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Новости Агрессия России против Украины
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Пропагандистку Монтян будут заочно судить за поддержку страны-агрессора

монтян

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении адвоката и блоггера Татьяны Монтян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По информации прокуратуры, ей инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"Расследованием установлено, что обвиняемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается относительно общественно-политической ситуации в Украине. Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывает военную агрессию Российской Федерации. Публично призывает к насильственному изменению или свержению конституционного изменения территории и государственной границы Украины", - подчеркивают в прокуратуре.

Досудебное расследование проводило ГСУ СБУ, оперативное сопровождение – Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

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Автор: 

Монтян (91) суд (25073) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+18
а можно её ещё и заочно расстрелять?
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30.03.2023 13:34
+14
Та ні. Це у нас у всіх реальний розмір за щокою, з такими "суддями". Нажаль.
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30.03.2023 13:55
+11
Ну засудять. А далі все за стандартним сценарієм: апеляція, постійні перенесення судових засідань, вихід під заставу, скасування попереднього вироку, вибачення.
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30.03.2023 13:41
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куда они всех сажать будут?
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30.03.2023 13:34 Ответить
Молюска знает...так що не надо)
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30.03.2023 14:20 Ответить
А скількох вже посадили в реалі?
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30.03.2023 15:12 Ответить
а можно её ещё и заочно расстрелять?
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30.03.2023 13:34 Ответить
И конфисковать имущество в сраше
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30.03.2023 13:46 Ответить
Можно. Но деньги потом))))))
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30.03.2023 14:00 Ответить
Так довго. І війна? Ще не закінчилась.
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30.03.2023 13:37 Ответить
За грати, суку монтян, з конфіскацією всього безчесно "наколядованого".
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30.03.2023 13:38 Ответить
Не завадило б створити якийсь таємний спецзагін, який би без зайвого галасу ліквідовував подібну наволоч в будь-якій країні світу.
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30.03.2023 13:38 Ответить
раньше за это некоторые израильтян и не любили, и даже успевали бояться.
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30.03.2023 14:05 Ответить
а потом россиян. Куда катимся?
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30.03.2023 14:13 Ответить
ну, израильтяне ликвидировали нацистских преступников, и прочих террористов не заморачиваясь судами, а вот Скрипаля или Литвиненко считать террористами - это как-то, мягко говоря, не то...
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30.03.2023 14:33 Ответить
Ну засудять. А далі все за стандартним сценарієм: апеляція, постійні перенесення судових засідань, вихід під заставу, скасування попереднього вироку, вибачення.
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30.03.2023 13:41 Ответить
І обов'зково мільйонна компенсація з бюджету України...
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30.03.2023 13:51 Ответить
вона поза межами України. Майже не вилазить з РФ
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30.03.2023 14:03 Ответить
Може повернутися. Вона ж адвокат і законодавство ДУЖЕ добре знає. Так що просто "пришити" їй справу не вийде...
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30.03.2023 14:08 Ответить
ее в том же марте нужно было пристрелить в Египте
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30.03.2023 13:44 Ответить
Ее только за рожу следует от людей спрятать.
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30.03.2023 13:46 Ответить
IRISHA VINNITSKAYA
@IRISHAVIN
·
18 год
У неї ЧОТИРНАДЦЯТЬ величезних земельних ділянок
Чотири заміські будинки
Два автомобілі Jaguar XF
А також, близько П'ЯТИ мільйонів гривень Готівкою
І це лише те, що Оксана зволила внести до Декларації. Реальний розмір стану судді Епель просто страшно уявити
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30.03.2023 13:48 Ответить
Реальний розмір у неї за щокою.
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30.03.2023 13:51 Ответить
Та ні. Це у нас у всіх реальний розмір за щокою, з такими "суддями". Нажаль.
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30.03.2023 13:55 Ответить
Судді повинні на неї рівнятися і брати приклад!
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30.03.2023 14:13 Ответить
Її батьків треба судити за виробництво отакого.
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30.03.2023 13:50 Ответить
На фіга фото цієї огиди перед обідом публікувати?
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30.03.2023 13:50 Ответить
Жаль. Що заочно.
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30.03.2023 13:50 Ответить
Монтян, починаючи з 2014 року, мало на голову не срала і президенту, і прокурору, і сбу, і мвс. Пізно всралися, бестолочи.
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30.03.2023 13:52 Ответить
так...з 2014 було вдосталь часу...
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30.03.2023 13:59 Ответить
Огидна тварюка Мундян!
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30.03.2023 13:57 Ответить
Мені здається що коли в країні повно прокацапського лайна на всіх щабелях, від ОП до релігійних установ, усі ці заочні засудження це імітація бурхливої діяльності і не більше як пук в калюжу...
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30.03.2023 13:58 Ответить
Конченая ****.
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30.03.2023 14:05 Ответить
Її слухали мої знайомі ще перед війною. Корінні українці. І після її відосів розповідали,що "Крим сам пішов. А росії на Донбасі не було". Але ж війна зробила їх тверезими. Це фактично та ж нацистська пропаганда,що й на росії,яка "прижилась" у нас. Як так трапилось?! І чому тільки зараз?
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30.03.2023 14:05 Ответить
там десь ще блєдина вітренчиха розгулює. "нє забудєм, нє прастім".
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30.03.2023 14:07 Ответить
Нам просто неохідний а-ля Моссад, щоб знищувати ось таку гидоту по всьому світу, яка по ньому вже розповзлась та поховалась.
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30.03.2023 14:08 Ответить
Коли дивишся на таку "гарнюню",то розумієш,чому збільшується кількість гомосексуалістів
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30.03.2023 14:29 Ответить
там сами кацапские пропагандоны вшоке с нее)
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30.03.2023 15:48 Ответить
...оце так розперло, цю дешеву, реально, кремлівську хвойду.. також "дзюдоїстку", як і *****
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30.03.2023 14:35 Ответить
розвели цих пропагандистів як тарганів..., тепер неможливо вивести...
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30.03.2023 14:59 Ответить
Хроническая игра в поддавки с Монтян и подобными ей... Пиховшек, Погребинский, Корнилов, Копатько, Ищенко, Скачко, Т.Чугаенко, М.Волгин и т.п... Никого не видят, дают спокойно сбежать, после чего "вдруг" прозревают. В Украине остался, наверно, только Михаил ВОЛГИН ("плеханов" / "дядя миша") - https://www.youtube.com/@Plehanov100
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30.03.2023 15:58 Ответить
М.ВОЛГИН: "Философия планетарного нацизма на Украине" - https://www.youtube.com/watch?v=u3GcOmE3Ndg
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30.03.2023 16:00 Ответить
Припомнилась такая тетка Штепа ... так и с этой будет 😗
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30.03.2023 19:52 Ответить
 
 