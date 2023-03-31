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Китай поможет России заблокировать YouTube до октября, - росСМИ

youtube,путін

Москва готовится к блокированию YouTube в России к четвертому кварталу 2023 года. Техническую помощь в этом после визита Си Цзиньпина в Москву оказывают специалисты из Китая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет российское издание "Октагон".

По словам авторов материала, в Россию прибыл 41 технический специалист из Китая. Они совместно с российскими специалистами готовят план блокировки. Доступ к YouTube в Китае закрыт с 2009 года.

Китай – на последнем месте в индексе свободы интернета, который ежегодно публикуется международной неправительственной организацией Freedom House. В стране заблокированы многие западные интернет-сервисы и соцсети, методы обхода блокировок, ведется цензурирование сообщений в мессенджерах и на форумах.

Россия в этом списке на шестом месте с конца. "Октагон" не объясняет, зачем Москве могла потребоваться техническая помощь в блокировках.

Смотрите: В России полицейские подстрелили пенсионера, которого приехали арестовать, потому что он не платил штраф за пост в "Одноклассниках". ВИДЕО

YouTube (105) Китай (2909) россия (95326) блокирование (461)


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Топ комментарии
+25
Мрія рузьких !! Назад в сссссср!🏃‍♀️
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31.03.2023 09:43
+24
А швидше ніяк не можна? Щоб пики жодного мокшанця у ютубі не було?
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31.03.2023 09:45
+23
Ніколи навіть не думав ставити. Додаток для розумово відсталих.
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31.03.2023 09:53
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удаляю Тик-Ток нахрен
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31.03.2023 09:42 Ответить
Я вже давно видалив цей мухосранський інкубатор, останній часом там дуже багато непотребу
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31.03.2023 09:44 Ответить
Наоборот. В последнее время там как раз много проукраинских блогеров. Есть даже видео от наших с передовой.
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31.03.2023 09:59 Ответить
Це ворожий додаток і присутність в тіктоці українських громадян - погано. Допомагаєте ворогові аналізувати стан у ЗСУ, країні, Європі, багато ще різного ворог з тіктоку витягує для своїх спецслужб. Вихваляти тікток, це однозначно підтримувати ворога.
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31.03.2023 10:10 Ответить
Не мелочитесь, сразу объявите интернет шпионской сетью.
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31.03.2023 10:28 Ответить
Не лякайтесь так, що втратите головне джерело інформації від наших військових з передової. Там вас розводять. Як і самі кЄтайці, які вигадали тік-ток для одебілювання людства, починаючи з дитинства.
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31.03.2023 10:37 Ответить
Тик ток придумали не для мифичного "одебиливания" а для зарабатывания денег.
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31.03.2023 10:41 Ответить
Правильно, на дебілах заробляти.
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31.03.2023 10:48 Ответить
То самое можно сказать про всю современную масс культуру.
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31.03.2023 11:38 Ответить
Не називайте масс культурою тік-ток, де дебіли розважають дебілів, це ніяк не культура.
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31.03.2023 11:52 Ответить
ТикТок уже часть масс культуры.

Но диванные высокоинтелектуальные снобы будут и дальше продвинать свои маняфантазии про одебиливание населения. Как бабки на скамейке, то у вас видеоигры обучают убивать, то комиксы для тех кто не умеет читать, то аниме к суициду приводит. То сказки про синего кита, который полностью придуман журналистами расказывают.
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31.03.2023 14:01 Ответить
Це все не у нас, інтелектуалів, це все у вас - дебілів. Ви на це клюєте, як риба на мармишку.
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31.03.2023 14:39 Ответить
Перегляньте фільм "Idiocracy", 2006. Український переклад є бездоганним у фільмі. Можливо, Ви услідкуєте наслідки від тіктоку, які є у фільмі. Інтернет і так використовується, як шпигунами, так і диверсійно-інформаційними спецслужбами для послаблення країн.
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31.03.2023 13:50 Ответить
Идиократия в целом высмеивает масс культуру и культуру потребления. В 2006 году никакого тиктока не было.
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31.03.2023 13:56 Ответить
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31.03.2023 14:08 Ответить
Китайці чудово відлслідковують на своєму тік-тіку користувачів.
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31.03.2023 10:14 Ответить
Ніколи навіть не думав ставити. Додаток для розумово відсталих.
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31.03.2023 09:53 Ответить
Видаляй і Телеграм якщо є, це шпигунська програма. Особливо у військових на телефоні.
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31.03.2023 09:56 Ответить
а можна докладніше - які саме там шпигунські алгоритми?
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31.03.2023 10:04 Ответить
https://www.pravda.com.ua/columns/2023/03/29/7395475/
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31.03.2023 10:11 Ответить
ну, за такою логікою слід взагалі все заборонити - фейсбук, гугл і тд.
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31.03.2023 10:21 Ответить
Я тобі дав посилання на статтю, а що робити - вирішуй сам.
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31.03.2023 10:33 Ответить
"Знову ж таки, якщо мова про військових чи волонтерів, алгоритмічно знайти людей, що переписуються стосовно певної ділянки чи певного озброєння - елементарна задача, адже усі повідомлення Телеграм зберігає на своїх серверах у незакодованому вигляді."

