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Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против РФ
Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Европейского Союза в отношении России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте федерального правительства Швейцарской Конфедерации.
"29 марта 2023 года Федеральный совет принял дальнейшие санкционные меры против России. Она присоединилась к Европейскому Союзу (ЕС), который... принял десятый пакет санкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что введены "гуманитарные исключения и новая возможность защищать конкретные интересы швейцарской экономики".
Новые санкционные меры вступают в силу 29 марта в 20.00.
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То ж не хочу себе обнадіювати і зараз .