Ночью украинские защитники уничтожили 9 "Шахедов" из 10, запущенных россиянами, - Генштаб
Ночью 31 марта россияне задействовали 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136" для нанесения ударов по Украине, 9 из них сбили украинские защитники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
"Для нанесения авиационных ударов (враг. – Ред.) задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники", - говорится в сообщении.
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Это второй раз за два дня.
Ракетный удар был направлен против военных объектов режима Асада и проиранских сил.
На объектах, подвергшихся нападению, было оружие.
В среду удары были нанесены по базе противовоздушной обороны Сирии и по движущейся иранской колонне, на шоссе к югу от Дамаска.
Власти Израиля, как правило, не комментируют сообщения об израильских ударах по целям в Сирии.
Кстати, несколько дней тому, была атакована военная база США, в Сирии.
Президент Байден : "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно с целью защитить наш народ".
Бог у поміч