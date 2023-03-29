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Найближчим часом Україна отримає від союзників майже 200 БПМ, - Bild

бмп,cv90

За інформацією Bild, найближчим часом Збройні Сили України отримають від союзників майже 200 бойових машин піхоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За інформацією видання, ЗСУ незабаром мають отримати понад 100 американських бойових машин піхоти M2 Bradley та 50 шведських БМП CV90, а також 40 французьких легких танків AMX-10RC.

"Починається зворотний відлік до дня X. Дня, коли потужні українські збройні сили, оснащені сучасними західними системами озброєння, почнуть відвойовувати свою країну у російських окупантів", – йдеться у статті.

Також читайте: БМП Marder вже прямують до України, - міністр оборони Німеччини Пісторіус

Автор: 

зброя (7447) БМП (408)


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Топ коментарі
+22
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29.03.2023 23:43
+13
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29.03.2023 23:19
+9
Ну что ж, бронированный кулак постепенно организуется и он не для парада. Пожелаем успехов в бою....
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30.03.2023 00:31
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29.03.2023 23:19 Відповісти
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29.03.2023 23:20 Відповісти
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29.03.2023 23:43 Відповісти
Це вже щось.
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29.03.2023 23:46 Відповісти
Ще ж Норвегія 40 таких же як і Швеція обіцяла
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30.03.2023 00:00 Відповісти
Що за БПМ?
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30.03.2023 00:09 Відповісти
Баба Прямо на Мне
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30.03.2023 00:14 Відповісти
Ну что ж, бронированный кулак постепенно организуется и он не для парада. Пожелаем успехов в бою....
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30.03.2023 00:31 Відповісти
А ще 40 БМП «Marder» німецьких.
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30.03.2023 02:34 Відповісти
Після новин про 100 літаків Міраж треба зробити паузу в емоціях мінімум на 1-2 дня. Якщо спростувань не буде , тоді ........... У Цензора це буває дуже часто
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30.03.2023 07:44 Відповісти
Так ця новина про літаки правда. Але ми хочемо f16.

І треба розуміти що якщо візьмемо Міражі то цього року швидше за все f16 не побачимо. А впланах мало бути оголошення в квітні про їх передачу і до кінця року на осінь повинні були бути перші. Вибір очевидний.
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30.03.2023 09:28 Відповісти
Не потрібні нам міражі. Принаймні, так каже рєніков:

https://www.nta.ua/reznikov-zabrakuvav-franczuzki-vynyshhuvachi-mirazh-vony-ne-pidhodyat-********/
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30.03.2023 09:58 Відповісти
Звучить гарно. Але все залежить для чого їх використовувати. Для посилення армії це ок та нормально. Для контрнаступу це маловато - всього то декілька залпів із рсзв по площах під контролем бпла типу орлан і буде біда.

Нам би більше снарядів. На багато порядків більше ракет і дронів щоб могти в контрбатарейну боротьбу проти рсзв. Нам би наземних дронів із дешевих євроблях (такий собі наземний аналог копійочного fpv) які собою зберуть мінні поля (підірвавшись на них), птрк і залпи рсзв (спровокувавши їх на себе) що дасть можливість по вогневих точках відпрацювати fpv якщо це птрк, та ракетами якщо це рсзв. Інакше все це прийдеться робити м'ясом і називати це розвідка боєм.
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30.03.2023 09:25 Відповісти
200 БМП - это всего где-то полторы тысячи десанта. Такая скромная численность требует филигранной проработки плана операции!
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30.03.2023 10:50 Відповісти
 
 