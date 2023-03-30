США не согласятся на "мирный план" Китая, играющего на руку РФ, - Госдеп

Правительство Соединенных Штатов выступает против "мирного плана" по прекращению российско-украинской войны, который может помочь РФ в подготовке нового нападения на Украину.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем приветствовать любую страну, способную играть конструктивную роль в вопросе решения варварского нападения России на Украину, и до тех пор, пока это происходит в тесной координации с нашими украинскими партнерами. Однако важно помнить, что когда речь идет о якобы мирном предложении КНР, это в итоге зависит от Украины. Предложение, которое позволит России восстановить свои силы, что приведет к дальнейшей агрессии, безусловно, не будет для нас приемлемым", - сказал он.

Петель добавил, что США поддерживают все международные усилия по расследованию преступлений в Украине, включая расследование Международного уголовного суда, Комиссии ООН, экспертных миссий.

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