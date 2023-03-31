РФ будет сложно восстановить арсеналы контрбатарейных радаров, - разведка Великобритании

России будет сложно восстановить арсенал контрбатарейных радаров, поскольку системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, попавших под санкции.

Об этом в Twitter сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что 23 марта 2023 Силы специальных операций Украины обнародовали кадры уничтожения российского контрбатарейного радара "Зоопарк-1М" на Донецком направлении.

"Усилия обеих сторон нейтрализовать контрбатарейные радары противника были постоянным элементом конфликта. Этих систем сравнительно немного, но они являются значительным мультипликатором силы. "Россия потеряла по меньшей мере шесть "Зоопарк-1М" и, вероятно, лишь очень ограниченное количество осталось в Украине", - говорится в сообщении.

В разведке Великобритании подчеркнули, что восстановление арсенала контрбатарейных радаров, вероятно, является ключевым приоритетом для обеих сторон, но у России, вероятно, возникнут трудности, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые были прерваны санкциями.

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