Ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, станцию невозможно защитить, - Гросси

В районе Запорожской АЭС значительно увеличилось количество войск. Станцию сейчас невозможно защитить.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Гросси посетил ЗАЭС второй раз после полномасштабного вторжения России. По его словам, целью этого визита было "из первых уст оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на объекте"

Глава МАГАТЭ отметил, что несмотря на работу группы экспертов агентства на территории станции, ситуация продолжает оставаться нестабильной.

"Очевидно, что военная активность во всем регионе растет. Поэтому станция не может быть защищена", – заявил Гросси.

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