Северная Македония передаст Украине боевые вертолеты, - местные СМИ

Македонское правительство окончательно приняло решение передать Украине боевые вертолеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание Fokus.

"Правительство рассмотрело и приняло к сведению информацию о необходимости заключить протокол о передаче вертолетов между министерствами обороны Северной Македонии и Украины и приняло соответствующий протокол", – заявило правительство в Скопье.

Хотя в решении не указан тип вертолетов, глава македонского Минобороны Славянка Петровская ранее говорила о намерении передать Украине вертолеты Ми-24, которые Македония купила у Украины в 2001 году.

Известно, что из имеющихся в стране 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17 на сегодня используют только по две машины каждого типа.

Эти четыре ныне эксплуатируемых вертолета и еще четыре Ми-24В были модернизированы в последнее десятилетие в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems. Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Напомним, недавно правительство Северной Македонии подтвердило факт передачи Украине нескольких СУ-25 в августе.

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