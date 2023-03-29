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Найближчим часом Україна отримає від союзників майже 200 БПМ, - Bild
За інформацією Bild, найближчим часом Збройні Сили України отримають від союзників майже 200 бойових машин піхоти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За інформацією видання, ЗСУ незабаром мають отримати понад 100 американських бойових машин піхоти M2 Bradley та 50 шведських БМП CV90, а також 40 французьких легких танків AMX-10RC.
"Починається зворотний відлік до дня X. Дня, коли потужні українські збройні сили, оснащені сучасними західними системами озброєння, почнуть відвойовувати свою країну у російських окупантів", – йдеться у статті.
Топ коментарі
+22 Yevgeny Mironov #551272
показати весь коментар29.03.2023 23:43
+13 ZoV KobZona
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+9 Neftekachka Beznadega
показати весь коментар30.03.2023 00:31
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І треба розуміти що якщо візьмемо Міражі то цього року швидше за все f16 не побачимо. А впланах мало бути оголошення в квітні про їх передачу і до кінця року на осінь повинні були бути перші. Вибір очевидний.
https://www.nta.ua/reznikov-zabrakuvav-franczuzki-vynyshhuvachi-mirazh-vony-ne-pidhodyat-********/
Нам би більше снарядів. На багато порядків більше ракет і дронів щоб могти в контрбатарейну боротьбу проти рсзв. Нам би наземних дронів із дешевих євроблях (такий собі наземний аналог копійочного fpv) які собою зберуть мінні поля (підірвавшись на них), птрк і залпи рсзв (спровокувавши їх на себе) що дасть можливість по вогневих точках відпрацювати fpv якщо це птрк, та ракетами якщо це рсзв. Інакше все це прийдеться робити м'ясом і називати це розвідка боєм.