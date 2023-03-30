Китай усилит сотрудничество с армией РФ, - заявление

Китай заявил, что готов сотрудничать с российской армией для якобы усиления стратегической коммуникации и координации.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Китая Тан Кэфэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Россия и Китай будут работать над введением глобальных инициатив в сфере безопасности.

Кроме того, Кэфэй заявил, что "две страны будут углублять военное доверие и совместно защищать международную справедливость". Он отметил, что РФ и Китай организуют совместные военные учения, а также совместное морское и воздушное патрулирование.

Читайте также: Действия Китая по отношению к России подорвали его нейтралитет в вопросе войны в Украине, - Сунак