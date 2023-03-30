НАТО проводит военные учения в дельте Дуная, - АР

Войска НАТО проводят военно-морские и военно-воздушные учения в дельте Дуная под руководством ВМС Румынии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Маневры проходят в районе Махмудия недалеко от места, где Дунай впадает в Черное море, и вблизи границы Румынии с Молдовой и Украиной. Эти маневры являются частью серии учений под названием Sea Shield 2023 ("Морской Щит". - Ред.), которые проходят с 20 марта по 2 апреля.

В румынском командовании объяснили, что во время учений общие силы готовятся противостоять войскам условного врага, который высаживается из воздуха в районе у реки.

К участию в Sea Shield 2023 привлекли 3,4 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО, более 30 кораблей, 14 самолетов, 15 скоростных лодок и патрульных судов, а также водолазов-саперов и специалистов по защите от химических, биологических и ядерных угроз.

AP напоминает, что в феврале войска США и Франции проводили совместные учения в Румынии на военной базе "Капу-Мидия" с участием 350 человек из состава боевой группы НАТО, развернутой на румынской территории. Войска производили боевые стрельбы из реактивных установок залпового огня HIMARS.

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