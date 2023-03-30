Россия атакует с севера "Шахедами", Харьков - под обстрелом С-300, - Воздушные силы

Вечером 30 марта Россия атаковала северные области Украины дронами-камикадзе, также оккупанты обстреливают Харьков ракетами из С-300.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

"Примерно до десятка "Шахедов" залетели с севера. Противник выпустил несколько ракет из ЗРК С-300 по Харькову из Белгородской области", - сообщил Игнат.

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