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Новости Война
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Китай усилит сотрудничество с армией РФ, - заявление

китай,армія,китайська,китаю

Китай заявил, что готов сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй, сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Россия и Китай будут работать над введением глобальных инициатив в сфере безопасности.

Кроме того, Кэфэй заявил, что "две страны будут углублять военное доверие и совместно защищать международную справедливость". Он отметил, что РФ и Китай организуют совместные военные учения, а также совместное морское и воздушное патрулирование.

Читайте также: Действия Китая по отношению к России подорвали его нейтралитет в вопросе войны в Украине, - Сунак

Автор: 

армия РФ (19011) Китай (2909) россия (95326)


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Топ комментарии
+30
Кто бы сомневался в лицемерии этих недоносков?

Пока они за бесплатно растаскивают остатки российских природных богатств и оккупируют

восток России, они будут идти в одной упряжке с кремлёвским шизофреником, и тут у мира

не должны быть никаких иллюзий, на счёт порядочности узкоглазых дикарей.
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30.03.2023 12:10
+28
Значит начнут поставлять оружие. Ну что поздравляю США о вскармливании Китая и ЕС вскармливании Рахи вы с вашей коррупцией в верхних ешелонах заделали это вместе ура
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30.03.2023 12:10
+25
Розшифровую: дамо зброю. Може ще й м'яса підкинемо.
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30.03.2023 12:07
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Страница 2 из 2
Захід не підтримкою України виснажився (Україну тільки рік як підтримують, і ще досі деякі розгойдуються), Захід виснажився лівацькими дурними ідеями, і корупціонерами, як тільки голову зі сраку витягнуть, так одразу справи на лад підуть, зрештою ця криза не перша і не остання. Не пропали тоді, не пропадуть і зараз.
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30.03.2023 15:16 Ответить
що значить "Байден, як завжди, всереться"? Наскільки мені відомо Абрамси, Бредлі, Джавеліни, Хаймарси і навіть учорашній JDAM, який прилетів у Крим, не Україна виготовляє. Чи я щось пропустив?
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30.03.2023 12:38 Ответить
Де ленд-ліз ?
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30.03.2023 20:33 Ответить
Ты с Китаем собрался воевать?
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31.03.2023 09:58 Ответить
Война так и так будет. США с союзниками против Китая
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31.03.2023 13:34 Ответить
шо значить як завжди і що значить всереться? Ти свиня, чмо неблагодарне порахувало на скільки десятків мільярдів воєної і макрофінансової допомоги поступило в Україну за рік завдяки Байдену і попри супротив трампістів?
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30.03.2023 20:44 Ответить
А що сухумське чмо скаже?
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30.03.2023 12:34 Ответить
Абхазька макака уже мабуть запрошення в Україну відправила цьому китайському катові і людожеру від імені найзеленішого зрадника та рашистського агента. Ще потрібно запросити Кима Ченина, Іранського вождя в Україну і тоді сювсі союзники рашистів будуть в зборі, лише путлєра не вистачатиме у цій зеленій колаборантській компашці
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30.03.2023 21:04 Ответить
Мы должны вынудить запад, НАТО, США, Европу вступить в войну " в полный рост"! Вопрос как? А просто! На государственнов уровне заявить, что без серьезной поддержки подорвем все свои АЭС. Если не мы, то и кацапы не будут хозяевами на нашнй земле! А то, что заденет и остальных - ну извините, Україна понад усе!
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30.03.2023 12:37 Ответить
русня, ти навіть не здогадуєшся, як ти палишся. І навіть не в болгарському "язикє" справа.
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30.03.2023 12:39 Ответить
****** просто, что у вас в голове =(
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31.03.2023 03:46 Ответить
Спокуха, нічого нового. Китай і росія і раніше так співпрацювали, тому нічого нового. Ну не може ж Сі просто так обірвати цю співпрацю - це ж буде виглядати як реверанс у сторону Заходу, а йому навпаки потрібно шантажувати Захід та доїти ху#ла в обмін на маленькі подачки, як ця співпраця. А от робити такі нові, вирішальні та віповідальні кроки, як поставка зброї він звісно не стане, бо не стане підставлятися заради маленької вигоди від співпраці з росією, жертвуючи собою та народом, ідучи на конфлік зі Світовим лідером
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30.03.2023 12:41 Ответить
вигода від такої співпраці може бути дуже велика, а жертвувати народом? та коли комуністів обходив їх народ і взагалі будь-які жертви?
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30.03.2023 15:20 Ответить
Не може дуже велика, бо великій вигоді взятися попросту ніде - вся росія коштує дешевше за Фейсбук. А природа наділила нафтою та газом не лише росію і вигода від акції невиданої щедрості, коли росія задешево торгує природними багатствами не така вже і велика і в десятки разів менша ніж товарообіг із Заходом і тому заради якихось мільярдів сумнівної вигоди ніхто не стани втрачати трильйони.
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30.03.2023 15:35 Ответить
У Си нет другого выхода. Он не может допустить что бы ***** проиграл.
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30.03.2023 12:41 Ответить
