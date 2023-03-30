США не согласятся на "мирный план" Китая, играющего на руку РФ, - Госдеп
Правительство Соединенных Штатов выступает против "мирного плана" по прекращению российско-украинской войны, который может помочь РФ в подготовке нового нападения на Украину.
Об этом заявил на брифинге первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы будем приветствовать любую страну, способную играть конструктивную роль в вопросе решения варварского нападения России на Украину, и до тех пор, пока это происходит в тесной координации с нашими украинскими партнерами. Однако важно помнить, что когда речь идет о якобы мирном предложении КНР, это в итоге зависит от Украины. Предложение, которое позволит России восстановить свои силы, что приведет к дальнейшей агрессии, безусловно, не будет для нас приемлемым", - сказал он.
Петель добавил, что США поддерживают все международные усилия по расследованию преступлений в Украине, включая расследование Международного уголовного суда, Комиссии ООН, экспертных миссий.
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позора, у Америки и Европы пока ещё есть время заставить Китай уважать международное право,
но времени очень мало, если оно будет упущено, то уже завтра полтора миллиарда
озверевших хунвейбинов вольются в стройные ряды путлеровских фашистов.
- росія
- команда Зе на чолі з лідором
- 73% зелекторату та ждуни росії.
І хто нам надасть ці літаки.
Можливо коли президент України буде проукраїнська людина.
Президент США Джо Байден, незважаючи на свою зайнятість, першим вивчив запропонований Китаєм мирний план і зазначив, що його виконання піде на користь тільки кремлю.
Фактично те, що запропонували китайці Україні на прохання путіна (а в цьому немає жодного сумніву, чиї вуха стирчать з Пекіна) - це план повільної капітуляції України, перед країною-терористом, написаний на Луб'янки людьми Колі Патрушева.
Найбільше діда кабаєва турбує інтенсивна військова допомога Заходу, США та Канади Збройним Силам України бронетехнікою, озброєнням, ************ та потужним фінансуванням. Міністерство закордонних справ України має виходити з того, що всі «плани», які пропонує кремль, це плани окупації та знищення України у ближній чи дальній перспективі. Тому до тексту плану включено пункт «про необхідність припинити постачання озброєнь Україні, оскільки це призводить до подальшої ескалації». Постачання зброї Заходом припиняться відразу, як тільки Київ погодиться на мирні переговори з Левіафанією.
І в цьому, а також у скасуванні санкцій проти агресора і мета цього лукавого плану.
Також у цьому Документі немає жодного слова про виплату московією репарацій та контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих громадян. Агресор, у світлі цього плану, не понесе відповідальності за вбивства мирних жителів Чернігова, Харкова, Охтирки, Попасної, Маріуполя, Бучі, Бородянки, Ірпеня, Макарова та Ворзеля російськими православними солдатами, за крадіжку обладнання донецьких заводів, за вивіз у залісся десятки тисяч тонн антрациту з Донбасу, за крадіжку 500 000 тонн пшениці та ячменю з Херсонських елеваторів, за бомбардування «Азовсталі» та депортацію близько мільйона громадян України на освоєння Далекого Сходу.
За попередніми підрахунками фінансових аналітиків, лише за окупацію Криму снігову нігерію очікують репарації на суму в $120-150 млрд. доларів. Збитки від бомбардувань та мінометних обстрілів міст та інфраструктури Донбасу і південного сходу України російськими «Градами», танками та мінометами ще підраховуються.
Але вже впевнено можна сказати, що кілька поколінь громадян «Великої Імперії» розраховуватимуться за «хобі» Володимира Люциферовича нападати на сусідні країни і грабувати їх.
Лечись дед сам и не нужно олигарха протягивать во власть, иначе не будет Украине никаких планов Маршалла с такими хитро сделанными порохами.
А зачем Порох всё "пиарится" и покупает технику и многое другое для ЗСУ, а шашлычник ничего?
Порох еще на стадионе сказал про 40 млн.$, которые Зе украл с Привата, вернее не украл, а папа Карло ему на счет положил. Все кварталовцы похихикали на сцене, а международное агентство Bloomberg доказало, что у него действительно на счёте появилось 40 млн.$, но зебилам главное барыга, который пиарится, привозя армии технику, вас это просто коробит. Я поддерживаю того, у кого я больше вижу Украины и это может быть кто угодно, но в Зеленском я вижу врага.
Еще раз напоминаю, враг моего врага, мой друг. До тебя это наверное не дойдет, иди смотри видосики и читай книги про месяца войны...
https://www.youtube.com/watch?v=_usWJn4gus8 "Рошен" и контрабанда сигарет в Европу - как работает преступная схема.
Еще раз говорю, нельзя этого коррупционного лиса запускать в курятник Украины!
Никто не будет кормить воров и мы просто потеряем план Маршалла и надежду выбраться из совка!
Дойдет до тебя?
Ладно, иди читай книгу перший місяць війни.
Ще раз нагадую, ворог мого ворога, мій друг. Пороха не любить Путін і Зе разом с такими йолопами, як ти.
Думай-те...
Наразі в Україні узбережжя Азовського моря - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» мівіноїди в Раді за лічені дні сдали (за заявою Арестовича «про@@@лі») московітам Новоазовськ, Геническ, Скадовськ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Сєвєродонецьк, Лісічанськ та Запорізьку атомну електростанцію. 65 % міста Бахмута вже окуповано ворогом ПВК Пригожина. Орки смажять шашликі у центрі міста.
Арлекін «щоневтік» допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові і Одеси.
Україна не його Мати. Для «слуги бабломойського» це «просто територія».
У Київі Бідося заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль.
Цитата шостого президента річної давності з The Economist:
«Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія».
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Нєтанію, до батьків.
Поки вони при владі - ми ще існуємо.