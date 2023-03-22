На севере ВСУ сбили российский "Орлан-10". ФОТО
22 марта украинские защитники сбили российский беспилотник "Орлан-10"
Об этом сообщает ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"Воины Сил обороны Северщины в зоне ответственности уничтожили вражеский БПлА, предварительно "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа