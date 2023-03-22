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Санду схвалила скасування "молдовської мови" та запровадження румунської, як державної мови

майя,санду

Президентка Молдови Мая Санду в середу підписала закон, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президентка Санду написала у фейсбуці.

"Сьогодні я промульгувала закон, який підтверджує історичну і незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська. Я хочу, щоб румунська мова об'єднувала всіх нас, хто живе тут і любить цю землю", – наголосила вона.

За словами молдовської президентки, ті, хто десятиліттями говорив, що громадяни Молдови говорять "молдовською", а не румунською мовою, "переслідують лише одну мету: розділити нас".

"Це відбувається тому, що коли ви розділили націю, вам легше підпорядкувати і контролювати її. Розділений народ не є об'єднаною силою, яка може себе захистити. Ті, хто намагався нас розділити, переймалися не лінгвістикою, а тим, як утримати Молдову у вічній національній сварці", – підкреслила Санду.

Раніше опозиція Молдови обіцяла оскаржити усунення згадок про "молдовську мову" в Конституційному суді, тож підписаний президенткою закон ще може теоретично бути скасований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Молдові скасували "молдовську мову"

Нагадаємо, 16 березня парламент Молдови у другому читанні ухвалив ініційований партією влади PAS законопроєкт, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.

Згідно з проєктом, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова" у відповідній граматичній формі.

Тож, після "технічних змін" стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".

Автор: 

