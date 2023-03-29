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В ближайшее время Украина получит от союзников около 200 БПМ, - Bild
По информации Bild, в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат от союзников около 200 боевых машин пехоты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Вскоре должны получить более 100 американских боевых машин пехоты M2 Bradley и 50 шведских БМП CV90, а также 40 французских легких танков AMX-10RC.
"Начинается обратный отсчет до дня X. Дня, когда мощные украинские вооруженные силы, оснащенные современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать свою страну у российских окупантов", - говорится в статье.
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+22 Yevgeny Mironov #551272
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І треба розуміти що якщо візьмемо Міражі то цього року швидше за все f16 не побачимо. А впланах мало бути оголошення в квітні про їх передачу і до кінця року на осінь повинні були бути перші. Вибір очевидний.
https://www.nta.ua/reznikov-zabrakuvav-franczuzki-vynyshhuvachi-mirazh-vony-ne-pidhodyat-********/
Нам би більше снарядів. На багато порядків більше ракет і дронів щоб могти в контрбатарейну боротьбу проти рсзв. Нам би наземних дронів із дешевих євроблях (такий собі наземний аналог копійочного fpv) які собою зберуть мінні поля (підірвавшись на них), птрк і залпи рсзв (спровокувавши їх на себе) що дасть можливість по вогневих точках відпрацювати fpv якщо це птрк, та ракетами якщо це рсзв. Інакше все це прийдеться робити м'ясом і називати це розвідка боєм.