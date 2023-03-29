Россияне продолжают строить фортификационные сооружения в оккупированном Крыму, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о действиях российских оккупантов по возведению фортификаций в Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекают гражданское население".
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+9 Павло ШОвте
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навіщо? Вони ж заважатимуть втікати!