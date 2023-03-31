ЕС близок к обсуждению отправки в Украину миротворцев, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вопрос о том, можно ли отправлять миротворческие войска в Украину, становится все более законным.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", - сказал он.
Как добавляет венгерский премьер, число стран, вставших на сторону мира вместо войны, не увеличилось. По мнению Орбана, якобы "народ Европы двинулся в сторону прекращения огня и мирных переговоров", но "до лидеров это не дошло".
"Нет сомнений, что война становится все более кровавой и жестокой, число жертв с обеих сторон превышает сто тысяч", - сказал он.
Он уточнил, что позиция Венгрии заключается в том, что должно быть прекращение огня и чтобы больше не умирали люди.
"Мирный план может быть выработан во время прекращения огня. Никогда еще в истории никто не придумывал решения во время войны. Путь к миру начинается с прекращения огня, и это цель венгерской внешней политики", - сказал Орбан.
Он также добавил, что безопасность Венгрии находится под угрозой, которая только возрастает с риском эскалации войны.
"Угроза мировой войны - не литературное преувеличение. В данный момент это реальная опасность", - констатировал он.
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Від миротворства до мироточення один крок, потенційно блаженніший орбане ! 😂
В них нова мулька, "хрєн с нєй, с Украіной, ми разбамбім Варшаву." Ну бо в Україні треба ж щось показати, а про Варшаву можна ще п...ти безкарно кілька років.
Щоб не гадати, правда це чи його фантазії, краще проігнорувати.
На роль "миротворців" він пропонує москалів
Потрібно ще одну бригаду для підсилення західного флангу.
1. Сложить оружие;
2. ********** из Украины!