"Слуга народу" Гетманцев про зобов’язання перед МВФ: Жодних кардинальних змін податкової системи не буде

В Меморандумі з МВФ українська влада зобов’язалася в рамках нової програми забезпечити надходження до бюджету та не проводити радикальних змін податкової системи.

Про це депутат від "Слуги народу", голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У самому меморандумі буде зобов'язання наше про розробку так званої середньострокової стратегії доходів. На п'ять років ми повинні показати собі та нашим партнерам, яким чином ми бачимо доходи нашої держави, збалансування нашого бюджету", - сказав він.

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Як зазначив Гетманцев, "жодних змін кардинальних податкової системи не буде".

За його словами, в Україні бачать як зразок податкову систему ЄС, відповідно, повинні привести власну податкову систему у відповідність до системи ЄС.

Депутат нагадав, що система ЄС - звичайна, це і ПДВ, і податок на прибуток, і звичайні ставки, "які, безперечно, ми будемо намагатися запровадити за мінімальним рівнем, але в тих рамках, які існують в ЄС".

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"Якихось податкових експериментів не буде. Безперечно, будуть якісь точкові рішення про підтримку тієї чи іншої галузі. Особливо це стосується ОПК. Але карколомного нічого не буде точно", - додав Гетманцев.