Но и разосраться с западом тоже не может.
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30.03.2023 12:47 Ответить
Роботящий народ, но тупой
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30.03.2023 12:45 Ответить
работящий? це міф, чому тоді у них досі комунізм? роботящий з-під палки. А з-під палки навіть кацап роботящий робиться.
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30.03.2023 15:21 Ответить
"чому тоді у них досі комунізм?"
Так хто там тупий, кажете?
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30.03.2023 17:57 Ответить
а что по этому поводу может сказать боневтік янелохмнесорокдва? он хотел посмотреть глаз в глаз педофилу, теперь хотел дозвониться до китайского сируна... и придурковатый мид Украины во главе с кулёёбом молчит,,,
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30.03.2023 12:46 Ответить
Не друкуй, заразчас слова США.
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30.03.2023 16:24 Ответить
Ну вот, союз жабы и гадюки с достаточно большим ресурсным потенциалом объявил, что будет защищать международную справедливость. А с их точки зрения справедливость это как минимум демонтаж мирового порядка и претензии на половину мира, как максимум уничтожение западного демократического мира. Когда накачивали инвестициями китайских коммунистов не сильно об этом заморачивались, думали о прибылях, но это было ожидаемо, что красный дракон набрав силу, взяв захочет стать мировым гегемоном.
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30.03.2023 12:47 Ответить
ну так тоді ж було модно, та й зараз в принципі: тотальна рівність, какая_разніца, ***..ні ліволіберали, сподіваються мабуть з ілоном маском на іншу планету летіти, якщо шо.
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30.03.2023 15:23 Ответить
ну, то де хламідія із поздоровленнями для компартії китаю? де? чому мовчить? а лєнка? теж могла б щось сказати...
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30.03.2023 12:47 Ответить
На горизонті візит кровожадного вбивці і ката уйгурів, диктатора Сіня в Україну. Це буде найбільше приниження української держави - жертви московицької агресії від зеленої прокасапської влади узурпаторів.
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30.03.2023 21:10 Ответить
Пустой словесный треп. Они и так сотрудничали на уровне совместных учений и дипломатических обещаний. Толку от этого никакого. Как и вреда нам.
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30.03.2023 12:50 Ответить
Це вам так хочеться??,---- " Акула буде рада,якщо весь світ опиниться під водою " -- китайське народне прислів'я,
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30.03.2023 19:56 Ответить
Нет, не мне. Это обьективный взгляд.
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30.03.2023 20:04 Ответить
ви не можете відповідати за всіх,), так само як і я,), але Очевидне, заперечувати безглуздо,),
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30.03.2023 20:34 Ответить
Очевидно, ты в манямирке.
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30.03.2023 22:24 Ответить
сссР та Німеччина (сРалін та гітлер) теж колись співпрацювали, чим все закінчилось, добре відомо. "Гарної" співпраці вам, людожери.
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30.03.2023 12:53 Ответить
Сразу было очевидно....надеюсь Абристовичи облизывающие Китай довольны...
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30.03.2023 12:59 Ответить
пі..ри вузькоокі
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30.03.2023 13:01 Ответить
Здравый Смысл,и эти "лидеры"--понятие несовместимое!,,и я не удивлюсь,что мы,,Пока что!!!,не совсем понимаем,на пороге какого грандиозного пистеца!,,находится сегодня планета,,,к сожалению,
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30.03.2023 13:03 Ответить
Відповідь косооких на 3,14здьош тупого вечірнього мудозвона не забарилась https://censor.net/ua/news/3408764/zelenskyyi_putin_za_rik_vtratyv_vse_kytayi_bilshe_ne_hoche_yiogo_pidtrymuvaty
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30.03.2023 13:11 Ответить
Похоже для Запада Украина это один большой Бахмут. Ну вот Украина выиграли время для НАТО. И пора бы уже давать все по максимуму, особенно дальнобойное. Но то ли у них нет то ли они боятся. А Китай не упустит возможность отработать свои средства борьбы с западным оружием, испытать беспилотники. Путлеровская коалиция сформировалась - мракобесный Иран, коммуняцкая КНДР и государство-концлагерь КНР.
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30.03.2023 13:17 Ответить
Як в 41-м - ось зла сформувалась. І антипутинська коаліція теж.
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30.03.2023 16:27 Ответить
Чё там всезнающие Швецы говорят? Всё идёт по плану, кетайцы просто издеваются над Пу и помогать ну ТОЧНО не будут?
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30.03.2023 13:17 Ответить
а что тебя так радует что эксперты ошиблись? ведь Украине от этого хуже всех.
То есть ты рад что Украине будет хреново.
молодец, товарищ майор даст тебе печеньку.
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30.03.2023 20:36 Ответить
Я не рад тому, что сограждане слушают инфоциган и аферистов и на их сказки полагаются и верят.
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30.03.2023 21:59 Ответить
Китай боится повторить участь росии после победы Украины. Поэтому предпринимает какие то шаги и делает такие заявления. Но взвесив все и дальше будет взвешивать и ждать. Для китая синица важнее чем журавль. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.03.2023 13:23 Ответить
Очікувано.

