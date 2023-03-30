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Новости Война
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США не согласятся на "мирный план" Китая, играющего на руку РФ, - Госдеп

госдеп

Правительство Соединенных Штатов выступает против "мирного плана" по прекращению российско-украинской войны, который может помочь РФ в подготовке нового нападения на Украину.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем приветствовать любую страну, способную играть конструктивную роль в вопросе решения варварского нападения России на Украину, и до тех пор, пока это происходит в тесной координации с нашими украинскими партнерами. Однако важно помнить, что когда речь идет о якобы мирном предложении КНР, это в итоге зависит от Украины. Предложение, которое позволит России восстановить свои силы, что приведет к дальнейшей агрессии, безусловно, не будет для нас приемлемым", - сказал он.

Петель добавил, что США поддерживают все международные усилия по расследованию преступлений в Украине, включая расследование Международного уголовного суда, Комиссии ООН, экспертных миссий.

Читайте также: Китай положительно оценивает предложение Зеленского по переговорам между странами, но о конкретной дате речь не идет, - МИД

Автор: 

Госдепартамент США (1817) Китай (2909) россия (95326)


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Топ комментарии
+13
США не погодяться, а Зе може погодитись, вірніше не Буратіно погодиться, а папа Карло.
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30.03.2023 12:22
+12
В нам три вороги:
- росія
- команда Зе на чолі з лідором
- 73% зелекторату та ждуни росії.
І хто нам надасть ці літаки.
Можливо коли президент України буде проукраїнська людина.
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30.03.2023 12:27
+7
Головне, щоб уряд США погодив план поставок F-16 до України, краще, звісно, F-35, але не відмовимось від обох типів А планом Китаю... залишилось хіба що срацю підтерти, що ***** показово і зробив
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30.03.2023 12:07
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Китай - мир, двері, м'яч...
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30.03.2023 11:58 Ответить
Так называемый мирный план Китая, это верх лицемерия и цинизма, Китаю не отмыться от такого

позора, у Америки и Европы пока ещё есть время заставить Китай уважать международное право,

но времени очень мало, если оно будет упущено, то уже завтра полтора миллиарда

озверевших хунвейбинов вольются в стройные ряды путлеровских фашистов.
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30.03.2023 12:02 Ответить
Головне, щоб уряд США погодив план поставок F-16 до України, краще, звісно, F-35, але не відмовимось від обох типів А планом Китаю... залишилось хіба що срацю підтерти, що ***** показово і зробив
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30.03.2023 12:07 Ответить
В нам три вороги:
- росія
- команда Зе на чолі з лідором
- 73% зелекторату та ждуни росії.
І хто нам надасть ці літаки.
Можливо коли президент України буде проукраїнська людина.
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30.03.2023 12:27 Ответить
Міністерство закордонних справ Китаю озвучило «мирний план» зі своїми пропозиціями щодо припинення обстрілів московією крилатими ракетами українських міст.

Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.

Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.

Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.

І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.

Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку 500 000 тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.

За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.

Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» Володимира Люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
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30.03.2023 13:08 Ответить
Порошенко что ли?
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30.03.2023 18:56 Ответить
На даний час, а можливо за всі часи України, він найкращий проукраїнський президент.
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30.03.2023 19:44 Ответить
Ти або бовдур, або хворий.
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31.03.2023 05:37 Ответить
https://bastion.tv/sprava-ne-v-yermaku-vse-nabagato-girshe_n48237 Брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою ОП. Це вже дорого обійшлося українцям
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31.03.2023 05:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AutHYufOtDQ Обещания Порошенко . Просто вырезки его собственных речей на 7 минут.
Лечись дед сам и не нужно олигарха протягивать во власть, иначе не будет Украине никаких планов Маршалла с такими хитро сделанными порохами.
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31.03.2023 18:59 Ответить
Так олигарх платит налоги Украине, а квартал в офшорах. Нехорошо.
А зачем Порох всё "пиарится" и покупает технику и многое другое для ЗСУ, а шашлычник ничего?
Порох еще на стадионе сказал про 40 млн.$, которые Зе украл с Привата, вернее не украл, а папа Карло ему на счет положил. Все кварталовцы похихикали на сцене, а международное агентство Bloomberg доказало, что у него действительно на счёте появилось 40 млн.$, но зебилам главное барыга, который пиарится, привозя армии технику, вас это просто коробит. Я поддерживаю того, у кого я больше вижу Украины и это может быть кто угодно, но в Зеленском я вижу врага.
Еще раз напоминаю, враг моего врага, мой друг. До тебя это наверное не дойдет, иди смотри видосики и читай книги про месяца войны...
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31.03.2023 20:22 Ответить
Вот и совсем свежего. Как платятся налоги Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=_usWJn4gus8 "Рошен" и контрабанда сигарет в Европу - как работает преступная схема.
Еще раз говорю, нельзя этого коррупционного лиса запускать в курятник Украины!
Никто не будет кормить воров и мы просто потеряем план Маршалла и надежду выбраться из совка!
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01.04.2023 16:51 Ответить
Я сейчас куплю пол машины продукции рошен, пол сигарет и повезу в ЕС. Ты хоть головой иногда думай? Порох 6 млд. грн. заплатил налогов Украине, а Зе всего лиш один млн.
Дойдет до тебя?
Ладно, иди читай книгу перший місяць війни.
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01.04.2023 21:32 Ответить
Росія однозначний ворог. А далі пересмикування відверте. Команда Зе краде, толерує совдепівський варіант мобілізації, і робить чимало помилок. Але вибачте, ворог відкинутий від Києва на 600км. І не треба казати, що це виключно ЗСУ, а центральна влада проросійська. Був би на троні Яник, ви б побачили.
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30.03.2023 21:41 Ответить
Ті хто хоча б якось підтримує росію - вороги, а я дивлюсь на дії, а не на відосіки.
Ще раз нагадую, ворог мого ворога, мій друг. Пороха не любить Путін і Зе разом с такими йолопами, як ти.
Думай-те...
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31.03.2023 05:41 Ответить
США не погодяться, а Зе може погодитись, вірніше не Буратіно погодиться, а папа Карло.
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30.03.2023 12:22 Ответить
Шановний пан Дід Василь! Згоден з Вами!

Наразі в Україні узбережжя Азовського моря - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» мівіноїди в Раді за лічені дні сдали (за заявою Арестовича «про@@@лі») московітам Новоазовськ, Геническ, Скадовськ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Сєвєродонецьк, Лісічанськ та Запорізьку атомну електростанцію. 65 % міста Бахмута вже окуповано ворогом ПВК Пригожина. Орки смажять шашликі у центрі міста.

Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і Одеси.

Україна не його Мати. Для «слуги бабломойського» це «просто територія».

У Київі Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.

Цитата шостого президента річної давності з The Economist:

«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».

Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
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30.03.2023 13:09 Ответить
ага, дуже цей корупціонер в Ізраєлі потрібен, ніби там своїх не вистачає.
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30.03.2023 15:27 Ответить
Це буде останнє що він зробить!!!
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30.03.2023 16:54 Ответить
На каждую хитрую китайскую дупу у Штатов найдётся болт с резьмой М120.
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30.03.2023 13:04 Ответить
якщо тільки знайдуть в собі сили відірватися від серіалів з чіпсами з лівацького блювотіння та встати за верстат, то да.
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30.03.2023 15:28 Ответить
«лівацьке блювотиння» - це про кого?
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31.03.2023 23:07 Ответить
Змушені були навипередки це заявити, поки наш геній зеленої дипломатії не домовився з Китаєм.
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30.03.2023 13:58 Ответить
а що в цій дипломатії зеленого? як на мене ці гівно якесь інфантильне а не дипломатія, недарма вони не можуть послів набрати, мабуть порядні люди не хочуть в цьому маратися - бо зіпсуту репутацію потім вже нічим не виправити.
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30.03.2023 15:29 Ответить
Китаю глубоко поф на Украину. Он под шумок зтого кризиса мирового масштаба хочет ввести свои войска на территорию Сибири и оттяпать ее всю до Урала. Когда Сибирь будет в его распоряжении на санкции Китаю будет насрать.
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30.03.2023 16:52 Ответить
Настоящий мужчина, по кавказкой поговорке определяется тем, что он знает кто его враг!
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30.03.2023 18:35 Ответить
Боже! Бережи держдепівських бандерівців. 🙏🇺🇦🇺🇸

Поки вони при владі - ми ще існуємо.
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30.03.2023 18:55 Ответить
 
 