Санду одобрила отмену "молдавского языка" и введение румынского как государственного языка
Президент Молдовы Майя Санду в среду подписала закон, предусматривающий закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Санду написала в фейсбуке.
"Сегодня я промульгировала закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю", - подчеркнула она.
По словам молдавского президента, те, кто десятилетиями говорил, что граждане Молдовы говорят на "молдавском", а не на румынском языке, "преследуют только одну цель: разделить нас".
"Это происходит потому, что когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить. Те, кто пытался нас разделить, занимались не лингвистикой, а тем, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре", - подчеркнула Санду.
Ранее оппозиция Молдовы обещала обжаловать устранение упоминаний "молдавского языка" в Конституционном суде, поэтому подписанный президентом закон еще может теоретически быть отменен.
Напомним, 16 марта парламент Молдовы во втором чтении принял инициированный партией власти PAS законопроект, предусматривающий закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языка.
Согласно проекту, словосочетание "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием "румынский язык" в соответствующей грамматической форме.
Поэтому, после "технических изменений" статья конституции Молдовы по языку станет короче и будет иметь следующее содержание: "Государственным языком Республики Молдова является румынский язык".
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Держави-переможці вирішили,що буде існувати держава ,що складатиметься з двох державних утворень,і кількох народів.З домінуючим в усих сферах життя,румунським населенням.
Буває.
Як,наприклад,держави Антанти після перемоги вирішили,що 8 мільйонів українців на величезній території мають жити в одній державі з поляками,-Речі Посполитій.
Дивно,що ви не згадали,як Сфатул Церій проголосив 25 листопада 1918 про приєднання Молдовської демократичної республіки до королівства Румунія.
Певно, тому що голосування проходило буквально під дулами румунських гвинтівок та кулеметів,а деяких незгідних депутатів трішки розстріляли...
як до вас не дійде немає ніякої молдованської мови навязаної совком.
І не бачу потреби перейменовувати молдавську мову в румунську.
Чому румуни не перейменували свою мову в молдавську ?
І так.Молдавському народу в перспективі справді загрожує втрата історичної пам'яті та ідентичності.Зрештою,-й державності.
Це їхній вибір.Але на мою дилетантську думку,це не вигідно Україні.
Штучно вигаданий турецьким генштабом ?
Хай бог милує.....
Ви хоча б Вікіпедію відкриваєте ?
немає ніякої молдовської мови, як немає закарпатської львівської чи київської, діалекти це не різновид мов.
І так зараз Ви пропагуєте саме кацапські наративи, вони цим займаються ще з часу коли захопили ті землі.