І атомна зброя в білорусі це ініціатива Китаю.

І ця війна рф проти України була зроблена за ініціативи Китаю та одобрення її Берліном який тоді розглядав рф як свою ресурсну колонію. А не як усі розказували що Китай ніби проти.
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30.03.2023 13:27 Ответить
який Китаю зиск від цього?
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30.03.2023 15:22 Ответить
Новий світовий порядок. А саме Багатополярний Світ.

Китай хоче величі. У нього страшні комплекси та психологічні проблеми і це легко видно в їх творчості. Якщо порівнювати з рф то в Китая все ще гірше.

Ну і Берлін дав одобрення на війну своїй ресурсній колонії, бо там в Берліні були еліти (цілі клани із великим впливом та лобістами у владі) що хотіли відродження Рейху та його величі. А це можливо лише при багатополярному світу. Якщо стежили за новинами, то знаєте що прошлого року вони в паніці пробували зробити переворот в Німеччині і їх частково пересадили.

По цих же причинах Ізраїль теж на стороні рф. Це для них шанс застосувати ЯЗ і не бути покараними виставивши себе жертвою, а саме головне це відкриває для них експансію. І що весело Іран який нібито ворог Ізраїля теж виходить з ним на одній стороні. Так як Іран теж за багатополярний світ...
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30.03.2023 15:44 Ответить
А Штати, типу, не в курсі були ...
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30.03.2023 20:35 Ответить
Київ за 3 дня.

Окремі люди в США звичайно в курсі, але вони не займають державні посади, бо працюють на корпорації які платять на багато порядків більше як наслідок голови корпорацій знають но не мають причин займатись таким щоб не втрачати гроші, а держава і тих кого вона набрала по квоті зайняті черговим прайдом чи ще якоюсь фігнею. Ну подумаєш в їх основних союзників в ЄС намічається переворот та відродження рейху. Для непорозуміння яке отримало роботу по квоті є куди важливіша справа від якої залежить її квота, а саме провести якийсь там івент, мітинг за права меншин і так далі.

Як наслідок Афганістан просрали. Що буде в Україні уявлення не мали. На переворот в Берліні взагалі увагу не звернули. Звідки ковід навіть не догадуються і це при тому що голови корпорацій США як тільки стався витік із лабораторій в РФ так зразу ж провели через ООН "івент 201" по боротьбі із пандемією коронавірусу що якби за пару місяців до його виявлення в Ухані.

