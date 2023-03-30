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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, станцию невозможно защитить, - Гросси

аес,запорізька

В районе Запорожской АЭС значительно увеличилось количество войск. Станцию сейчас невозможно защитить.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Гросси посетил ЗАЭС второй раз после полномасштабного вторжения России. По его словам, целью этого визита было "из первых уст оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью и охраной на объекте"

Глава МАГАТЭ отметил, что несмотря на работу группы экспертов агентства на территории станции, ситуация продолжает оставаться нестабильной.

"Очевидно, что военная активность во всем регионе растет. Поэтому станция не может быть защищена", – заявил Гросси.

Читайте также: МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС, которая рассчитана на защиту станции более локально, - Гросси

Автор: 

МАГАТЭ (388) ядерная безопасность (490) Запорожская АЭС (700) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+9
І так буде допоки кацапи там сидітимуть.
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30.03.2023 11:10
+8
Когда Пи*сданет, жопой поздно вертеть будет! Война кацапстана показала, что все гроси и другие организации даром кушали черную икру! Нихрена они не могут сделать в вопросе спасения человеческой цивилизации от самой себя! они могут - вкусно кушать, надувать щеки, получать деньги и все! А когда херакнет- спасайся кто успеет!
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30.03.2023 11:14
+4
Если такая организация не может через ООН заставить агрессора покинуть станцию, от

безопасности которой зависят миллионы жизней, то такая организация миру не нужна.

Война в Украине показала всему миру, что человечество, своим безрассудством, равнодушием и

безразличием, подошло к точке невозврата, есть только два пути, либо, одуматься и начать

строить новый мир, либо заказывать поминальную молитву.
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30.03.2023 11:59
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І так буде допоки кацапи там сидітимуть.
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30.03.2023 11:10 Ответить
А коли будуть звідти виходити, то реактор обов'язково підірвуть. Це ж кацапи.
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30.03.2023 11:45 Ответить
Когда Пи*сданет, жопой поздно вертеть будет! Война кацапстана показала, что все гроси и другие организации даром кушали черную икру! Нихрена они не могут сделать в вопросе спасения человеческой цивилизации от самой себя! они могут - вкусно кушать, надувать щеки, получать деньги и все! А когда херакнет- спасайся кто успеет!
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30.03.2023 11:14 Ответить
Не понятно что он может сделать кроме констатации факта? Вот он и делает что может, поехал и увидел что там пи..ец, всё опасно, а уж европейские лидеры должны сделать свой вывод, а вывод один - поставка вооружений что бы выбить кацапов и вернуть АЭС под контроль Украине.
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30.03.2023 11:28 Ответить
Бабушка у подъезда то же делает констатацию факта, МАГАТЕ в принципе организация которая может запретить использование атомной энергетики в любой стране мира ( по крайней мере в рассказах для потребителей). а когда пришло время для действия оказывается не может! Выбить кацапов с территории атомной станции патриотично, но очень опасно! Европейские лидеры уже давно сделали свой выбор, а то что происходит сейчас, это информация для тех ( не "лидеров", а кто хочет остаться свободными людьми). Кабан который не "может" это уже не кабан!
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30.03.2023 11:41 Ответить
Пи...деть все горазды, в данном конкретном случае - какой у МАГАТЕ есть механизм решения данной проблемы?
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30.03.2023 12:02 Ответить
Так пусть и скажут! Что у институций свободного демократического мира НЕТ МЕХАНИЗМОВ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА! Вопрос! Нахрена такие институции кормить?
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30.03.2023 12:09 Ответить
Поэтому гросси в десны с представителямироссатома?
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30.03.2023 11:31 Ответить
А від кого цей Гросі зібрався захищати цю станцію? Коли станцію штурмували кадирівці, поливали свинцем та снарядами ядерний об'єкт, так ніхто і не подумва її захищати, а коли на рашистів буря надвигається, так у станції з'явилися несподівані захисники? Хай чорта у пеклі захищає - абсолютно безкарно рашисти захопили цю станцію то ж хай хоч об стіну головою б'ється цей Гросі, коли їх будуть хаймарсити на цій станції, навіть в метрі від реактора, якщо в них вистачить мізків прикриватися ним як ядерним щитом. По частинах ти будеш збирати на ЗАЕС своїх рашистів і засунь свій захист сам знає куди.
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30.03.2023 11:40 Ответить
Та ні. Тоді вони так само πзділи. Але то все одно. Всі ці організації, включно з оон, можуть лише πздіти.
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30.03.2023 11:51 Ответить
«МАГАТЕ перевів свій Центрх інцидентів та аварійних ситуацій (ЦІАС) у режим повного реагування у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС», - повідомив генеральний директор організації Рафаель Маріано Гроссі. Ось і вся рекація цього підх#йловника. В них навіть щоб πздіти язик в задницю затягнуло тоді, рти їм позатикали гроші ху#ла
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30.03.2023 12:04 Ответить
Если такая организация не может через ООН заставить агрессора покинуть станцию, от

безопасности которой зависят миллионы жизней, то такая организация миру не нужна.

Война в Украине показала всему миру, что человечество, своим безрассудством, равнодушием и

безразличием, подошло к точке невозврата, есть только два пути, либо, одуматься и начать

строить новый мир, либо заказывать поминальную молитву.
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30.03.2023 11:59 Ответить
зачем ее защищать, выгоняй руснявую ****** оттуда, и ничего ей угрожать не будет
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30.03.2023 12:41 Ответить
Непогана робота у цього Гроссі. Ні за що не відповідає, нічого зробити не може. Так тілки, трендить. Офіс у Відні (непогане місто) і зарплата мабуть чимала.
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30.03.2023 13:15 Ответить
а что если пыня реально больной на голову и когда будет умирать даст приказ взорвать станцию, чтобы забрать с собой побольше жертв
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30.03.2023 13:57 Ответить
росіяни на початку війни атакували ЗАЕС, поставивши під загрозу безпеку Європи. За такі дії рашка мала б бути виключена з усіх світових безпекових та енергетичних організацій. Утримує там війська, військову техніку і **********. Адекватних санкцій немає
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31.03.2023 00:23 Ответить
 
 