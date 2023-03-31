РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10125 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
8 879 42

НАТО намерена обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, - Белый дом

нато

НАТО намерена обеспечить украинских военных всем необходимым для весеннего контрнаступления.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, союзники обсудят это на грядущей министерской встрече в Брюсселе", - заявила спикер Белого дома.

Отметим, что встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе с 3 по 5 апреля.

Читайте: За рубежом тренируются более 11 тысяч украинских воинов, - Пентагон

НАТО (9934) США (26336)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Щиро дякуємо друзям.
показать весь комментарий
31.03.2023 00:20
+17
щось не подобається - повертай всю зброю, ********** і фінанси назад країнам Заходу і воюй тим що є у самого. На НАТО ніхто не нападав.
показать весь комментарий
31.03.2023 00:26
+16
Здихаючий "*******"

показать весь комментарий
31.03.2023 00:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
стидаюсь запитати-- через рік та чотири місяця??
показать весь комментарий
31.03.2023 00:18 Ответить
щось не подобається - повертай всю зброю, ********** і фінанси назад країнам Заходу і воюй тим що є у самого. На НАТО ніхто не нападав.
показать весь комментарий
31.03.2023 00:26 Ответить
а я казав шо мені,,щось не подобається??,,,
показать весь комментарий
31.03.2023 00:29 Ответить
Нехай повернуть 1,2 гт, вициганені в наших продажних політиканів, да непросто гігатони а на 486 носіях тоді натівська зброя, ********** просто непотрібні будуть.
показать весь комментарий
31.03.2023 02:21 Ответить
Серьезно? Как бы нас спасло ЯО? Что сейчас мешает епануть по кацапским АЭС?
показать весь комментарий
31.03.2023 03:19 Ответить
взагалі-то, НАТЄ було вєлєно прибиратися на якісь там кордони лахматих років...
просто ***** хотів пабєдоносно пройтися по Україні, а потім би завітав би у гості до Молдови, Румунії, Чехії, Словакії, Балтійських країн та Польщі... чи ви думаєте він задовільнився б Україною )))
показать весь комментарий
31.03.2023 02:38 Ответить
Щиро дякуємо друзям.
показать весь комментарий
31.03.2023 00:20 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2023 09:00 Ответить
Здихаючий "*******"

показать весь комментарий
31.03.2023 00:20 Ответить
koly ce vin pid krabika mimikrue
показать весь комментарий
31.03.2023 00:41 Ответить
На концерт до кобзону 🤣🤣
показать весь комментарий
31.03.2023 02:30 Ответить
Коли вже по всім каналам мокшандії 3 доби будуть крутити те блєбєдіне озеро!!

Доречі, хакери могли б приколотись й запустити, де можуть..ото б москалики обісрались🤣
показать весь комментарий
31.03.2023 01:34 Ответить
На жаль, не скоро. На збереження здоров'я карлика тупіна працює вся медицина рахи.
показать весь комментарий
31.03.2023 07:50 Ответить
Але смерть не корупційна ,вона іде коли хоче.Та і не має на сьогодні ні молодильних яблук ні стріл життя
показать весь комментарий
31.03.2023 08:03 Ответить
хорошо бы к дню победобесия подсуетить подарок кацапам с вручением на берегу Азовского моря.
показать весь комментарий
31.03.2023 00:28 Ответить
На хоругвеносний день пабедобесія. карлік буде метатись, яку армату на парад, а яку на фронт, зато кількість зеків і грабіжників на палках буде велика взамін колон живих орків.
показать весь комментарий
31.03.2023 00:35 Ответить
Цікаво, а парад корит буде?))
показать весь комментарий
31.03.2023 01:35 Ответить
Не питання. Забезпечуйте!
показать весь комментарий
31.03.2023 00:52 Ответить
головного всерівно не дадуть - відчуття що нас не кинуть з часом як афганістан.
показать весь комментарий
31.03.2023 00:55 Ответить
А кто Афганистан кидал?) Вы где то кацапской муйни нахватались)
показать весь комментарий
31.03.2023 03:21 Ответить
псячим язиком дітовбивць розмовляти це як гівна наїстися.

