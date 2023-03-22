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Санду одобрила отмену "молдавского языка" и введение румынского как государственного языка

майя,санду

Президент Молдовы Майя Санду в среду подписала закон, предусматривающий закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Санду написала в фейсбуке.

"Сегодня я промульгировала закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю", - подчеркнула она.

По словам молдавского президента, те, кто десятилетиями говорил, что граждане Молдовы говорят на "молдавском", а не на румынском языке, "преследуют только одну цель: разделить нас".

"Это происходит потому, что когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить. Те, кто пытался нас разделить, занимались не лингвистикой, а тем, как удержать Молдову в вечной национальной ссоре", - подчеркнула Санду.

Ранее оппозиция Молдовы обещала обжаловать устранение упоминаний "молдавского языка" в Конституционном суде, поэтому подписанный президентом закон еще может теоретически быть отменен.

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Напомним, 16 марта парламент Молдовы во втором чтении принял инициированный партией власти PAS законопроект, предусматривающий закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языка.

Согласно проекту, словосочетание "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием "румынский язык" в соответствующей грамматической форме.

Поэтому, после "технических изменений" статья конституции Молдовы по языку станет короче и будет иметь следующее содержание: "Государственным языком Республики Молдова является румынский язык".

Автор: 

Молдова (1867) Румыния (1086) язык (3777) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+23
Так Румунія це і є об'єднана: Молдова, Валахія і Трансільванія.
Більша частина Молдови вже давно в Румунії, і столиця Молдови Ясси- також.
До речі Баварія і Пруссія також об'єдналися і утворили Німеччину. І у них не баварський чи прусський а німецька мова.
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22.03.2023 18:59
+19
Да присоеденяйтесь уже к Румынии на правах автономии и не лохматьте бабушку. Сразу оказываетесь и в НАТО и в ЕС со всеми привилегиями.
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22.03.2023 18:55
+18
Супер,давно пора!Молдовани це румуни!!!
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22.03.2023 18:42
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Страница 2 из 2
Ага. То есть Александру Ион Куза, будучи правителем Молдовы, анексировал Молдову и создал даже ещё не Румынию как единое государство, а об'единенные принципаты Молдовы и Валахии? Я правильно вас понял?) Только вот что интересно, Бессарабия тут при чем, если ее ещё в 1812 году империя оттяпала от Молдовы? То есть матушка расея спасла бессарабию от аннексии Валахами? И вот ещё один аспект... В российской империи население Бессарабии именовалась румынами. И языком населения Бессарабии был румынский
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22.03.2023 23:18 Ответить
Ні,ви невірно мене зрозуміли.
Держави-переможці вирішили,що буде існувати держава ,що складатиметься з двох державних утворень,і кількох народів.З домінуючим в усих сферах життя,румунським населенням.
Буває.
Як,наприклад,держави Антанти після перемоги вирішили,що 8 мільйонів українців на величезній території мають жити в одній державі з поляками,-Речі Посполитій.
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22.03.2023 23:39 Ответить
В російській імперії русинів-українців називали хохлами і малоросами.
Дивно,що ви не згадали,як Сфатул Церій проголосив 25 листопада 1918 про приєднання Молдовської демократичної республіки до королівства Румунія.
Певно, тому що голосування проходило буквально під дулами румунських гвинтівок та кулеметів,а деяких незгідних депутатів трішки розстріляли...
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22.03.2023 23:49 Ответить
Ага. И про героического молодого коммуниста Павла Ткаченко ещё расскажите, который был зверски застрелен фошиздами от сфатул цэрий)
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22.03.2023 23:56 Ответить
Ну то есть вы твердо убеждены, что бессарабцы мечтали жить в составе прекрасного и могучего СССР, поскольку именно СССР подарил им топоним Молдова. А как не стало СССР бессарабия, не бывшая за всю свою историю ни одного дня самостоятельным государством, решила создать республику) Ясно всё.
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23.03.2023 00:01 Ответить
ок, по вашому США втратили а точніше і не мали ідентичності, а народ дамбаса таки має свою мову
як до вас не дійде немає ніякої молдованської мови навязаної совком.
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22.03.2023 21:19 Ответить
По моєму,молдавани й румуни,-два різних народи,нехай і обидва цих народи ,з певних історичних причин розмовляють двома діалектами однієї мови.
І не бачу потреби перейменовувати молдавську мову в румунську.
Чому румуни не перейменували свою мову в молдавську ?
І так.Молдавському народу в перспективі справді загрожує втрата історичної пам'яті та ідентичності.Зрештою,-й державності.
Це їхній вибір.Але на мою дилетантську думку,це не вигідно Україні.
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22.03.2023 22:30 Ответить
Вообще то синтагма "румынский язык" появилась задолго до об'единения румынских княжеств в единое государство. Письмо купца Някшу (16 век) - так и написано, Земля румынская. То есть топоним Румыния не на пустом месте возник. Его не сочинили, он существовал веками как определение княжеств, об'единенных общей историей и языком) наверное так же, как и нынешних украинских земель, имевших исторически различные политические устройства)
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22.03.2023 22:56 Ответить
Цікаво,на якому місці виник топонім Молдова,Молдава ?
Штучно вигаданий турецьким генштабом ?
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22.03.2023 23:32 Ответить
Это вы хотите советские нарративы мне сейчас воспроизвести про собаку молду или реку молду?) Не надо, пожалуйста, мне это в СССР надоело. Топоним Молдова - это со времён существования Дакии. Молто Дава - большая крепость, большой город. Построение, как у многих дакских наименований - ачи Дава, дусидава и т.д.) А турецкий генштаб, извините, при чем?
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22.03.2023 23:53 Ответить
И ещё. Как отдельное княжество, задолго до набега османов, молдавское княжество называлось Молдовлахией. Ну это так, к вашим словам об аннексии Молдовы. Я искренне надеюсь, что советские и нынешние российские нарративы вы воспроизводите по незнанию. Ну или по советским учебникам, по искреннему, так сказать, заблуждению.
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23.03.2023 00:07 Ответить
Молодовлахія ????
Хай бог милує.....
Ви хоча б Вікіпедію відкриваєте ?
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23.03.2023 01:04 Ответить
Нет, Википедию не читаю и вам не советую. Если интересуетесь, то так, на вскидку, есть солидный исторический труд Gheorghe Gherghe "Moldovlahia. Întemeiere și întregire". Не знаю, найдете ли на русском.
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23.03.2023 13:00 Ответить
И ещё по поводу "хай бог милуе". Не помилует) Наименование молдовлахия впервые упоминается в 1241 году в переписке влахо-булгарского царя Иоана Калимана Асана. ("Ober die Abstamung der Rumanen". *******, 1880),
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23.03.2023 13:10 Ответить
я вас зрозумів, тобто існування державності залежить тільки від назви мови....
немає ніякої молдовської мови, як немає закарпатської львівської чи київської, діалекти це не різновид мов.
І так зараз Ви пропагуєте саме кацапські наративи, вони цим займаються ще з часу коли захопили ті землі.
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22.03.2023 23:58 Ответить
Які наративи ? Що молдавський народ має власну культуру,традиції,історичну пам'ять,та державність,й навіть тотальна румунізація не змогла побороти цю окремішність ?
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23.03.2023 01:08 Ответить
Кремль, яростно стремившийся разделить румынский народ, в бешенстве. Решение Молдовы - еще один шаг на пути к объединению и стиранию границ в рамках единой цивилизованной Европы.
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23.03.2023 03:40 Ответить
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