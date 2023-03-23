ССО на Донецком направлении уничтожили российский радиолокационный разведывательный комплекс "Зоопарк-2". ВИДЕО

На Донецком направлении Силы спецопераций в сотрудничестве с подразделением аэроразведки 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки уничтожили российский радиолокационный разведывательный комплекс "Зоопарк-2".

Об этом сообщила пресс-служба ССО и спикер ведомства Александр Кондратенко в комментарии УП, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что во время ведения аэроразведки на Донецком направлении подразделение Сил специальных операций обнаружило и преследовало радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы 1Л220 "Зоопарк-2" оккупантов, постоянно менявший позицию.

После передачи координат размещения контрбатарейного комплекса одно из подразделений Сил обороны нанесло огневое поражение.

В результате эффективной работы эта единица вражеской техники была уничтожена.

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"Уничтожена ценная цель, которая ощутимо досаждает нашим войскам на линии фронта. Этот комплекс обнаруживает украинские РСЗО, минометы, ракетные установки. Благодаря такой РЛС враг может вычислять, где стоят украинские системы огневого поражения и, предоставляя эти координаты своим подразделениям, поражать их", – рассказал Кондратенко.

По данным портала "Милитарный", основное предназначение комплекса "Зоопарк" разных модификаций – разведка огневых средств противника и корректировка огня.

Станция обнаруживает в воздухе боеприпасы и вычисляет траекторию их полета. Из этих данных можно определить не только точку, откуда ведется огонь, но и район падения снаряда. Это позволяет оккупантам не только проявлять огневые позиции, но и корректировать работу собственных артиллерийских систем по украинским защитникам.