Самі можете оцінити якість тих хто робить аналітику для уряду США.
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31.03.2023 08:47 Ответить
Побачимо що з цього вийде...
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30.03.2023 13:40 Ответить
Як там зе в жопу не передумав заглядати сі.
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30.03.2023 13:43 Ответить
Это говорит о том , что вооружение , помощь кацапам.
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30.03.2023 13:49 Ответить
Китайський солдат по пояс буде в висоту середньостатистичному європейцю
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30.03.2023 13:54 Ответить
Яка різниця, по пояс, чи по груди, чи по яйця. Про рукопашні на фронті якось не чути, а з автомата і дитина може стріляти. Хоча навіщо Китаю давати х_лу солдатів, коли х_ло ще Сибір не зробив вільним від бурятів.
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30.03.2023 14:43 Ответить
Так. Тільки розмножуються вони набагато ефективніше, їх в 50 раз більше ніж нас.
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30.03.2023 15:05 Ответить
Китай посилить співпрацю з армією РФ, - заява
У текстi О-печатка посилить не співпрацю, а спiв-СРАЦЮ
...щоб у ************** вiдiБРАТИ поБIЛЬШЕ террiторiй - оце така спiвСРАЦЯ
В перекладi з китайського почат-ОК - СПIВ, а потiм СРАЦЯ, та й ще без вазелiна
**** Бань зна що роБИТЬ
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30.03.2023 14:23 Ответить
шо там жданов
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30.03.2023 14:30 Ответить
Думаю, китайцы просто торгуются. Ведь ЕС и США с союзниками активно вводят санкции на технологии. При чем не на поставку процов по большей части, а на станки для производства.
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30.03.2023 14:40 Ответить
а нема чого торгувати з тими, хто мріє вас знищити, он з рф скільки торгували, домовлялися умовляли і що? скільки вовка не годуй, ось і нема чого годувати. Прийшла пора відновляти своє виробництво, якось раніше справлялися без китайського виробництва - справляться і зараз, поменьшає нарешті нероб, які вже поколіннями живуть за рахунок соціалки. Смішно сказати, перетворили самі власними ручками цілу Європу на супермаркет з продажу китайського ширпотребу одноразового, ще й про екологію стогнуть.
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30.03.2023 14:48 Ответить
Под словом торгуется я имел в виду, что китай пытается договориться с Европой
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31.03.2023 09:47 Ответить
Надо смотреть не по словам, а по делам.

