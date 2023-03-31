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Ночью украинские защитники уничтожили 9 "Шахедов" из 10, запущенных россиянами, - Генштаб

ппо

Ночью 31 марта россияне задействовали 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136" для нанесения ударов по Украине, 9 из них сбили украинские защитники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Для нанесения авиационных ударов (враг. – Ред.) задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия атакует с севера "Шахедами", Харьков - под обстрелом С-300, - Воздушные силы

Генштаб ВС (6177) ВСУ (6536) дроны (3834)


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Сирия обвинила Израиль в нанесении авиаудара по Дамаску, в ночь с четверга на пятницу.
Это второй раз за два дня.
Ракетный удар был направлен против военных объектов режима Асада и проиранских сил.
На объектах, подвергшихся нападению, было оружие.

В среду удары были нанесены по базе противовоздушной обороны Сирии и по движущейся иранской колонне, на шоссе к югу от Дамаска.
Власти Израиля, как правило, не комментируют сообщения об израильских ударах по целям в Сирии.
Кстати, несколько дней тому, была атакована военная база США, в Сирии.
Президент Байден : "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно с целью защитить наш народ".
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31.03.2023 07:44 Ответить
А що з тим десятим шахедом?
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31.03.2023 08:46 Ответить
Раз не говорять, значить воно Вам і не треба знати.
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31.03.2023 09:04 Ответить
Розумному натяк - дурневі кийок
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31.03.2023 10:03 Ответить
Дякуємо, хлопці.
Бог у поміч
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31.03.2023 10:57 Ответить
 
 