Про не незакодований вигляд відверта маячня та маніпуляція, далі можна не читати.
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31.03.2023 11:01 Ответить
Я не тобі давав посилання.
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31.03.2023 11:03 Ответить
Пишіть в дірект раз не мені, лол
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31.03.2023 11:05 Ответить
А що розробники ці алгоритми викладають у відкритий доступ? А дуров не агент ФСБ?
Дати посилання на документи не просіть, бо ФСБ вміє приховувати інформацію про своїх агентів!
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31.03.2023 12:56 Ответить
Смешно, но в самом Китае этот ваш Тик-Ток запрещен.
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31.03.2023 09:57 Ответить
В такому разі це додаткова причина видалити те лайно.
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31.03.2023 10:02 Ответить
Мрія рузьких !! Назад в сссссср!🏃‍♀️
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31.03.2023 09:43 Ответить
Рузькі навіть не здогадуються що то буде совок репресивних 1930-х років, а не відносно жирних 1970-х.
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31.03.2023 10:05 Ответить
все вірно. Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин вчера в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства силового блока. Президенту доложили о текущей ситуации и ознакомили с предварительными итогами за первый квартал. Особо был отмечен всплеск, вернее даже цунами доносов, которое накрывает страну. Количество доносов бдительных граждан России друг на друга увеличилось в 128(!!!) РАЗ по отношению к последнему кварталу прошлого года, и продолжает расти! Путин остался очень доволен полученной информацией и выдал речь на двадцать минут с рассуждениями на тему "Стукач-основа режима". Президент уверен, что основной скрепой современного российского государства является доносчик. Человек, написавший донос, кровно заинтересован в сохранении режима, так как режим теперь является гарантом конфиденциальности его постыдных деяний. Путин прямым текстом заявил: "Надо этому народу помочь ссучиться. Этим людям надо только задать направление и стучать побегут миллионы". (В уголовной терминологии, которой пользуется президент "*****" называю заключенного-доносчика, который сотрудничает с администрацией). Также, Путин уже в который раз высказался в пользу усиления репрессий и борьбы с внутренним врагом. Глава государства считает, что надо должным образом реагировать на все доносы, по крайней мере сначала. В процессе рассуждений президент несколько раз вспомнил Сталина, в контексте, что до "того порядка" в стране ещё далеко. В конце совещания Путину предоставили информацию о задержании журналиста американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого подозревают в шпионаже. Ознакомившись с докладом президент заметно повеселел и, расспросив о подробностях, поблагодарил участников совещания за отличную работу, чего не было уже очень давно, и закрыл совещание. Путин строит не страну, а "зону", о чём говорит на совещаниях и в близком кругу довольно открыто. "Россия- тюрьма народов", теперь, в интерпретации Путина, заиграла новыми красками.
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31.03.2023 14:35 Ответить
Здравствуй, ..опа-37 ! 🤗
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31.03.2023 10:54 Ответить
"Зачем рабам плоды свободы?
Их должно стричь..."
Ас Пушкин
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31.03.2023 10:56 Ответить
А швидше ніяк не можна? Щоб пики жодного мокшанця у ютубі не було?
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31.03.2023 09:45 Ответить
Е ні. То для ваньок ютубу не буде, щоб випадково не дізналися чогось. Для ботні ж зроблять всі умови, щоб і далі там срали.
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31.03.2023 09:49 Ответить
Саме так:переглядати прості ваньки не зможуть,але прийти і висратись каїїїцапи з задоволенням...
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31.03.2023 09:53 Ответить
Так их хари останутся, их просто в сраше посмотреть нельзя будет.
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31.03.2023 09:51 Ответить
Вы наивны, это для простых ванек ютуб закроют.
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31.03.2023 09:55 Ответить
Прогрес розвитку рашистів - назад в болота під масквою!
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31.03.2023 09:47 Ответить
Ахах... Северная корея... . Успехов)
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31.03.2023 09:50 Ответить
лилипутин конвульсирует по простому - раз меня там нет, то и вас там не будет.
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31.03.2023 09:51 Ответить
Довго чекати. Китайози повинні пришвидшити процес очистки ютубу від смердіння козлятини.
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31.03.2023 09:51 Ответить
Китай, это такая же вонючая недострана, как и путлеровская раша, они держат свои стада

дебилов в изоляции от всего цивилизованного мира, чтобы было легко управлять этим

биомусором.
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31.03.2023 09:52 Ответить
Китай не в полной изоляции.
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31.03.2023 09:54 Ответить
Да ладно?! В Китае нет интернета в нашем понимании этого слова. Там нет Гугла, запрещен VPN, как собственно и все сервисы, неодобренные правительством. Международных соцсетей там тоже нет. Пока что в параше гораздо меньше ограничений, чем в Китае. Просто Запад пытался лепить из Китая позитивный образ, чтобы нормально с ним торговать.
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31.03.2023 10:55 Ответить
Ой, *****. Они уже инсту закрыли. Так правда медведеву про это не сказали.