Если начнут поставлять боеприпасы или даже оружие, то санкции против Китая однозначно надо вводить.
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30.03.2023 14:40 Ответить
та вже показали і словом і ділом.
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30.03.2023 14:49 Ответить
Надо соизмерять силы, вводить санкции против первой экономики в мире себе дороже обойдётся.
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30.03.2023 14:53 Ответить
Оставьте в покое "сотрудничество", Китай - против Америки.
Вопрос нужно ставить в другой плоскости - а какую пользу может извлечь Украина из Китая?
Только в политико-пиаровских играх.
Задайте себе вопрос : КОМУ и ЗАЧЕМ адресован "мирный план" Китая?
Вот воздействовать на АДРЕСАТА этого плана - стоило бы попытаться, да хоть видосиками!
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30.03.2023 14:59 Ответить
Це виклик США які досі ведуть бізнес з рф та тими ж китайцями..
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30.03.2023 15:02 Ответить
Партнери ж.
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30.03.2023 20:36 Ответить
А що?! Нормальны такы росыяни? Хто ъх выдрызнить, детей Чингыз Хана?
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30.03.2023 15:20 Ответить
Як бачимо Китай зробив свій вибір і у власних інтересах згоден подовжити агонію Кремля аби Московія була достатньо готовою щоб впасти йому у руки добровільно як стигла груша з дерева. На жаль знов таки очікуючи, що це буде зроблено руками українців високою ціною їх життя. А щоб це було не занадто швидко буде потихеньку допомогати московитам тим самим ослаблюючи і своїх потенційних суперників з Заходу у сподіванні, що в них вже не вистачить сил, або бажання, заважати йому хозяйнувати у південно-східній Азії!!!
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30.03.2023 15:23 Ответить
Нормальна і проукраїнська влада в Україні давно сльозогіним газом би розогнала всю цю кацапську шайку лєйку з Лаври, а для прокремлівській малороській Зе владі це не варіант.
Назріває така ситуація коли народ України починає вже прозрівати, навіть фанати Боневтіка,
що щось іде не так і не туди куди треба.
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30.03.2023 15:23 Ответить
Міжнародній справедливості настає край
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30.03.2023 15:25 Ответить
Треба сказати Китаю що всі його підприємства в Україні будуть закрити у випадку військової допомоги Кацапії, але це може зробити тільки ПРОУКРАЇНСЬКА влада, а не малороська Зе влада.
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30.03.2023 15:31 Ответить
Китай нападе на росію, це пророцтво Олени Підгрушньої 2007 р
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30.03.2023 15:34 Ответить
Ребята у китайцев такая же армия как "втарая русская армея". Китайцьі никогда не воевали, один раз дернулись против Вьетнама и такой пи.... получили, что до сих помнят и больше не дергаются.
Китайский дракон дутьІй, если Запад захочет то разорит Китай мгновенно.
Пусть только США опубликуют результатьІ расследования появления в мире Ковида-19. После етого миллимоньІ людей всего мира предьявлят Китаю иски о возмещении ущерба от єтой болезни и Китай сразу здохнет от вьІплат.
Кроме того, необхидимо бросить по миру клич чтобьІ никто не покупал китайское барахло, они сразу же обанкротятся и снова будут жрать по тарелке риса в день.
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30.03.2023 15:58 Ответить
Ще тиждень-два тому повідомляли, що Potus уже розсекретив результати розслідування розвідки по Ковіду
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30.03.2023 21:16 Ответить
Ну да, ну да. То то военная кампания по обороне идет как надо. Пфф, вообще изички, подумаешь, кацапы.
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31.03.2023 03:48 Ответить
"Спільно захищати міжнародну справедливість"- я лично понимаю как- будем захватывать и пытаться спиз... чужие территории вместе..Хрюсский и китаесь-братья навек.Увы,вынужден констатировать но 20% планеты Земля населена мудаками,еще 20% грязнож... и хитрож..дикарями застрявшими в 19 веке...Ну,остальная статистика как бы и не важна дальше..Хотя,она весьма неутешительна и можно продолжать дальше
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30.03.2023 16:02 Ответить
Надеюсь, Си не такой идиот, как его дружок-вассал и понимает, что в Украине масковия воюет не с НАТО, а с Украиной?
И понимает, что цель этой войны -- как начертано на том памятном камне о Шелонской битве -- "За объединение руси" с подчинением Украины москве ?
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30.03.2023 16:28 Ответить
Об Китай вытерли ноги и плюнули в спину давеча. Мало, видимо.
В Китае есть музей, куда не пускают россиян. Музей позора Китая 19 века.
Туда в первую очередь вводят и ознакамливяют с позорными фактами Китая первых лиц Китая после избрания.
Думаете китайцы забыли свой позор?
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30.03.2023 18:40 Ответить
От і все. Сталось це, чого всі і боялись. Тепер кабздик не тільки Україні, а й Америці і Європі. На світову арену виходить новий "правитель світу" - Китай, а кацапія, як його дружбан. І цього вже назад не повернеш. Пора перекваліфіковуватись з анлійської на китайську.
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30.03.2023 19:23 Ответить
*** шо ти морозиш ******?)))
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30.03.2023 21:41 Ответить
Це, що ти,******, прчитав.
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30.03.2023 21:47 Ответить
Китай посилить співпрацю з рашкою... ага.
Вузькоглазою дипломатичною мовою це означає, що острови Даманські у них до Уралу. Типу - не чіпайте рашку - то наше.
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30.03.2023 23:23 Ответить
Після статевого акту самка богомола з'їдає свого коханого...
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31.03.2023 06:26 Ответить
Дві країни Китай&РФ будуть поглиблювати військову довіру та спільно захищати міжнародну справедливість"

Ще раз Китай&РФ спільно захищати "міжнародну справедливість".

