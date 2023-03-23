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ССО на Донецком направлении уничтожили российский радиолокационный разведывательный комплекс "Зоопарк-2". ВИДЕО

На Донецком направлении Силы спецопераций в сотрудничестве с подразделением аэроразведки 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки уничтожили российский радиолокационный разведывательный комплекс "Зоопарк-2".

Об этом сообщила пресс-служба ССО и спикер ведомства Александр Кондратенко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что во время ведения аэроразведки на Донецком направлении подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2" оккупантов, постоянно менявший позицию.

После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса одно из подразделений Сил обороны нанесло огневое поражение.

В результате эффективной работы эта единица вражеской техники была уничтожена.

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"Уничтожена ценная цель, которая ощутимо досаждает нашим войскам на линии фронта. Этот комплекс обнаруживает украинские РСЗО, минометы, ракетные установки. Благодаря такой РЛС враг может вычислять, где стоят украинские системы огневого поражения и, предоставляя эти координаты своим подразделениям, поражать их", – рассказал Кондратенко.

По данным портала "Милитарный", основное предназначение комплекса "Зоопарк" разных модификаций – разведка огневых средств противника и корректировка огня.

Станция обнаруживает в воздухе боеприпасы и вычисляет траекторию их полета. Из этих данных можно определить не только точку, откуда ведется огонь, но и район падения снаряда. Это позволяет оккупантам не только проявлять огневые позиции, но и корректировать работу собственных артиллерийских систем по украинским защитникам.

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) уничтожение (6916) ССО (526)


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Топ комментарии
+18
Сподіваюсь, зоопарк закрився разом зі своїми мешканцями.
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23.03.2023 18:25
+18
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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23.03.2023 18:36
+14
коли вже буде новина що увесь запоребріковий "зоопарк" знищено!
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23.03.2023 18:29
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Сподіваюсь, зоопарк закрився разом зі своїми мешканцями.
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23.03.2023 18:25 Ответить
коли вже буде новина що увесь запоребріковий "зоопарк" знищено!
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23.03.2023 18:29 Ответить
Котики наші, бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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23.03.2023 18:36 Ответить
гарна назва для новокацапії після перемоги...
федерація зоопарків...
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23.03.2023 18:37 Ответить
був зоопарк стала коптильня для кацапні .
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23.03.2023 18:38 Ответить
А что со зверьем с етого зоопарка?
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23.03.2023 18:42 Ответить
обнулились.
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23.03.2023 18:54 Ответить
Настоящий ЗВЕРЕНИЦ - это воено-политическое руководство паРашки, его и нужно уничтожить (любыми средствами), чем быстрее, тем меньше будет жертв войны!
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23.03.2023 19:05 Ответить
Невезучие эти Зоопарки палят один за другим.
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23.03.2023 20:17 Ответить
Я бачив того Зоопарка-2 на полігоні Широкий Лан у 1992 році.
Це вже 30 років тому назад. Воно там як ламповий тілівізор *******...
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23.03.2023 22:06 Ответить
 
 