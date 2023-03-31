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НАТО намерена обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, - Белый дом
НАТО намерена обеспечить украинских военных всем необходимым для весеннего контрнаступления.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, союзники обсудят это на грядущей министерской встрече в Брюсселе", - заявила спикер Белого дома.
Отметим, что встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе с 3 по 5 апреля.
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+19 Чайка Київ
показать весь комментарий31.03.2023 00:20
+17 Alex James #541456
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+16 Sophia-Maria Duglass #550966
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просто ***** хотів пабєдоносно пройтися по Україні, а потім би завітав би у гості до Молдови, Румунії, Чехії, Словакії, Балтійських країн та Польщі... чи ви думаєте він задовільнився б Україною )))
Доречі, хакери могли б приколотись й запустити, де можуть..ото б москалики обісрались🤣
даруйте але з гімноїдами не розмовляю.
Але поки, що слова не зовсім співпадають з ділом.
Типу даєм все необхідне для контрнаступу, але літаки F-16 не дамо... Бо це ж буде ескалація, за словами західних партнерів.
Хоча сьогодні головнокомандувач Залужний особисто сказав, що для наступу нам потрібні саме F-16, а не радянські зразки літаків.
Аналогічно з ракетами далекої дальності АТАКАМС для ХІМАРСів. Даєм ракети дальності дії до 80 км, але не АТАКАМС,... щоб не було ескалації...
Хоча наш Генштаб, вже пояснював, що рашисти відвели свої склади та бази за 80 км від лінії фронту і ми не можемо зараз їх дістати, тому потрібні нам АТАКАМС саме для цього....
І так у багатьох питаннях...
Раз він просить саме F-16, значить і якісні ВВП у нас є в наявності.
Я впевнений, що він краще знає, які літаки, яка зброя потрібні нашій армії.
Наприклад, про ATACMS вже ніхто навіть не говорить...
- Нарешті, скільки Атакамсів передасте?
- Кого?
- Ну тоді хоч Ф-16..
- Та ні, вам це не потрібно
- Ударні дрони?
- Звідки ви такіх слів понабиралися?
- Ну хоч танки..
- Тримайте палицю, камінь та вперед! Але пам'ятайте, у вас лише одна спроба вбити того величезного дракона.
https://www.youtube.com/watch?v=axoHdM7U8P4
Enjoy!
Президент каже - ні, не буде наступу
А Резніков наступного ж дня: буде у квітні-травні
Ей, ви там, на горі!
Як не знаєте, що казати, запитайте у Залужного і промовчіть,
досить базікати 😠