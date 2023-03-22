На півночі ЗСУ збили російський "Орлан-10". ФОТО
22 березня українські захисники збили російський безпілотник "Орлан-10"
Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Воїни Сил оборони Сіверщини в зоні відповідальності знищили ворожий БПлА, попередньо "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.
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