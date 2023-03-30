Китай усилит сотрудничество с армией РФ, - заявление
Китай заявил, что готов сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Россия и Китай будут работать над введением глобальных инициатив в сфере безопасности.
Кроме того, Кэфэй заявил, что "две страны будут углублять военное доверие и совместно защищать международную справедливость". Он отметил, что РФ и Китай организуют совместные военные учения, а также совместное морское и воздушное патрулирование.
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+30 Владимир Капарунин #559111
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+28 Serhiy Talatynnik
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+25 Randall Flag #387882
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Так хто там тупий, кажете?
То есть ты рад что Украине будет хреново.
молодец, товарищ майор даст тебе печеньку.
І атомна зброя в білорусі це ініціатива Китаю.
І ця війна рф проти України була зроблена за ініціативи Китаю та одобрення її Берліном який тоді розглядав рф як свою ресурсну колонію. А не як усі розказували що Китай ніби проти.
Китай хоче величі. У нього страшні комплекси та психологічні проблеми і це легко видно в їх творчості. Якщо порівнювати з рф то в Китая все ще гірше.
Ну і Берлін дав одобрення на війну своїй ресурсній колонії, бо там в Берліні були еліти (цілі клани із великим впливом та лобістами у владі) що хотіли відродження Рейху та його величі. А це можливо лише при багатополярному світу. Якщо стежили за новинами, то знаєте що прошлого року вони в паніці пробували зробити переворот в Німеччині і їх частково пересадили.
По цих же причинах Ізраїль теж на стороні рф. Це для них шанс застосувати ЯЗ і не бути покараними виставивши себе жертвою, а саме головне це відкриває для них експансію. І що весело Іран який нібито ворог Ізраїля теж виходить з ним на одній стороні. Так як Іран теж за багатополярний світ...
Окремі люди в США звичайно в курсі, але вони не займають державні посади, бо працюють на корпорації які платять на багато порядків більше як наслідок голови корпорацій знають но не мають причин займатись таким щоб не втрачати гроші, а держава і тих кого вона набрала по квоті зайняті черговим прайдом чи ще якоюсь фігнею. Ну подумаєш в їх основних союзників в ЄС намічається переворот та відродження рейху. Для непорозуміння яке отримало роботу по квоті є куди важливіша справа від якої залежить її квота, а саме провести якийсь там івент, мітинг за права меншин і так далі.
Як наслідок Афганістан просрали. Що буде в Україні уявлення не мали. На переворот в Берліні взагалі увагу не звернули. Звідки ковід навіть не догадуються і це при тому що голови корпорацій США як тільки стався витік із лабораторій в РФ так зразу ж провели через ООН "івент 201" по боротьбі із пандемією коронавірусу що якби за пару місяців до його виявлення в Ухані.
Самі можете оцінити якість тих хто робить аналітику для уряду США.
У текстi О-печатка посилить не співпрацю, а спiв-СРАЦЮ
...щоб у ************** вiдiБРАТИ поБIЛЬШЕ террiторiй - оце така спiвСРАЦЯ
В перекладi з китайського почат-ОК - СПIВ, а потiм СРАЦЯ, та й ще без вазелiна
**** Бань зна що роБИТЬ
Если начнут поставлять боеприпасы или даже оружие, то санкции против Китая однозначно надо вводить.
Вопрос нужно ставить в другой плоскости - а какую пользу может извлечь Украина из Китая?
Только в политико-пиаровских играх.
Задайте себе вопрос : КОМУ и ЗАЧЕМ адресован "мирный план" Китая?
Вот воздействовать на АДРЕСАТА этого плана - стоило бы попытаться, да хоть видосиками!
Назріває така ситуація коли народ України починає вже прозрівати, навіть фанати Боневтіка,
що щось іде не так і не туди куди треба.
Китайский дракон дутьІй, если Запад захочет то разорит Китай мгновенно.
Пусть только США опубликуют результатьІ расследования появления в мире Ковида-19. После етого миллимоньІ людей всего мира предьявлят Китаю иски о возмещении ущерба от єтой болезни и Китай сразу здохнет от вьІплат.
Кроме того, необхидимо бросить по миру клич чтобьІ никто не покупал китайское барахло, они сразу же обанкротятся и снова будут жрать по тарелке риса в день.
И понимает, что цель этой войны -- как начертано на том памятном камне о Шелонской битве -- "За объединение руси" с подчинением Украины москве ?
В Китае есть музей, куда не пускают россиян. Музей позора Китая 19 века.
Туда в первую очередь вводят и ознакамливяют с позорными фактами Китая первых лиц Китая после избрания.
Думаете китайцы забыли свой позор?
Вузькоглазою дипломатичною мовою це означає, що острови Даманські у них до Уралу. Типу - не чіпайте рашку - то наше.
Ще раз Китай&РФ спільно захищати "міжнародну справедливість".
ЗРАЗОК ХУЦПИ міждержавного рівня.
Три месяца потребовалось для того, чтобы научить их производить металл того качества, который идёт в Германии на внутренний каркас, который потом закрывается пластиком или тканью. Китайцы пустили его на внешнюю отделку. После трёх месяцев знакомый вернулся на три месяца к семье в Германию, а когда приехал обратно в Китай, пришлось начинать все сначала - как будто ничему не учил никого. И так два года.
за эти два года китайцы попытались заменять вышедшие из строя делали металлопрокатного стана своими, после чего и стан встал.
И всему этому есть хорошее объяснение. Если хотите, расскажу.
Более того, у меня есть богатый опыт работы с китайцами в университетской немецкой лаборатории. Подсиживание конкурентов, враньё, манипулирование статистическими данными, уничтожение исходных файлов с сваливание с немецким докторским титулом в сторону китайского колхоза.
Не надо преувеличивать их способности. Достаточно посмотреть на уровень их научных публикаций в тех же биотехнологиях типа cell signaling. Каменный век. Но как поднялись на компилировании, так и сдаются. Из раши тоже казалось маловероятным выведение сотен ведущих брендов и разрыв поставок нефтегаза в ЕС. Ничего, справились. В Германии. Троится два или три центра по производству процессоров для компов. С чего бы это? Все впереди
Хтось набивав кармани,використовуючи рашистські ресурси в економіці.
А китайський мотлох,який продають по всьому світу,приносить диктатурі міл'ярдні доходи.