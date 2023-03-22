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На севере ВСУ сбили российский "Орлан-10". ФОТО

22 марта украинские защитники сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Воины Сил обороны Северщины в зоне ответственности уничтожили вражеский БПлА, предварительно "Орлан-10", - говорится в сообщении.

На севере ВСУ сбили российский Орлан-10 01

На севере ВСУ сбили российский Орлан-10 02

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Дякуємо, соколики.
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22.03.2023 17:17 Ответить
 
 