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Новости Санкции против России
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Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против РФ

швейцарія

Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций Европейского Союза в отношении России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте федерального правительства Швейцарской Конфедерации.

"29 марта 2023 года Федеральный совет принял дальнейшие санкционные меры против России. Она присоединилась к Европейскому Союзу (ЕС), который... принял десятый пакет санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введены "гуманитарные исключения и новая возможность защищать конкретные интересы швейцарской экономики".

Новые санкционные меры вступают в силу 29 марта в 20.00.

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Автор: 

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Вже була інфа що хатаскрайніки дозволяють іншим країнам - продаж Україні зброї швейцарського виробництва . Що було далі , всі пам'ятають .
То ж не хочу себе обнадіювати і зараз .
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29.03.2023 21:54 Ответить
Когда такую новость закидывают в СМИ, то это значит, что они намекают позолотить ручку. Весьма немного, вполне хватит 5-10 млн евро. Притом предложение делают обеим сторонам. Кацапам, чтобы заплатили и ничего не дадут. Нам, чтобы заплатили и сразу все поставят. Это уже десятки раз и тоже самое касается всех контролируемых сливов в СМИ. Как что-то слили в СМИ, то это намек на взятку. Нужно инвестировать в швейцарский фонд по защите шоколада от подделок, которым владеет дочь какого-то чиновника, и сразу все будет.
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29.03.2023 21:59 Ответить
Слід не забувати, що Швейцарія - країна довічного нейтралітету. Де цей нейтралітет- взагалі національна ідея швейцарців (саме так). До того ж вони приймають наших біженців (хоча не зобов'язані). Тому позиція підтримки санкцій варта стриманої подяки.
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29.03.2023 22:05 Ответить
Это всё потому что они хотят что бы ещё бабосики в их банки заносили.
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29.03.2023 22:28 Ответить
 
 