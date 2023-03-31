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Новости Война
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ЕС близок к обсуждению отправки в Украину миротворцев, - Орбан

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вопрос о том, можно ли отправлять миротворческие войска в Украину, становится все более законным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - сказал он.

Как добавляет венгерский премьер, число стран, вставших на сторону мира вместо войны, не увеличилось. По мнению Орбана, якобы "народ Европы двинулся в сторону прекращения огня и мирных переговоров", но "до лидеров это не дошло".

Читайте: Орбан: "Мы никогда не были настолько близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую"

"Нет сомнений, что война становится все более кровавой и жестокой, число жертв с обеих сторон превышает сто тысяч", - сказал он.

Он уточнил, что позиция Венгрии заключается в том, что должно быть прекращение огня и чтобы больше не умирали люди.

"Мирный план может быть выработан во время прекращения огня. Никогда еще в истории никто не придумывал решения во время войны. Путь к миру начинается с прекращения огня, и это цель венгерской внешней политики", - сказал Орбан.

Также читайте: Визит Орбана в Киев состоится, когда "все условия будут соблюдены", - МИД Венгрии

Он также добавил, что безопасность Венгрии находится под угрозой, которая только возрастает с риском эскалации войны.

"Угроза мировой войны - не литературное преувеличение. В данный момент это реальная опасность", - констатировал он.

миротворцы (1138) Евросоюз (17056) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+75
Просто Орбана так часто посилають *****, що він вже не може без цього.
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31.03.2023 10:37
+60
Пищать про "мир" і припинення вогню. Потвори. Добре значить на хвіст наступили.
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31.03.2023 10:36
+50
Він просто транслює кацапські наративи. Ну, служба в нього така. Кацапи ж хочуть зупинити бойові дії, передихнути, набратись сил, щоб потім далі піти. От воно кончене й старається. Він ж не говорить, щоб путін перестав стріляти і вивів війська. Ідея в тому, щоб зупинитись, а потім вже якось буде.
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31.03.2023 10:43
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Миротворцы - это замороженный конфликт в границах "с учетом реалий". Если нам это нужно то вперед.
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31.03.2023 10:35 Ответить
Просто Орбана так часто посилають *****, що він вже не може без цього.
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31.03.2023 10:37 Ответить
Орбан може хоч зараз вдягнути блакитний шолом і стати посеред річки Бахмутки у Бахмуті! Чи довго простоїть? 😂

