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"Слуга народу" Гетманцев про зобов’язання перед МВФ: Жодних кардинальних змін податкової системи не буде

гетманцев

В Меморандумі з МВФ українська влада зобов’язалася в рамках нової програми забезпечити надходження до бюджету та не проводити радикальних змін податкової системи.

Про це депутат від "Слуги народу", голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"У самому меморандумі буде зобов'язання наше про розробку так званої середньострокової стратегії доходів. На п'ять років ми повинні показати собі та нашим партнерам, яким чином ми бачимо доходи нашої держави, збалансування нашого бюджету", - сказав він.

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Як зазначив Гетманцев, "жодних змін кардинальних податкової системи не буде".

За його словами, в Україні бачать як зразок податкову систему ЄС, відповідно, повинні привести власну податкову систему у відповідність до системи ЄС.

Депутат нагадав, що система ЄС - звичайна, це і ПДВ, і податок на прибуток, і звичайні ставки, "які, безперечно, ми будемо намагатися запровадити за мінімальним рівнем, але в тих рамках, які існують в ЄС".

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"Якихось податкових експериментів не буде. Безперечно, будуть якісь точкові рішення про підтримку тієї чи іншої галузі. Особливо це стосується ОПК. Але карколомного нічого не буде точно", - додав Гетманцев.

Автор: 

МВФ (3068) податки (3820) Меморандум (182) Гетманцев Данило (875)


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Топ коментарі
+19
Лише одна "галочка" в бюлетені:
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29.03.2023 15:49
+16
Іуда економіки.
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29.03.2023 15:39
+13
Выходцу из аферистичного лотерейного бизнесв и слуге сивковича народ Украины не давал право вести переговоры и тем более что то подписывать с мвф,по какому праву этот кусок навоза берет на себя право определять экономическую политику в стране?
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29.03.2023 15:40
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Іуда економіки.
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29.03.2023 15:39 Відповісти
Он совкодрочер от экономики.
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29.03.2023 16:20 Відповісти
в тих рамках, які існують в ЄС Джерело:
А коли вже у звичайних людей будуть пенсії та зарплатні, як в ЄС?
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29.03.2023 15:39 Відповісти
Коли підприємства почнуть в білу працювати та сплачувати податки.
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31.03.2023 13:59 Відповісти
Выходцу из аферистичного лотерейного бизнесв и слуге сивковича народ Украины не давал право вести переговоры и тем более что то подписывать с мвф,по какому праву этот кусок навоза берет на себя право определять экономическую политику в стране?
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29.03.2023 15:40 Відповісти
Будемо і далі щипати гусаків.
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29.03.2023 15:40 Відповісти
Як зазначив Гетманцев, "жодних змін кардинальних податкової системи не буде".
После этих слов гуси напряглись.
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29.03.2023 15:41 Відповісти
Тіньове оподаткування не потребує законодавчіх змін
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29.03.2023 15:42 Відповісти
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29.03.2023 15:43 Відповісти
Следующий этап-гусь фаршированный яблоками по 52 грн.
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29.03.2023 16:01 Відповісти
Лише одна "галочка" в бюлетені:
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29.03.2023 15:49 Відповісти
Геттманцев рушить український бізнес свідомо .

як і Ткаченко українську культуру
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29.03.2023 16:19 Відповісти
Аля улю. Гони гусей.
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29.03.2023 15:49 Відповісти
гетьманцев вбиває бізнес
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29.03.2023 15:50 Відповісти
"Если бы вы видели, как я иду на гуся!"
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29.03.2023 15:56 Відповісти
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29.03.2023 16:03 Відповісти
Народна прикмета.
Коли Зельониє запевняють про щось, що цього ніколи не станеться - чекай зворотного.
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29.03.2023 15:57 Відповісти
Мразота
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29.03.2023 16:00 Відповісти
Ще один рашистський агент, колишній помічник депутата сівковича, якого офіційно звинувачено у державній зраді! Рафінований українофоб!
Отакі вони, соратники зеленського, члени угрупування «Слуга хрін знає якого народу»!
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29.03.2023 16:02 Відповісти
Красти менше треба сволото!!!!
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29.03.2023 16:02 Відповісти
Подонок, вбивця бізнесу та підприємництва, жалюгідна та рідкісна гнида!!!👽😡
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29.03.2023 16:07 Відповісти
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29.03.2023 16:17 Відповісти
Путлер теж впевнен що економіка України в надійних руках !
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29.03.2023 16:20 Відповісти
Слуга агента фсб сивковича, Гетманцев про.... и далее по тексту.
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29.03.2023 16:24 Відповісти
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
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29.03.2023 16:32 Відповісти
Мы ведь не смогли оплатить по долгам!? Дефолт, а нам решили дать ещё. Точно не зря, точно все пойдет на дорогой асфальт и взорванные мосты ...
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29.03.2023 16:54 Відповісти
Не так страшні російські воші, як українські гниди у зеленій владі...
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29.03.2023 20:08 Відповісти
Ша ! Нехай він думає що Бога за бороду учепил ! Щоб не втік !
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29.03.2023 20:54 Відповісти
Кацапске дерьмо-ГойдаГ(ет)аманець знову в процесі. Боже, спаси Україну.
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29.03.2023 21:35 Відповісти
Набігли критикани і вже змішали грішне з праведним! Якщо так багато критики і так дупи горять, то точно в правильному напрямку працює Гетманцев.
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31.03.2023 14:10 Відповісти
 
 