даруйте але з гімноїдами не розмовляю.
показать весь комментарий
31.03.2023 04:42 Ответить
Про говноедов мне рассказывает тот, который наелся кацапского дерьма про Афганистан, а теперь здесь его нам втирает) Американцы вложили в Афганистан больше триллиона баксов... Создали и обучили 300 тысячную афганскую армию... И эта армия РАЗБЕЖАЛАСЬ от 70 тысяч горных ******** за два дня... Так может американцы должны были воевать за афганцев?) С какого перепугу?) А когда я слышу про американассливает, то понятно что этот говноед слушает и за кого он голосовал в 19-м... Как там шашлычки? Понравились? Говноед...
показать весь комментарий
31.03.2023 05:09 Ответить
Дай Бог!!!
показать весь комментарий
31.03.2023 00:59 Ответить
Дай Бог.
Але поки, що слова не зовсім співпадають з ділом.
Типу даєм все необхідне для контрнаступу, але літаки F-16 не дамо... Бо це ж буде ескалація, за словами західних партнерів.
Хоча сьогодні головнокомандувач Залужний особисто сказав, що для наступу нам потрібні саме F-16, а не радянські зразки літаків.
Аналогічно з ракетами далекої дальності АТАКАМС для ХІМАРСів. Даєм ракети дальності дії до 80 км, але не АТАКАМС,... щоб не було ескалації...
Хоча наш Генштаб, вже пояснював, що рашисти відвели свої склади та бази за 80 км від лінії фронту і ми не можемо зараз їх дістати, тому потрібні нам АТАКАМС саме для цього....
І так у багатьох питаннях...
показать весь комментарий
31.03.2023 01:20 Ответить
Вместо Ф-16, вроде бы будут французские Мираж. Тоже не самый плохой вариант и именно под него, у Англии ракеты Скальпель. Ф-16 вроде нужна очень высококачественная ВПП на аэродроме.
показать весь комментарий
31.03.2023 01:26 Ответить
Ти, що головнокомандувача Залужного за ідіота вважаєш?
Раз він просить саме F-16, значить і якісні ВВП у нас є в наявності.
Я впевнений, що він краще знає, які літаки, яка зброя потрібні нашій армії.
показать весь комментарий
31.03.2023 01:43 Ответить
Міраж не дають. То був просто вкид.
показать весь комментарий
31.03.2023 06:46 Ответить
Ну-да, ну-да!
Наприклад, про ATACMS вже ніхто навіть не говорить...
показать весь комментарий
31.03.2023 01:25 Ответить
Бо дєдушка Жо з тупіним домовився, що не дасть нам атакамси, і цю домовленість виконує.
показать весь комментарий
31.03.2023 07:53 Ответить
Я правильно прочел "НАТО в мае намерено обеспечить..."?
показать весь комментарий
31.03.2023 01:28 Ответить
Ми повинні передати все, щоб Україна перемогла!

- Нарешті, скільки Атакамсів передасте?
- Кого?
- Ну тоді хоч Ф-16..
- Та ні, вам це не потрібно
- Ударні дрони?
- Звідки ви такіх слів понабиралися?
- Ну хоч танки..
- Тримайте палицю, камінь та вперед! Але пам'ятайте, у вас лише одна спроба вбити того величезного дракона.
показать весь комментарий
31.03.2023 01:52 Ответить
Сюжет схожий на партію DnD, або якесь аніме
показать весь комментарий
31.03.2023 08:29 Ответить
Видео называется: "Украинский снайпер со стальными нервами ликвидирует, ни в чём не подозревающих русских"
https://www.youtube.com/watch?v=axoHdM7U8P4

Enjoy!
показать весь комментарий
31.03.2023 03:20 Ответить
Великі плани й наміри НАТО неймовірно тішать. Як про мільярд дерев...
показать весь комментарий
31.03.2023 07:12 Ответить
Так, а що це виходить:
Президент каже - ні, не буде наступу
А Резніков наступного ж дня: буде у квітні-травні
Ей, ви там, на горі!
Як не знаєте, що казати, запитайте у Залужного і промовчіть,
досить базікати 😠
показать весь комментарий
31.03.2023 07:35 Ответить
Після Херсону - суцільний і безпреривний контрнаступ кацапів... На оборону кинуті найкращі частини ЗСУ і озброєння. Якісь є секретні сили?
показать весь комментарий
31.03.2023 09:20 Ответить
Чим більше будуть затягувати наступ тим важче тримати села та міста, інфраструктура яких вже знищена на нуль. Але ж це нікого не хвилює...в укриття, тримайтеся...
показать весь комментарий
31.03.2023 10:31 Ответить
Весною.. А якого року?..
показать весь комментарий
31.03.2023 10:39 Ответить
Щоб переломити психологічно кацапів, треба терміново втопити "Варшавянку", а краще дві. Тоді прорве. А чим - F-16 або чимось іншим то вже генерали нехай думають.
показать весь комментарий
31.03.2023 10:43 Ответить
СЛАВА США И НАТО за поддержку!
показать весь комментарий
31.03.2023 14:12 Ответить
 
 