Від миротворства до мироточення один крок, потенційно блаженніший орбане ! 😂
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31.03.2023 10:45 Ответить
Все залежить від деталей. Але ж це Орбан, тому діліть на 100 все, що він каже.
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31.03.2023 10:41 Ответить
Можна поміняти донбас на рівну по площі частину угорщини..Адже головне це припинення війни. Завдання нашому МІД- негайно взяти до уваги пропозицію Угорщини. Ми віддаєм на росію частину донбасу а угорщина нам рівну по площі частину угорщини. Думаю орбан буде дуже задоволений таким планом.
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31.03.2023 10:44 Ответить
Після всіх розділів мадярщини, там вже нічого міняти - за їх паскудний характер, країну обстругали як ✏️ 😂
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31.03.2023 10:48 Ответить
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка... (c)
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31.03.2023 14:40 Ответить
На Урал, додому відправити.
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31.03.2023 19:13 Ответить
Та це вброс від орбана, які нахрен миротворці
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31.03.2023 16:08 Ответить
Это вброс от куйла. Недаром бульба начал трандеть почти то же самое.
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31.03.2023 17:55 Ответить
Пищать про "мир" і припинення вогню. Потвори. Добре значить на хвіст наступили.
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31.03.2023 10:36 Ответить
Головне, що Пуйлу не потрібен ні мир, ні миротворці і т.д... ЄС тут взагалі не впливає ні на що як і всі інші! Саме Кремль буде вирішувати, коли йому зупинитись
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31.03.2023 17:43 Ответить
пнх орбан
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31.03.2023 10:36 Ответить
Шо за дичину він несе
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31.03.2023 10:37 Ответить
Він просто транслює кацапські наративи. Ну, служба в нього така. Кацапи ж хочуть зупинити бойові дії, передихнути, набратись сил, щоб потім далі піти. От воно кончене й старається. Він ж не говорить, щоб путін перестав стріляти і вивів війська. Ідея в тому, щоб зупинитись, а потім вже якось буде.
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31.03.2023 10:43 Ответить
Сєня, рашисько-китайстка дічь!
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31.03.2023 10:49 Ответить
"надо просто перестать стрелять", так перекладається ця дичина. Ми вже пробували перестати стріляти, розводили війська, заглядали в очі, деякі навіть вибачатися без штанців готові були. ніц не допомогло, тільки гірше стало. ясна справа - підставити сраку і чекат що ніхто по цій сраці не влупить це як? паршиво що підставили нас всіх, хоча від самого початку люди були проти цього лайна. Звідси мораль, наступного разу проти треба бути по-активніше, бо бачу якось нас досі серйозно влада не сприймає.
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31.03.2023 14:49 Ответить
А шалава мадярська знає що потрібно спитати Україну ? Рік тому чому не відправляли?
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31.03.2023 10:38 Ответить
розмови .." про те, чи можна відправляти миротворчі війська в Україну" можуть означати припинення військових дій без контрнаступу ЗСУ... і натякають на перемовини і здачу певної частини території України...
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31.03.2023 10:39 Ответить
Aká protiofenzíva?
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31.03.2023 17:34 Ответить
раніше потрібно було, а зараз нах..й, разом з орбаном
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31.03.2023 10:39 Ответить
Які ще бл миротворці??? Максимум на кордон з ************,щоб військові з того напрямку могли вирушити на підмогу.
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31.03.2023 10:41 Ответить
