В ближайшее время Украина получит от союзников около 200 БПМ, - Bild

По информации Bild, в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат от союзников около 200 боевых машин пехоты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Вскоре должны получить более 100 американских боевых машин пехоты M2 Bradley и 50 шведских БМП CV90, а также 40 французских легких танков AMX-10RC.

"Начинается обратный отсчет до дня X. Дня, когда мощные украинские вооруженные силы, оснащенные современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать свою страну у российских окупантов", - говорится в статье.

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