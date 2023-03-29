Росіяни продовжують будувати фортифікаційні споруди в окупованому Криму, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо дій російських окупантів по зведенню фортифікацій в Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "В Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованої території АР Крим противник продовжує будівництво фортифікаційних споруд та окопів. До виконання робіт активно залучають цивільне населення".
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+9 Павло ШОвте
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навіщо? Вони ж заважатимуть втікати!