Замінити москальських війнотворців в окупованих регіонах Молдови.
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31.03.2023 11:41 Ответить
можно и на нашей гос. границе с россией, чтоб они снова на сумы с черниговым не полезли
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01.04.2023 00:54 Ответить
Ну значит дела у пыни совсем ******
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31.03.2023 10:43 Ответить
Якщо дивитись расіянські шоу (добре що є блогери які пірнають в це гімно і витягують звідти золоті цитати оркостану), то вже остатній пропагандон на раісі не в стані витягти навіть найменьшої "перемоги" і настрій там панує якийсь не веселий. Що панує в бункері у *****, зостається тільки здогадуватися.
В них нова мулька, "хрєн с нєй, с Украіной, ми разбамбім Варшаву." Ну бо в Україні треба ж щось показати, а про Варшаву можна ще п...ти безкарно кілька років.
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31.03.2023 11:02 Ответить
«Торг», у деяких вж «депресія», скоро буде «прийняття».
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31.03.2023 11:16 Ответить
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31.03.2023 11:42 Ответить
Вийдемо на кордони 91го року, тоді можна буде думати про миротворців. А зараз Орбан відкрито грає на боці росії. Грає, але програє
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31.03.2023 10:44 Ответить
На весь кордон з РБ і на кордон з РФ на тих ділянках кордону, де кацапи були вибиті (Чернігівщина, Сумщина, Харківшина) можна і потрібно ставити миротворців вже зараз. Тим більше, митротворці будуть витрачати частину своїх грошей у прикордонних селах, що трохи підніме якість життя людей, які там залишилися.
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31.03.2023 15:30 Ответить
Орбан хоче прикрити дупу блідій кремлівській воші, розділивши війська миротворцями, а орки, тим часом, будуть закріплюватись на окупованих територіях. Розділення можливе тільки за умови відходу мордорівьких військ за границі України 1991 року і встановлення там української влади і ЗСУ. Інакше, це блеф і спроба кацапів перегрупировати війська. Такщо мад'ярська проблядь знову хоче усе перевернути на користь мордору.
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31.03.2023 10:45 Ответить
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31.03.2023 10:45 Ответить
Краще замість пальця х..й під ніс запхав
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31.03.2023 11:18 Ответить
Это кремль хочет миротворцев, россия боится нашего наступления и через Орбана ищет спасения.
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31.03.2023 10:45 Ответить
це він так ********** останню надію ***** на перемир'я з віджатим шматком землі, для втомлених війною нещасних австріяків і німців в яких тепер не кілограм м'яса в день виходить купити, а 940 грамів, це ж неможливо так жити, немає сечі терпіти ці пекельні борошна!
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31.03.2023 10:46 Ответить
так вони ж типу там на веганізм переходять, щоб вже всіх корівок і свинок забити і не страждати про корів у в"язницях і голодних телят яким відібрали молоко, всі будуть їсти сою в різних виглядах. І жодних пекельних борошен.
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31.03.2023 14:54 Ответить
Хоче курва ввести миротворців в Закарпаття. Вважає, що "народи" Європи за мир, однак кількість країн - миротворців не збільшилась. ******** ліліпутін прислав "привіт" за згоду фіннам в НАТО. Тому і викручується, паскуда
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31.03.2023 10:51 Ответить
Орбан сормиться сказати: "Треба рятувати пуйла!"
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31.03.2023 10:52 Ответить
Мир после капитуляции агрессора и военного трибунала над ними. СЛАВА УКРАИНЕ!
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31.03.2023 10:55 Ответить
Орбан такий же пизлунець, як ЗЄ.