Похоже на вброс, просто потому что ютуб удобный для ватных пропагандонов.
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31.03.2023 09:53 Ответить
для ватных пропагандонов, вещающий наружу ссср-2.0,ютуб останется
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31.03.2023 09:55 Ответить
Как раз ватные пропагандоны нужны именно для внутренней аудитории.
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31.03.2023 10:00 Ответить
внутрішню аудиторію нагодують телебаченням
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31.03.2023 10:01 Ответить
Неа, молодеж давно ваше телебачення не смотрит. Все нулевые и десятые ютуб позиционировался как альтернатива устаревшему телевизору который смотрят только бабки и совки. Ютуб им нужен именно для молодежи.
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31.03.2023 10:10 Ответить
то коли був вибір, молодь могла союі дозволити ютуб! а будет одне телебачення, доведеться дивитися його
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31.03.2023 14:41 Ответить
ВПНом будет пользоватся.
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31.03.2023 22:53 Ответить
Кожному по радіо- чи тєлєточкє з однією програмою "Гаваріт масква". Back in ussr, таваріщі!
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31.03.2023 09:54 Ответить
Куплю квіток та назло кондукторові піду пішки. Добре. Напрям покажемо.
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31.03.2023 09:55 Ответить
Нехай щастить!
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31.03.2023 09:56 Ответить
Нічого там шлятись цапам. Нехай сидять в Чебурнеті.
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31.03.2023 09:57 Ответить
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31.03.2023 10:05 Ответить
Все по Оруеллу -1984
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31.03.2023 10:01 Ответить
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31.03.2023 10:04 Ответить
навіщо свінособакам ютюб??,,для них гавном кидатися,це -- самоЄ то!!,,,)),,
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31.03.2023 10:07 Ответить
китайские специалисты...это юмор такой?
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31.03.2023 10:11 Ответить
Про великий китайский файрволл что-нибудь слышали? Лично я ничего смешного в этом не вижу.
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31.03.2023 10:58 Ответить
огбкурился китайской травички?
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05.04.2023 13:23 Ответить
Чтобы заблокировать ютюб никакие "китайские специалисты" не нужны.
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31.03.2023 10:15 Ответить
Кацапи з китайцями братья навєк збудують свій ютюб з шльондрами і блек-джеком.
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31.03.2023 10:18 Ответить
Наступний крок джинси і жувальні гумки.
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31.03.2023 10:35 Ответить
смартфоны, компы , а затем и тырнет , ..............вернут гулаг и нквд , жрать будут макароны с коркой хлеба размоченной в сырой воде , ...........мечтали ? - получайте ))))) кацап должен жить за забором от нормальных людей , однозначно.
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31.03.2023 10:53 Ответить
Невже цей день настане, коли у тьюбі не буде лаптєй?
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31.03.2023 10:40 Ответить
год ничего не праздную, но если єто случится, куплю себе торт
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31.03.2023 15:56 Ответить
Такой?
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31.03.2023 16:28 Ответить
Пане зольдат, ну навііііщо таке робити
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31.03.2023 16:49 Ответить
ням-ням)
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31.03.2023 16:57 Ответить
хрум-хрум
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31.03.2023 17:03 Ответить
Хрум-хрум, это когда на кусок кости в колбасе попадаешь зубом)
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31.03.2023 19:46 Ответить
А хіба Київський тортик не хрумкає? Там же ж бізе чи нє? Я так давно його їла , що навіть не пам'ятаю.

Я більше по тіраміссу спеціалізуюсь.
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31.03.2023 20:54 Ответить
не должен, он же по идее мягкий))
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31.03.2023 20:55 Ответить
Ахаха.

Но від ботів рф це на жаль ніяк не поможе. Бюджет виділено і вони його будуть пилити.
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31.03.2023 10:53 Ответить
Це щоб "потомки динозавров" не дізнались про поразку?
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31.03.2023 10:57 Ответить
***** маленький и ***** большой братья на век.
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31.03.2023 11:19 Ответить
гооойдаа! назад в прошлое, да здравствует средневековье, сдался кацапам этот ютуб
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31.03.2023 12:09 Ответить
Вже більше року тролю московитів у ютуб в коментарах під їхніми "ваєнними" роликами. Стільки лайна вони мені присилали за це на електронку, і погрози і хамство і матюки. Одне я зрозумів давно, в рашці адекватних людей немає, як і взагалі людей. Територія зомбованих орків. Дуже добре, якщо цієї погані більше в Ютуб не буде. Скоріше б відключили!
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31.03.2023 12:39 Ответить
Я сам вже давно чекаю на це. Вони вже давним давно мали це зробити. Це прекрасно якщо вони не зможуть там лишати свої коментарі і,відстоювати свою точку зору.
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31.03.2023 13:34 Ответить
зачем дебилам и рабам свобода,правда?пусть сидят в своём кацапском болоте и не квакают!
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31.03.2023 14:38 Ответить
 
 