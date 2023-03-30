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Новости Сотрудничество с МВФ
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МВФ 31 марта рассмотрит программу финансирования Украины на 15 миллиардов долларов

мвф
Фото: невідоме

Исполнительный совет МВФ соберется 31 марта в штаб-квартире Фонда для рассмотрения вопроса о предоставлении Украине новой программы расширенного финансирования EFF более чем на $15 миллиардов.

Об этом говорится в графике работы руководящего органа МВФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что встреча 31 марта будет касаться Украины и будет иметь тему: "Запрос на расширенное соглашение в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) и пересмотр результатов мониторинговой программы с участием правления".

На прошлой неделе представители МВФ и украинских властей объявили о достижении договоренности на уровне персонала об утверждении программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Новая программа предусматривает объем финансирования 11,6 миллиарда SDR (примерно $15,6 миллиарда) или 577% квоты Украины и рассчитана на четыре года.

Ожидается, что финансирование будет направлено на поддержку украинских властей и закрепление политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность. Кроме того, программа должна помочь долгосрочному росту Украины на этапе послевоенной реконструкции, а также на пути к вступлению в ЕС.

Для запуска этого инструмента необходимо решение исполнительного совета МВФ.

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Вава ж вам сказав ідіть у сраку.
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30.03.2023 23:00 Ответить
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30.03.2023 23:04 Ответить
Зато паржалі, а далі хоч камні з неба.
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30.03.2023 23:07 Ответить
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30.03.2023 23:16 Ответить
 
 