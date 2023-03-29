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В ближайшее время Украина получит от союзников около 200 БПМ, - Bild

бмп,cv90

По информации Bild, в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат от союзников около 200 боевых машин пехоты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Вскоре должны получить более 100 американских боевых машин пехоты M2 Bradley и 50 шведских БМП CV90, а также 40 французских легких танков AMX-10RC.

"Начинается обратный отсчет до дня X. Дня, когда мощные украинские вооруженные силы, оснащенные современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать свою страну у российских окупантов", - говорится в статье.

Читайте также: БМП Marder уже направляются в Украину, - министр обороны Германии Писториус

Автор: 

оружие (10204) БМП (398)


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Топ комментарии
+22
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29.03.2023 23:43
+13
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29.03.2023 23:19
+9
Ну что ж, бронированный кулак постепенно организуется и он не для парада. Пожелаем успехов в бою....
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30.03.2023 00:31
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29.03.2023 23:19 Ответить
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29.03.2023 23:20 Ответить
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29.03.2023 23:43 Ответить
Це вже щось.
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29.03.2023 23:46 Ответить
Ще ж Норвегія 40 таких же як і Швеція обіцяла
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30.03.2023 00:00 Ответить
Що за БПМ?
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30.03.2023 00:09 Ответить
Баба Прямо на Мне
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30.03.2023 00:14 Ответить
Ну что ж, бронированный кулак постепенно организуется и он не для парада. Пожелаем успехов в бою....
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30.03.2023 00:31 Ответить
А ще 40 БМП «Marder» німецьких.
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30.03.2023 02:34 Ответить
Після новин про 100 літаків Міраж треба зробити паузу в емоціях мінімум на 1-2 дня. Якщо спростувань не буде , тоді ........... У Цензора це буває дуже часто
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30.03.2023 07:44 Ответить
Так ця новина про літаки правда. Але ми хочемо f16.

І треба розуміти що якщо візьмемо Міражі то цього року швидше за все f16 не побачимо. А впланах мало бути оголошення в квітні про їх передачу і до кінця року на осінь повинні були бути перші. Вибір очевидний.
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30.03.2023 09:28 Ответить
Не потрібні нам міражі. Принаймні, так каже рєніков:

https://www.nta.ua/reznikov-zabrakuvav-franczuzki-vynyshhuvachi-mirazh-vony-ne-pidhodyat-********/
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30.03.2023 09:58 Ответить
Звучить гарно. Але все залежить для чого їх використовувати. Для посилення армії це ок та нормально. Для контрнаступу це маловато - всього то декілька залпів із рсзв по площах під контролем бпла типу орлан і буде біда.

Нам би більше снарядів. На багато порядків більше ракет і дронів щоб могти в контрбатарейну боротьбу проти рсзв. Нам би наземних дронів із дешевих євроблях (такий собі наземний аналог копійочного fpv) які собою зберуть мінні поля (підірвавшись на них), птрк і залпи рсзв (спровокувавши їх на себе) що дасть можливість по вогневих точках відпрацювати fpv якщо це птрк, та ракетами якщо це рсзв. Інакше все це прийдеться робити м'ясом і називати це розвідка боєм.
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30.03.2023 09:25 Ответить
200 БМП - это всего где-то полторы тысячи десанта. Такая скромная численность требует филигранной проработки плана операции!
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30.03.2023 10:50 Ответить
 
 