNN Амурське, це територія раші, на тій хвилині як би для прикладу розробник показав як працює пристрій і розташування на карті раші, тому я просто так сказав про конспірацію, а ви не так зрозуміли може треба було додати це
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29.03.2023 19:44 Відповісти
Де Ви це видивилися??? Який монітор? Скріншот можете зробити?
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29.03.2023 19:52 Відповісти
Dailymotion

ОписаниеDailymotion - французский видеохостинг. По состоянию на 2017 год Dailymotion является 114-м по посещаемости сайтом мира по версии Alexa Internet. Наибольшее количество посетителей сайта из Японии и США. https://ru.wikipedia.org/wiki/Dailymotion Википедия

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0FLPTrbSTyotzsxLLS6GM-LzC1KLEksy8_Os0vJL81JSixaxKqQkZuZU5uaDRBUu7LvYeGHvhX0XNl3YcLHpwtYLuy_sAACNCGIVWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECFMQAg Основатели : https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQkopu6z0i_ynp5KLDOUaLuQuGacd95m1xtc1vQsjh2guHIwBD-SZw2tWeqto0_nz9cAm2TNK7Zk6D72INdytZ_R4SQ5UcaFZi3j6HXn2D-WZ67SV1TLQpJDT6HZAQrm8qrPtzx8uwY8B_rRDKn4f5_gXVD8zgaGEcUo60olniuBhoVyUXadc-b31aHFLwM2IMubLSFgp2ocTYf7QcldYdVsesP3XWtIorYkHogqMjTWiezpakg%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECFMQAw Benjamin Bejbaum , https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%BF%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9&si=AMnBZoG3cRyxvViEiVWeqgrn-CuWcnxp6_6_G7EH225wAKYHQj8O4000_j24T4NnufvwUuz96CZVsseRhfHw7z3gaJ3SL3n5SB7_Z-TSiA5mLmRCNj92VTioikvrzys5ft2h0mrFeAPUFWALfE4OamyrArOnnU-laAY_-EQ-b_WxUf0s6ITzW1zxvHGJC1EShKa6h0yZhA7y4mAy7B4wpCQEKhCvGoo5uN2Uf8D2-7uNavHUFLWX2_oWac4Rwc_wIZofHmzysdkqqjz6p4fUJSAchU6M_ge9AQ%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAnoECFMQBA Olivier Poitrey

https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=dailymotion+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDItyzWq0FLNTrbSzy9KT8zLrEosyczPQ-FYpeWX5qWkpixiVU9JzMypzM0HiSpc2HJhw8WmCxsULuy72Hhh74V9FzZd2ACkd1zsBwBKYFhLXwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQ6BMoAHoECFEQAg Дата основания : 2005 г., https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdcybL9fuyYTfzCATCU8erEbjsZcxQ:1680102912141&q=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6&si=AMnBZoFk_ppfOKgdccwTD_PVhdkg37dbl-p8zEtOPijkCaIHMhlv4GQXCjxiOxjahYJh6KbX4yOTqJHwEUHrhF4FihRDK6MnKQJInwUBcV0wMr5uOcMGfcWPrdFT_DdxImcOXlUxaGjApFJf6prFmcXz4dVIR3IBf5otKQWnkNZp-I4YyTsObDeYEL2TJ6FUTviKFIoqKJ0d&sa=X&ved=2ahUKEwj5i46Kt4H-AhWMUKQEHdPuAZAQmxMoAXoECFEQAw Париж, Франция

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29.03.2023 18:17 Відповісти
пора уже ******* по белокартошии, в мундире...
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29.03.2023 17:41 Відповісти
Блогер игнат опять объявился
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29.03.2023 18:03 Відповісти
Ігнат не фартовий. Як щось ляпне, потім все йде наперекосяк.

До речі, остання атака була достатньо тривожною для киян з правого берега: бахало так, як ніколи ( таке відчуття, що шахіди збивались вже в глибині міста ) .
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29.03.2023 18:17 Відповісти
Це нісенітниця . Як пво може протидіяти запускам ?
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29.03.2023 18:50 Відповісти
журналісти+ідіот=якась несинітниця
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29.03.2023 22:37 Відповісти
Сам придумал, сам герой.
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29.03.2023 21:23 Відповісти
 
 