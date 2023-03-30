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Новости Помощь Украине
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Северная Македония передаст Украине боевые вертолеты, - местные СМИ

гелікоптер,мі-24

Македонское правительство окончательно приняло решение передать Украине боевые вертолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Fokus.

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче вертолетов между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол", – заявило правительство в Скопье.

Хотя в решении не указан тип вертолетов, глава македонского Минобороны Славянка Петровская ранее говорила о намерении передать Украине вертолеты Ми-24, которые Македония купила у Украины в 2001 году.

Известно, что из имеющихся в стране 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17 на сегодня используют только по две машины каждого типа.

Эти четыре ныне эксплуатируемых вертолета и еще четыре Ми-24В были модернизированы в последнее десятилетие в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems. Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Напомним, недавно правительство Северной Македонии подтвердило факт передачи Украине нескольких СУ-25 в августе.

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Автор: 

авиация (2819) Македония (104) Украина (44908) помощь и поддержка (864)


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Топ комментарии
+21
Країна, по суті, як Жашківський район, а таки допомагає, як може. Подяка
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30.03.2023 18:24
+15
Північній Македонії-респект...
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30.03.2023 18:21
+13
Македонія - молодці!!! А то нашому "бойовому асфальті" не дуже виходить політати....
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30.03.2023 18:38
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Північній Македонії-респект...
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30.03.2023 18:21 Ответить
👍
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30.03.2023 18:22 Ответить
Країна, по суті, як Жашківський район, а таки допомагає, як може. Подяка
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30.03.2023 18:24 Ответить
То Так воно і є,чим менша країна,тим більше розуміння і тверезого погляду, у плані ситуації, що склалася у війні України с мордором,, Респект Македонцям,
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30.03.2023 18:48 Ответить
просто у них хорошая память, когда наши вертолётчики в составе международных сил, помогали уничтожать себских гнид ватников, всё просто
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30.03.2023 19:30 Ответить
23 марта 2001 года албанские боевики продолжали обстреливать македонский город Тетово. Этот день был похожим на предыдущие - албанцы, засевшие в крепости Кале над городом, неторопливо обстреливали полицейские блокпосты, и выбить их оттуда никак не удавалось. Но вдруг в небе над Тетово появились два вертолета Ми-8. Вертолеты подошли к позициям албанцев и сделали несколько залпов. Албанские позиции замолчали, а вертолеты развернулись в направлении Скопье. Пилоты, видимо, опасались, что у боевиков есть переносные зенитно-ракетные комплексы - "стингеры" или "стрелы".

Вечером того же дня американский канал CNN заявил, что "удар по албанским повстанцам нанесли российские вертолеты с украинскими экипажами на борту". Американцы ошиблись. Украинскими были вертолеты. Незадолго до атаки Украина передала Македонии четыре Ми-8. В тот момент Украина была единственной страной, поддержавшей правительство Македонии не на словах, а на деле. А что касается самих пилотов... В македонской армии до появления этих машин авиации не было. Не было и летчиков. Мы знали, что вертолеты перегоняли украинцы, они же готовили местных пилотов. Но сделать это за несколько дней невозможно. Значит, правы были американцы, утверждавшие, что летчики из Украины участвуют в очередной балканской войне?
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30.03.2023 19:31 Ответить
Македонія - молодці!!! А то нашому "бойовому асфальті" не дуже виходить політати....
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30.03.2023 18:38 Ответить
Греки молодцы!
Понимают, кто настоящий славянин и на своей земле, а кто мокша бесполезная.
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30.03.2023 18:49 Ответить
причём тут греки? - СМ - это часть бывшей югославии и являются на 68% православными...
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30.03.2023 19:06 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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30.03.2023 19:09 Ответить
судячи з того, яка рашистські ЗМІ отдразу наввипередки написали про "старі нікому не потрібні мі-24", то це реальне підсилення.
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30.03.2023 19:17 Ответить
та і ***** з ними
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30.03.2023 22:22 Ответить
Алілуя. Нарешті це сталося.
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30.03.2023 19:28 Ответить
 
 