Ночью украинские защитники уничтожили 9 "Шахедов" из 10, запущенных россиянами, - Генштаб

Ночью 31 марта россияне задействовали 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136" для нанесения ударов по Украине, 9 из них сбили украинские защитники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Для нанесения авиационных ударов (враг. – Ред.) задействовал 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 9 из них уничтожили наши защитники", - говорится в сообщении.

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