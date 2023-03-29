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Россияне продолжают строить фортификационные сооружения в оккупированном Крыму, - Генштаб

крим

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о действиях российских оккупантов по возведению фортификаций в Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекают гражданское население".

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Автор: 

Генштаб ВС (6238) Крым (26375)


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Топ комментарии
+9
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29.03.2023 23:27
+7
У нас были укрепрайоны на Чонгаре и Перекопе с 2014 года. Их до сих пор хорошо видно на Гугл Земля. Только вот кому-то ЦНАПы там оказались гораздо нужнее укрепрайонов и минных заграждений.
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29.03.2023 23:31
+5
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29.03.2023 23:33
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От Киев за 3 дня до окопов на крымских пляжах. Это заставляет подозревать, что ***** примерно уже представляет себе чем всё закончится.
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29.03.2023 23:14 Ответить
Всё идёт по сценарию Первой мировой
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29.03.2023 23:19 Ответить
У нас были укрепрайоны на Чонгаре и Перекопе с 2014 года. Их до сих пор хорошо видно на Гугл Земля. Только вот кому-то ЦНАПы там оказались гораздо нужнее укрепрайонов и минных заграждений.
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29.03.2023 23:31 Ответить
Примеры.

46°14'21.73" С 33°37'02.68" В
46°09'29.82" С 33°36'04.36" В
45°59'52.55" С 34°32'50.26" В
...
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29.03.2023 23:45 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%96-%D1%89%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97-%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B7-%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D1%86%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83 Іноземці, що знають російський фольклор, не купують в Росії цукерок, вони пам'ятають з чого росіяни увесь час намагаються зробити цукерочку...
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29.03.2023 23:15 Ответить
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29.03.2023 23:17 Ответить
*****, через месяц крыму (внезапно) снова отрежут воду. Что ты будешь блеять лохторату, про это лучше думай, а не про фортификационные споруды.
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29.03.2023 23:19 Ответить
Росіяни продовжують будувати фортифікаційні споруди в окупованому Криму
=================
навіщо? Вони ж заважатимуть втікати!
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29.03.2023 23:27 Ответить
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29.03.2023 23:27 Ответить
ото сезон пляжний.., диво-дивне буде
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29.03.2023 23:28 Ответить
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29.03.2023 23:33 Ответить
 
 