Молдова (2063) Румунія (1156) мова (739) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+23
Так Румунія це і є об'єднана: Молдова, Валахія і Трансільванія.
Більша частина Молдови вже давно в Румунії, і столиця Молдови Ясси- також.
До речі Баварія і Пруссія також об'єдналися і утворили Німеччину. І у них не баварський чи прусський а німецька мова.
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22.03.2023 18:59
+19
Да присоеденяйтесь уже к Румынии на правах автономии и не лохматьте бабушку. Сразу оказываетесь и в НАТО и в ЕС со всеми привилегиями.
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22.03.2023 18:55
+18
Супер,давно пора!Молдовани це румуни!!!
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22.03.2023 18:42
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Ага. То есть Александру Ион Куза, будучи правителем Молдовы, анексировал Молдову и создал даже ещё не Румынию как единое государство, а об'единенные принципаты Молдовы и Валахии? Я правильно вас понял?) Только вот что интересно, Бессарабия тут при чем, если ее ещё в 1812 году империя оттяпала от Молдовы? То есть матушка расея спасла бессарабию от аннексии Валахами? И вот ещё один аспект... В российской империи население Бессарабии именовалась румынами. И языком населения Бессарабии был румынский
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22.03.2023 23:18 Відповісти
Ні,ви невірно мене зрозуміли.
Держави-переможці вирішили,що буде існувати держава ,що складатиметься з двох державних утворень,і кількох народів.З домінуючим в усих сферах життя,румунським населенням.
Буває.
Як,наприклад,держави Антанти після перемоги вирішили,що 8 мільйонів українців на величезній території мають жити в одній державі з поляками,-Речі Посполитій.
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22.03.2023 23:39 Відповісти
В російській імперії русинів-українців називали хохлами і малоросами.
Дивно,що ви не згадали,як Сфатул Церій проголосив 25 листопада 1918 про приєднання Молдовської демократичної республіки до королівства Румунія.
Певно, тому що голосування проходило буквально під дулами румунських гвинтівок та кулеметів,а деяких незгідних депутатів трішки розстріляли...
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22.03.2023 23:49 Відповісти
Ага. И про героического молодого коммуниста Павла Ткаченко ещё расскажите, который был зверски застрелен фошиздами от сфатул цэрий)
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22.03.2023 23:56 Відповісти
Ну то есть вы твердо убеждены, что бессарабцы мечтали жить в составе прекрасного и могучего СССР, поскольку именно СССР подарил им топоним Молдова. А как не стало СССР бессарабия, не бывшая за всю свою историю ни одного дня самостоятельным государством, решила создать республику) Ясно всё.
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23.03.2023 00:01 Відповісти
ок, по вашому США втратили а точніше і не мали ідентичності, а народ дамбаса таки має свою мову
як до вас не дійде немає ніякої молдованської мови навязаної совком.
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22.03.2023 21:19 Відповісти
По моєму,молдавани й румуни,-два різних народи,нехай і обидва цих народи ,з певних історичних причин розмовляють двома діалектами однієї мови.
І не бачу потреби перейменовувати молдавську мову в румунську.
Чому румуни не перейменували свою мову в молдавську ?
І так.Молдавському народу в перспективі справді загрожує втрата історичної пам'яті та ідентичності.Зрештою,-й державності.
Це їхній вибір.Але на мою дилетантську думку,це не вигідно Україні.
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22.03.2023 22:30 Відповісти
Вообще то синтагма "румынский язык" появилась задолго до об'единения румынских княжеств в единое государство. Письмо купца Някшу (16 век) - так и написано, Земля румынская. То есть топоним Румыния не на пустом месте возник. Его не сочинили, он существовал веками как определение княжеств, об'единенных общей историей и языком) наверное так же, как и нынешних украинских земель, имевших исторически различные политические устройства)
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22.03.2023 22:56 Відповісти
Цікаво,на якому місці виник топонім Молдова,Молдава ?
Штучно вигаданий турецьким генштабом ?
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22.03.2023 23:32 Відповісти
Это вы хотите советские нарративы мне сейчас воспроизвести про собаку молду или реку молду?) Не надо, пожалуйста, мне это в СССР надоело. Топоним Молдова - это со времён существования Дакии. Молто Дава - большая крепость, большой город. Построение, как у многих дакских наименований - ачи Дава, дусидава и т.д.) А турецкий генштаб, извините, при чем?
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22.03.2023 23:53 Відповісти
И ещё. Как отдельное княжество, задолго до набега османов, молдавское княжество называлось Молдовлахией. Ну это так, к вашим словам об аннексии Молдовы. Я искренне надеюсь, что советские и нынешние российские нарративы вы воспроизводите по незнанию. Ну или по советским учебникам, по искреннему, так сказать, заблуждению.
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23.03.2023 00:07 Відповісти
Молодовлахія ????
Хай бог милує.....
Ви хоча б Вікіпедію відкриваєте ?
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23.03.2023 01:04 Відповісти
Нет, Википедию не читаю и вам не советую. Если интересуетесь, то так, на вскидку, есть солидный исторический труд Gheorghe Gherghe "Moldovlahia. Întemeiere și întregire". Не знаю, найдете ли на русском.
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23.03.2023 13:00 Відповісти
И ещё по поводу "хай бог милуе". Не помилует) Наименование молдовлахия впервые упоминается в 1241 году в переписке влахо-булгарского царя Иоана Калимана Асана. ("Ober die Abstamung der Rumanen". *******, 1880),
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23.03.2023 13:10 Відповісти
я вас зрозумів, тобто існування державності залежить тільки від назви мови....
немає ніякої молдовської мови, як немає закарпатської львівської чи київської, діалекти це не різновид мов.
І так зараз Ви пропагуєте саме кацапські наративи, вони цим займаються ще з часу коли захопили ті землі.
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22.03.2023 23:58 Відповісти
Які наративи ? Що молдавський народ має власну культуру,традиції,історичну пам'ять,та державність,й навіть тотальна румунізація не змогла побороти цю окремішність ?
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23.03.2023 01:08 Відповісти
Кремль, яростно стремившийся разделить румынский народ, в бешенстве. Решение Молдовы - еще один шаг на пути к объединению и стиранию границ в рамках единой цивилизованной Европы.
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23.03.2023 03:40 Відповісти
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