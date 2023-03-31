НАТО намерена обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, - Белый дом

НАТО намерена обеспечить украинских военных всем необходимым для весеннего контрнаступления.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"НАТО намерено обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления, союзники обсудят это на грядущей министерской встрече в Брюсселе", - заявила спикер Белого дома.

Отметим, что встреча министров обороны стран НАТО состоится в Брюсселе с 3 по 5 апреля.

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