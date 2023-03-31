Китай поможет России заблокировать YouTube до октября, - росСМИ
Москва готовится к блокированию YouTube в России к четвертому кварталу 2023 года. Техническую помощь в этом после визита Си Цзиньпина в Москву оказывают специалисты из Китая.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет российское издание "Октагон".
По словам авторов материала, в Россию прибыл 41 технический специалист из Китая. Они совместно с российскими специалистами готовят план блокировки. Доступ к YouTube в Китае закрыт с 2009 года.
Китай – на последнем месте в индексе свободы интернета, который ежегодно публикуется международной неправительственной организацией Freedom House. В стране заблокированы многие западные интернет-сервисы и соцсети, методы обхода блокировок, ведется цензурирование сообщений в мессенджерах и на форумах.
Россия в этом списке на шестом месте с конца. "Октагон" не объясняет, зачем Москве могла потребоваться техническая помощь в блокировках.
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Но диванные высокоинтелектуальные снобы будут и дальше продвинать свои маняфантазии про одебиливание населения. Как бабки на скамейке, то у вас видеоигры обучают убивать, то комиксы для тех кто не умеет читать, то аниме к суициду приводит. То сказки про синего кита, который полностью придуман журналистами расказывают.
Про не незакодований вигляд відверта маячня та маніпуляція, далі можна не читати.
Дати посилання на документи не просіть, бо ФСБ вміє приховувати інформацію про своїх агентів!
Их должно стричь..."
Ас Пушкин
дебилов в изоляции от всего цивилизованного мира, чтобы было легко управлять этим
биомусором.
Похоже на вброс, просто потому что ютуб удобный для ватных пропагандонов.
Я більше по тіраміссу спеціалізуюсь.
Но від ботів рф це на жаль ніяк не поможе. Бюджет виділено і вони його будуть пилити.