Пропагандистку Монтян будут заочно судить за поддержку страны-агрессора

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении адвоката и блоггера Татьяны Монтян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По информации прокуратуры, ей инкриминированы публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационную деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"Расследованием установлено, что обвиняемая с марта 2022 года на пропагандистских каналах систематически публично высказывается относительно общественно-политической ситуации в Украине. Идеологически обосновывая существование самопровозглашенных республик, она оправдывает военную агрессию Российской Федерации. Публично призывает к насильственному изменению или свержению конституционного изменения территории и государственной границы Украины", - подчеркивают в прокуратуре.

Досудебное расследование проводило ГСУ СБУ, оперативное сопровождение – Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

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