НАТО проводит военные учения в дельте Дуная, - АР
Войска НАТО проводят военно-морские и военно-воздушные учения в дельте Дуная под руководством ВМС Румынии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Маневры проходят в районе Махмудия недалеко от места, где Дунай впадает в Черное море, и вблизи границы Румынии с Молдовой и Украиной. Эти маневры являются частью серии учений под названием Sea Shield 2023 ("Морской Щит". - Ред.), которые проходят с 20 марта по 2 апреля.
В румынском командовании объяснили, что во время учений общие силы готовятся противостоять войскам условного врага, который высаживается из воздуха в районе у реки.
К участию в Sea Shield 2023 привлекли 3,4 тыс. военнослужащих из 12 стран НАТО, более 30 кораблей, 14 самолетов, 15 скоростных лодок и патрульных судов, а также водолазов-саперов и специалистов по защите от химических, биологических и ядерных угроз.
AP напоминает, что в феврале войска США и Франции проводили совместные учения в Румынии на военной базе "Капу-Мидия" с участием 350 человек из состава боевой группы НАТО, развернутой на румынской территории. Войска производили боевые стрельбы из реактивных установок залпового огня HIMARS.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Певно, то є такий собі поштивий салют.