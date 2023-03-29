Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій ЄС проти РФ

Швейцарія приєдналася до 10-го пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті федерального уряду Швейцарської Конфедерації.

"29 березня 2023 року Федеральна рада ухвалила подальші санкційні заходи проти росії. Вона приєдналася до Європейського Союзу (ЄС), який ... ухвалив десятий пакет санкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було запроваджено "гуманітарні винятки та нову можливість захищати конкретні інтереси швейцарської економіки".

Нові заходи набувають чинності 29 березня о 20:00.

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