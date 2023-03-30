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Новости Война
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Россия атакует с севера "Шахедами", Харьков - под обстрелом С-300, - Воздушные силы

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Вечером 30 марта Россия атаковала северные области Украины дронами-камикадзе, также оккупанты обстреливают Харьков ракетами из С-300.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно до десятка "Шахедов" залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области", - сообщил Игнат.

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Автор: 

Харьков (7437) дроны (3834) Воздушные силы (2241)


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Топ комментарии
+17
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30.03.2023 22:40
+13
Уся надія на "Петріот". Ракети з цього комплексу у змозі поражати рашистські С-300, час підльоту яких до Харкова становить усього 40 секунд! Ну і головне - цей жах з обстрілами міста-мільйонника буде продовжуватися рівно до тих пір, поки сусідній Бєлгород не буде отримувати адекватну відповідь! Оскільки на війні завжди діє залізний принцип - "кров-за кров, смерть-за смерть"! І поки він з нашого боку не діє - жахіття мирних мешканців буде продовжуватися!
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30.03.2023 22:43
+11
Да довбаніть вже по тому Бєлгороду! - Самі ж просять!)))
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30.03.2023 22:44
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це мстя за лавру і посилання "монахов к монахам"
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30.03.2023 22:40 Ответить
https://alerts.in.ua/ карта триво
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30.03.2023 22:42 Ответить
Скорее ето благодарность за то что рашку всю жизнь спасали и от голода и от окупантов. Вместо того чтобы дать рашиста сдохнуть или сожрать самим себя революциями.
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30.03.2023 22:49 Ответить
не допомагай русскім, вони ще помстяться
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31.03.2023 08:55 Ответить
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30.03.2023 22:40 Ответить
********.
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30.03.2023 22:43 Ответить
Уся надія на "Петріот". Ракети з цього комплексу у змозі поражати рашистські С-300, час підльоту яких до Харкова становить усього 40 секунд! Ну і головне - цей жах з обстрілами міста-мільйонника буде продовжуватися рівно до тих пір, поки сусідній Бєлгород не буде отримувати адекватну відповідь! Оскільки на війні завжди діє залізний принцип - "кров-за кров, смерть-за смерть"! І поки він з нашого боку не діє - жахіття мирних мешканців буде продовжуватися!
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30.03.2023 22:43 Ответить
Да довбаніть вже по тому Бєлгороду! - Самі ж просять!)))
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30.03.2023 22:44 Ответить
Долбят по Белгороду и области регулярно, в том числе пол часа назад гасили....
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30.03.2023 23:02 Ответить
куйово гасили раз прилетело шесть штук ..
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30.03.2023 23:10 Ответить
Ну как могут)
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30.03.2023 23:16 Ответить
сделай лучше, если не нравится.
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31.03.2023 00:07 Ответить
сделай хуже , если нравится.
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31.03.2023 00:54 Ответить
Долбанули. 9 раз
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30.03.2023 23:21 Ответить
А шо поможет?
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31.03.2023 01:25 Ответить


В общем - вполне себе такой истребитель дронов, которому сделать это будет более чем просто. Учитывая наличие радаров и второго члена экипажа, ...
Такі літачки з радаром захистили Великобританію від крилатих ракет Фау-1
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30.03.2023 22:45 Ответить
он сейчас стоит как пять F35-х.....
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30.03.2023 23:13 Ответить
тоді цілком підійде і ось цей за 500 тис дол
Максимальная скорость: 278 км/ч

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31.03.2023 01:57 Ответить
Если я правильно понимаю, там пулеметы/пушки стоят? То есть надо с близкого расстояния сбивать. Как то в Винницкой области уже потеряли самолет, когда пытались так шахеды сбивать. Хорошо хоть пилот выжил.
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30.03.2023 23:24 Ответить
то був Міг-29 - надто швидкий для мопедів
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31.03.2023 01:58 Ответить
кацапы тупые. Западные системы ПВО отлично распознают уголковые отражатели на воздушных шарах, и их отличие от крылатых ракет и ударных БПЛА. Тем не менее, лучше на время их атаки уйти в укрытие
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30.03.2023 22:51 Ответить
Питання тільки у кількості ракет до ******** європейських систем ППО, які Україні надали
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30.03.2023 22:56 Ответить
ракета пригодится для более приоритетной цели. Это сетецентрическая система. Целеуказание передается ближайшей установке, которая может поразить цель, возможно менее деньгозатратными средствами. ЗУ-32 например, спаренный пулемет Максим тоже сгодится
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30.03.2023 23:29 Ответить
Мабуть шахеди летять від русоб@лядів
Із ********** 😡
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30.03.2023 23:30 Ответить
Не оскорбляй белорусов.
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31.03.2023 01:27 Ответить
Перероблені зенітні ракети С-300, якими після відігнання від Харкова рашисти стали обстрілювати місто, не містять в собі маяків "свій-чужий" - другого штриха мітки цілі для розпізнавання ворожими КБУ-РЛС.
Тому, щоби при обстрілі Харкова на ці ракети не спрацьовувала система ППО на прикордонній лінії, ворог автоматичний режим спрацювання системи ППО відключає, його оператори попереджаються про проліт ракет, а для убезпечення від випадкового спрацювання зустрічні пуски блокуються.
От в цей момент в секторі проходження ракет, які атакують Харків, виникає діра у захисті системи ППО ворога, якою й слід скористатись.
Принаймні безперешкодний проліт ударних дронів-камікадзе для завдання удару-відплати гарантований.
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30.03.2023 23:41 Ответить
 
 