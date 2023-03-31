Китай поможет России заблокировать YouTube до октября, - росСМИ

Москва готовится к блокированию YouTube в России к четвертому кварталу 2023 года. Техническую помощь в этом после визита Си Цзиньпина в Москву оказывают специалисты из Китая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом пишет российское издание "Октагон".

По словам авторов материала, в Россию прибыл 41 технический специалист из Китая. Они совместно с российскими специалистами готовят план блокировки. Доступ к YouTube в Китае закрыт с 2009 года.

Китай – на последнем месте в индексе свободы интернета, который ежегодно публикуется международной неправительственной организацией Freedom House. В стране заблокированы многие западные интернет-сервисы и соцсети, методы обхода блокировок, ведется цензурирование сообщений в мессенджерах и на форумах.

Россия в этом списке на шестом месте с конца. "Октагон" не объясняет, зачем Москве могла потребоваться техническая помощь в блокировках.

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