Щоб не гадати, правда це чи його фантазії, краще проігнорувати.
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31.03.2023 10:55 Ответить
Кремлевская консерва раскукарекалась.
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31.03.2023 10:56 Ответить
влажные мечты проститутки
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31.03.2023 10:56 Ответить
Його на днях в расіянському міді назвали "нєлюбімой женой", от він і бігає, бідний, не знає що б ще сп...діти, щоб повернути любов.
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31.03.2023 11:05 Ответить
На миротворцев Кремль не пойдёт. Это крест на планах дальнейшего захвата Украины.
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31.03.2023 11:09 Ответить
но и возможность для ***** спасти свою шкуру...
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31.03.2023 15:19 Ответить
вийдемо на свої границі тоді і відправляйте, а поки тіки зброю
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31.03.2023 11:14 Ответить
Дайте вгадаю.
На роль "миротворців" він пропонує москалів
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31.03.2023 11:15 Ответить
Та да,виставити їх по кордонах 91року щоб не пускали москалів а тих що залишились в Україні мирно роззброїти та мирно взяти в полон,а всіх інших москалів які не підтримують цей мирний план мирно знищити,щоб в Україні і серед інших європейських народів панував мир
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31.03.2023 11:15 Ответить
иди ***** *************** мадьяр ****........................................
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31.03.2023 11:18 Ответить
що воно верзе....божевільне
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31.03.2023 11:22 Ответить
оРбааан, ти зі своєю мокшанською політикою йди за мокшанських кораблем!!!!! теБе взагалі ні хто не слухає і не чує!!!! Чмо монголоїдне!!!
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31.03.2023 11:22 Ответить
Він, мабуть, пропонує відправити угорських "миротворців" на Закарпаття?
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31.03.2023 11:38 Ответить
На границу 91 года? Я посмотрю как тебе это удастся. Балабол конч-й.
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31.03.2023 11:47 Ответить
Бред сивой кобылы
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31.03.2023 11:48 Ответить
Это на много лет. Почти как на Кипре с 1975 г, две зоны--- греческая и турецкаЯ и северный кипр--- не признанный никем почти. Это чтоб нас нельзя было принять в ЕС и НАТО. Хреново другое и очень. Пора реально говорить в слух. Мы не выйдем на границы 1991 г. Отбросим эту демагогию окончательно.
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31.03.2023 12:02 Ответить
Ваня, іді дамой, воткі нєт.
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31.03.2023 15:01 Ответить
Боґя, мы понимаем что вы бармен со стажем, но если вам таки нечего сказать - то лучше помолчите, чем приплетать Кипр, Корею, чёрта лысого и далее по списку
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31.03.2023 15:05 Ответить
бажаючих повоювати тут чужими руками дуже багато - вийти на кордони 91р, а от іти в воєнкомати, судячи з вчорашніх коментів про публічний реєстр ухилянтів, нема. Схоже читачі тут плутають футбол з війною.
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31.03.2023 12:31 Ответить
Просто пішов на йух,кацапський ********.
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31.03.2023 13:32 Ответить
Видно що у мокшан діла зовсім гарні, що вже ООН закликають, щас папік за мир заспіває
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31.03.2023 13:42 Ответить
Гаразд. План такий - кацапи забираються геть у межі 91 року, на кордоні зі сторони кацапів створюється зона безпеки десь км 300, і там розміщуються миротворіці, аби не дати кацапнє знов лізти в Україну. Що таке, обране, "етадругойє" і це не такі "миротворці" як тобі пуйло наказало оголошувати?
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31.03.2023 14:08 Ответить
тебя гниду ес и нато скоро выкинут из своих рядов!пошёл ***** со своими гнилыми инициативами!
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31.03.2023 14:11 Ответить
Керівні органи ЄС попередили уряд Угорщини про значне скорочення коштів для макрофінансової стабілізації, що виділяються для Угорщини. Попередньо мова йде про 5-7 млрд. євро.
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31.03.2023 14:15 Ответить
буде кому оплатити його послуги, як не русскіє так китайці, реально не засокоїться поки від його країни не залишиться тільки назва в історії.
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31.03.2023 14:52 Ответить
им путин компенсирует
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01.04.2023 00:56 Ответить
Орбан як завжди працює на Путлера.
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31.03.2023 15:06 Ответить
Нехай запропонує москалям частину Угорщини, наприклад.
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31.03.2023 15:29 Ответить
гандон идет *****.
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31.03.2023 15:35 Ответить
Якщо путінські шавки скавулять про мир, отже справи кепські у педофіла путіна. Потрібно добивати кацапських ублюдків
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31.03.2023 16:53 Ответить
Мадьярская падла раздуплилась наконец-то. Только поздновато - миротворцев надо было вводить лет 7-8 назад на Донбасс !
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31.03.2023 17:26 Ответить
Мадярська падла отримала з кремля наказ, й відразу почала верещати про перемир'я. Мінський колгоспник теж.
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31.03.2023 18:08 Ответить
Мінськ 3 ???
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31.03.2023 17:44 Ответить
Одна надія що Залужний та ЗСУ мають інший план.
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31.03.2023 17:46 Ответить
Напередодні контрнаступу ватні консерви по команді з кремля почали голосити про перемир'я.
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31.03.2023 18:03 Ответить
"Миротворець" з мудярщини?
Потрібно ще одну бригаду для підсилення західного флангу.
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31.03.2023 18:20 Ответить
Мирный план для россиян:

1. Сложить оружие;

2. ********** из Украины!
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31.03.2023 18:40 Ответить
3 i 2 "zapakovatsia v pakety" pomeniaite mestami
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01.04.2023 00:29 Ответить
Прокацапське Чіхухуа у свому репертуарі😆
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31.03.2023 19:31 Ответить
зауральских цыган и членососов кремля нужно гнать на Х,,Й из Евросоюза и нато, а Украине наводить порядки в Закарпатье и разрывать дип.отношения с этой помойкой и Дырявого шуфрича посадить на кукан, который ездит туда и консультирует какую подлянку сделать для Украину или ставленник Елдака малюк не знает этого....ну тогда он не далеко ушел от билетера 95 квартала бканова...
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31.03.2023 21:51 Ответить
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31.03.2023 23:33 Ответить
Лажа.... Хотя ЗеОПа спит и видит....
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31.03.2023 23:40 Ответить
Дорогой Орбан, отдай 20% территории Путину и вводи миротворцев. Или фиксируйся.
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01.04.2023 00:18 Ответить
"близький до обговорення" - ce yak? typu, ya ******* skazav, a teper obgovoruite, sho ya til'ky sho skazav? - nu ot, vje obgovoruut'
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01.04.2023 01:46 Ответить
 
 