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На півночі ЗСУ збили російський "Орлан-10". ФОТО

22 березня українські захисники збили російський безпілотник "Орлан-10"

Про це повідомляє ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Воїни Сил оборони Сіверщини в зоні відповідальності знищили ворожий БПлА, попередньо "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Склад із боєприпасами та ворожу техніку знищено за добу на Кінбурнській косі, - ОК "Південь"

На півночі ЗСУ збили російський Орлан-10 01
На півночі ЗСУ збили російський Орлан-10 02

Автор: 

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Дякуємо, соколики.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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22.03.2023 17:17 Відповісти
 
 