Северная Македония передаст Украине боевые вертолеты, - местные СМИ
Македонское правительство окончательно приняло решение передать Украине боевые вертолеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Fokus.
"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче вертолетов между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол", – заявило правительство в Скопье.
Хотя в решении не указан тип вертолетов, глава македонского Минобороны Славянка Петровская ранее говорила о намерении передать Украине вертолеты Ми-24, которые Македония купила у Украины в 2001 году.
Известно, что из имеющихся в стране 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17 на сегодня используют только по две машины каждого типа.
Эти четыре ныне эксплуатируемых вертолета и еще четыре Ми-24В были модернизированы в последнее десятилетие в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems. Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).
Напомним, недавно правительство Северной Македонии подтвердило факт передачи Украине нескольких СУ-25 в августе.
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Вечером того же дня американский канал CNN заявил, что "удар по албанским повстанцам нанесли российские вертолеты с украинскими экипажами на борту". Американцы ошиблись. Украинскими были вертолеты. Незадолго до атаки Украина передала Македонии четыре Ми-8. В тот момент Украина была единственной страной, поддержавшей правительство Македонии не на словах, а на деле. А что касается самих пилотов... В македонской армии до появления этих машин авиации не было. Не было и летчиков. Мы знали, что вертолеты перегоняли украинцы, они же готовили местных пилотов. Но сделать это за несколько дней невозможно. Значит, правы были американцы, утверждавшие, что летчики из Украины участвуют в очередной балканской войне?
Понимают, кто настоящий славянин и на своей земле, а кто мокша бесполезная.