ЗРАЗОК ХУЦПИ міждержавного рівня.
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31.03.2023 08:15 Ответить
Переведут все предприятия из Китая в Индию и закроют рынки для Китая. Китайцы такие же тупые как рашисты. Камунизьма никого ещё умнее не сделала»
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31.03.2023 08:20 Ответить
Китайці тупі? Ти був в якому небудь американському університеті? На всіх технічних спеціальностях китайці займають біля половини всіх студентів. Сам Елон Маск сказав, що конкурентами Тесли він не бачить жодну єврапейську машину лише китайську. Хто переведе виробництво в Індію? Американські компанії? А за чиї кошти? Перевести виробництво в іншу країну - це не перевести ІТ-компанію. Перестаньте будувати такі ілюзії. Китай закрив виробництво в деяких своїх регіонах під час пандемії. Що сталось у світі? В Америці дотепер потрібно чекати на новий автомобіль 2-3 місяці, а на гібриди то цлй рік. Переведут в Індію. А чи ви колись дзвонили в ІТ суппорт в Індію? Це взагалі повний треш.
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31.03.2023 15:09 Ответить
У меня был пациент, который долгие годы был ответственным за холодный прокат для Ауди - от Дуйсбурга до Дортмунда. Последние лет пять перед пенсией его сманивали к себе китайцы, и на пенсии он поехал туда поработать. В договоре в графе зарплаты китайцы оставляли ему свободное место - чтобы он сам написал сумму, лишь бы только приехал. Ну он и приехал. Холодный прокат для четырёх ведущих китайских автоконцернов. Оборудование немецкое, китайские инженеры учились в Аахенец, рабочие - в Дортмунде.
Три месяца потребовалось для того, чтобы научить их производить металл того качества, который идёт в Германии на внутренний каркас, который потом закрывается пластиком или тканью. Китайцы пустили его на внешнюю отделку. После трёх месяцев знакомый вернулся на три месяца к семье в Германию, а когда приехал обратно в Китай, пришлось начинать все сначала - как будто ничему не учил никого. И так два года.
за эти два года китайцы попытались заменять вышедшие из строя делали металлопрокатного стана своими, после чего и стан встал.
И всему этому есть хорошее объяснение. Если хотите, расскажу.
Более того, у меня есть богатый опыт работы с китайцами в университетской немецкой лаборатории. Подсиживание конкурентов, враньё, манипулирование статистическими данными, уничтожение исходных файлов с сваливание с немецким докторским титулом в сторону китайского колхоза.
Не надо преувеличивать их способности. Достаточно посмотреть на уровень их научных публикаций в тех же биотехнологиях типа cell signaling. Каменный век. Но как поднялись на компилировании, так и сдаются. Из раши тоже казалось маловероятным выведение сотен ведущих брендов и разрыв поставок нефтегаза в ЕС. Ничего, справились. В Германии. Троится два или три центра по производству процессоров для компов. С чего бы это? Все впереди
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31.03.2023 16:20 Ответить
По-перше, невже не видно, що в автомобілебудуванні іде тендеція до одноразових автомобілів (ніхто не хоче займатись ремонтом старих авто тому що це дорого. Дешевше купити новий і знову їздити без проблем 5 років. Мова йде про Мерси, Бумери,Ауді). Прикладом цьому є кулькові ручки, що писати. У 80-х стрижні продавались окремо і їх міняли у ручці, коли закінчилось чорнило. Зараз всі ручки одноразові: виписав чорнило і викинув ручку. Не принижуйте можливості Китаю. Справа в тім, що не тільки китайська якість покращується, а що і в цей час європейська якість погіршується. Чи ви знайдете багато безрблемних Мерсів 2014-2020 років випуску? В Америці більшість цих машин беруть на ліз, бо знають, що машини хоч й дорогі, але дуже проблемні і дорогі в ремонті. Ось і європейська якість.
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31.03.2023 16:44 Ответить
Війна проти України говорить про те,що співпраця з диктатурами в різних сферах рано чи пізно повернеться проти демократичного світу.Зараз українці гинуть,стримуючи натиск диктатур,це ми розраховуємось своїми життями за помилки політиків.
Хтось набивав кармани,використовуючи рашистські ресурси в економіці.
А китайський мотлох,який продають по всьому світу,приносить диктатурі міл'ярдні доходи.
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31.03.2023 08:39 Ответить
Китай и зажег войну. Слава богу, общественность поняла это и в США, и в Европе.
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31.03.2023 13:32 Ответить
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