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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій ЄС проти РФ

швейцарія

Швейцарія приєдналася до 10-го пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті федерального уряду Швейцарської Конфедерації.

"29 березня 2023 року Федеральна рада ухвалила подальші санкційні заходи проти росії. Вона приєдналася до Європейського Союзу (ЄС), який ... ухвалив десятий пакет санкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було запроваджено "гуманітарні винятки та нову можливість захищати конкретні інтереси швейцарської економіки".

Нові заходи набувають чинності 29 березня о 20:00.

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Автор: 

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Вже була інфа що хатаскрайніки дозволяють іншим країнам - продаж Україні зброї швейцарського виробництва . Що було далі , всі пам'ятають .
То ж не хочу себе обнадіювати і зараз .
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29.03.2023 21:54 Відповісти
Когда такую новость закидывают в СМИ, то это значит, что они намекают позолотить ручку. Весьма немного, вполне хватит 5-10 млн евро. Притом предложение делают обеим сторонам. Кацапам, чтобы заплатили и ничего не дадут. Нам, чтобы заплатили и сразу все поставят. Это уже десятки раз и тоже самое касается всех контролируемых сливов в СМИ. Как что-то слили в СМИ, то это намек на взятку. Нужно инвестировать в швейцарский фонд по защите шоколада от подделок, которым владеет дочь какого-то чиновника, и сразу все будет.
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29.03.2023 21:59 Відповісти
Слід не забувати, що Швейцарія - країна довічного нейтралітету. Де цей нейтралітет- взагалі національна ідея швейцарців (саме так). До того ж вони приймають наших біженців (хоча не зобов'язані). Тому позиція підтримки санкцій варта стриманої подяки.
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29.03.2023 22:05 Відповісти
Это всё потому что они хотят что бы ещё бабосики в их банки заносили.
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29.03.2023 22:28 Відповісти
 
 