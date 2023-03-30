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Россия могла завести в Беларусь новую партию ракет, - "Беларускі Гаюн"

с-300

Российские военные могли привезти в Гомель новую партию ракет.

Я передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Как отмечается, с 25 по 30 марта в аэропорт "Гомель" прилетали четыре российских тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан". На эту активность уже обращали внимание раньше.

"И уже сегодня утром в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (предположительно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400. По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома "Зябровка"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродроме "Зябровка" размещаются российские военные, а также ЗРК С-300/400. Перевозка ракет для ЗРК С-300/400 в Гомельском районе фиксировалась и раньше.

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Беларусь (7886) ракеты (3549) россия (95326)


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Топ комментарии
+3
Та шо ти кажеш. А кацапська авіація має імунітет проти ракет ППО?
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30.03.2023 13:38
+1
Українці - наївні люди. 20 Леопардів та 60 Мардерів не зроблять ні контрнаступ, ні наступ. Вони всі подвижні мішені для кацапської авіації.
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30.03.2023 13:29
+1
и где была та операция осенью?чего то не помогло никак)
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30.03.2023 14:06
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Гаюн вже би і міг закуярити. А то лише пі....еш.
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30.03.2023 13:24 Ответить
Українці - наївні люди. 20 Леопардів та 60 Мардерів не зроблять ні контрнаступ, ні наступ. Вони всі подвижні мішені для кацапської авіації.
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30.03.2023 13:29 Ответить
Та шо ти кажеш. А кацапська авіація має імунітет проти ракет ППО?
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30.03.2023 13:38 Ответить
и где была та операция осенью?чего то не помогло никак)
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30.03.2023 14:06 Ответить
По всій Україні повітряна тривога.
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30.03.2023 13:35 Ответить
почалась Третя світова?
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30.03.2023 13:38 Ответить
если бы ,было бы неплохо,быстро тогда русне лапти сплели,если сша и бриты начали сами норм воевать с ракетами,авиацией,флотом....а так пока ждем у моря погоды.
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30.03.2023 14:08 Ответить
Так офіційний речник Ігнат каже, що з білокацапії вже нічого не прилітає.
Лише з "брянської області"...
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30.03.2023 13:48 Ответить
і після цього той вусатий недогетьман білоруський щось там квакає на українського президента? !! підтирка путінська в вас президент, панове білоруси.
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30.03.2023 13:52 Ответить
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30.03.2023 16:04 Ответить
а дроном туди не можна стріляти,
бо бульба обідиться?
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30.03.2023 19:30 Ответить
 
 