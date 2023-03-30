Россия атакует с севера "Шахедами", Харьков - под обстрелом С-300, - Воздушные силы
Вечером 30 марта Россия атаковала северные области Украины дронами-камикадзе, также оккупанты обстреливают Харьков ракетами из С-300.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.
"Примерно до десятка "Шахедов" залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области", - сообщил Игнат.
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+17 Eugene Boyko #535329
показать весь комментарий30.03.2023 22:40
+13 Павло Бубенко #551281
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+11 Игорь Голыш
показать весь комментарий30.03.2023 22:44
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В общем - вполне себе такой истребитель дронов, которому сделать это будет более чем просто. Учитывая наличие радаров и второго члена экипажа, ...
Такі літачки з радаром захистили Великобританію від крилатих ракет Фау-1
Максимальная скорость: 278 км/ч
Із ********** 😡
Тому, щоби при обстрілі Харкова на ці ракети не спрацьовувала система ППО на прикордонній лінії, ворог автоматичний режим спрацювання системи ППО відключає, його оператори попереджаються про проліт ракет, а для убезпечення від випадкового спрацювання зустрічні пуски блокуються.
От в цей момент в секторі проходження ракет, які атакують Харків, виникає діра у захисті системи ППО ворога, якою й слід скористатись.
Принаймні безперешкодний проліт ударних дронів-камікадзе для завдання удару-відплати гарантований.