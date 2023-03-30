Россия могла завести в Беларусь новую партию ракет, - "Беларускі Гаюн"

Российские военные могли привезти в Гомель новую партию ракет.

Я передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Как отмечается, с 25 по 30 марта в аэропорт "Гомель" прилетали четыре российских тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан". На эту активность уже обращали внимание раньше.

"И уже сегодня утром в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400. По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома "Зябровка"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродроме "Зябровка" размещаются российские военные, а также ЗРК С-300/400. Перевозка ракет для ЗРК С-300/400 в Гомельском районе фиксировалась и раньше.

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