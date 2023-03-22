Санду схвалила скасування "молдовської мови" та запровадження румунської, як державної мови
Президентка Молдови Мая Санду в середу підписала закон, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президентка Санду написала у фейсбуці.
"Сьогодні я промульгувала закон, який підтверджує історичну і незаперечну істину: державною мовою Республіки Молдова є румунська. Я хочу, щоб румунська мова об'єднувала всіх нас, хто живе тут і любить цю землю", – наголосила вона.
За словами молдовської президентки, ті, хто десятиліттями говорив, що громадяни Молдови говорять "молдовською", а не румунською мовою, "переслідують лише одну мету: розділити нас".
"Це відбувається тому, що коли ви розділили націю, вам легше підпорядкувати і контролювати її. Розділений народ не є об'єднаною силою, яка може себе захистити. Ті, хто намагався нас розділити, переймалися не лінгвістикою, а тим, як утримати Молдову у вічній національній сварці", – підкреслила Санду.
Раніше опозиція Молдови обіцяла оскаржити усунення згадок про "молдовську мову" в Конституційному суді, тож підписаний президенткою закон ще може теоретично бути скасований.
Нагадаємо, 16 березня парламент Молдови у другому читанні ухвалив ініційований партією влади PAS законопроєкт, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.
Згідно з проєктом, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова" у відповідній граматичній формі.
Тож, після "технічних змін" стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".
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Держави-переможці вирішили,що буде існувати держава ,що складатиметься з двох державних утворень,і кількох народів.З домінуючим в усих сферах життя,румунським населенням.
Буває.
Як,наприклад,держави Антанти після перемоги вирішили,що 8 мільйонів українців на величезній території мають жити в одній державі з поляками,-Речі Посполитій.
Дивно,що ви не згадали,як Сфатул Церій проголосив 25 листопада 1918 про приєднання Молдовської демократичної республіки до королівства Румунія.
Певно, тому що голосування проходило буквально під дулами румунських гвинтівок та кулеметів,а деяких незгідних депутатів трішки розстріляли...
як до вас не дійде немає ніякої молдованської мови навязаної совком.
І не бачу потреби перейменовувати молдавську мову в румунську.
Чому румуни не перейменували свою мову в молдавську ?
І так.Молдавському народу в перспективі справді загрожує втрата історичної пам'яті та ідентичності.Зрештою,-й державності.
Це їхній вибір.Але на мою дилетантську думку,це не вигідно Україні.
Штучно вигаданий турецьким генштабом ?
Хай бог милує.....
Ви хоча б Вікіпедію відкриваєте ?
немає ніякої молдовської мови, як немає закарпатської львівської чи київської, діалекти це не різновид мов.
І так зараз Ви пропагуєте саме кацапські наративи, вони цим займаються ще з часу коли захопили ті землі.